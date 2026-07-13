Δεκάδες συλλήψεις για εμπρησμούς στη Γαλλία, καίει ανεξέλεγκτα η φωτιά στο Φοντενεμπλό, βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Γαλλία Συλλήψεις Φωτιά Εμπρησμός

Δεκάδες συλλήψεις για εμπρησμούς στη Γαλλία, καίει ανεξέλεγκτα η φωτιά στο Φοντενεμπλό, βίντεο

Συνολικά 59 άνθρωποι έχουν συλληφθεί στη Γαλλία για σκόπιμους εμπρησμούς ή από αμέλεια – οι δύο εξ αυτών για τη φωτιά στο Φοντενεμπλό, κοντά στο Παρίσι – ανακοίνωσε απόψε ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ

Δεκάδες συλλήψεις για εμπρησμούς στη Γαλλία, καίει ανεξέλεγκτα η φωτιά στο Φοντενεμπλό, βίντεο
2 ΣΧΟΛΙΑ
Συνολικά 59 άνθρωποι έχουν συλληφθεί στη Γαλλία για σκόπιμους εμπρησμούς ή από αμέλεια – οι δύο εξ αυτών για τη φωτιά στο Φοντενεμπλό, κοντά στο Παρίσι – ανακοίνωσε απόψε ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ.

«Είναι 30 ενήλικοι και 29 ανήλικοι, με πολύ διαφορετικό υπόβαθρο μεταξύ τους», είπε ο υπουργός μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση.

«Από τους 59, οι επτά έχουν τεθεί υπό κράτηση και πρόκειται να δικαστούν αφού παραδέχτηκαν ότι έβαλαν φωτιά σκοπίμως» πρόσθεσε.

Δείτε βίντεο


Για την πυρκαγιά στο Φοντενεμπλό, που ξεκίνησε αργά το απόγευμα της Κυριακής, ο υπουργός ανέφερε ότι έχουν καεί 12.000 στρέμματα στο «κυρίως μέτωπο» και ότι υπάρχει δυστυχώς μια δεύτερη εστία, σε απόσταση 5 χιλιομέτρων από την πρώτη, που έχει κάνει στάχτη 1.000 στρέμματα μέχρι στιγμής. «Δεν είναι υπό έλεγχο», τόνισε.

Δείτε βίντεο


Κλείσιμο
Άλλες πυρκαγιές, που είχαν ως αποτέλεσμα να διακοπούν τα δρομολόγια των τρένων προς τη Λιόν, έχουν πλέον κατασβεστεί και η κυκλοφορία επανέρχεται σε κανονικές συνθήκες, ανακοίνωσαν εξάλλου οι γαλλικοί σιδηρόδρομοι SNCF. Την Κυριακή είχε διακοπεί η κυκλοφορία και σε ένα τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Α6, που οδηγεί στη νοτιοανατολική Γαλλία και διασχίζει το δάσος του Φοντενεμπλό.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Plastic Free Greece 2026: Σαντορίνη

Plastic Free Greece 2026: Σαντορίνη

Στο ηφαιστειακό κόσμημα του Αιγαίου, συνεχίστηκε το τριήμερο 29-31 Μαΐου το φετινό (2026) πρόγραμμα Plastic Free Greece, καταγράφοντας μια εντυπωσιακή συγκομιδή απορριμμάτων που ξεπέρασε τα 420 κιλά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης