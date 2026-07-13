Δεκάδες συλλήψεις για εμπρησμούς στη Γαλλία, καίει ανεξέλεγκτα η φωτιά στο Φοντενεμπλό, βίντεο
Δεκάδες συλλήψεις για εμπρησμούς στη Γαλλία, καίει ανεξέλεγκτα η φωτιά στο Φοντενεμπλό, βίντεο
Συνολικά 59 άνθρωποι έχουν συλληφθεί στη Γαλλία για σκόπιμους εμπρησμούς ή από αμέλεια – οι δύο εξ αυτών για τη φωτιά στο Φοντενεμπλό, κοντά στο Παρίσι – ανακοίνωσε απόψε ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ
Συνολικά 59 άνθρωποι έχουν συλληφθεί στη Γαλλία για σκόπιμους εμπρησμούς ή από αμέλεια – οι δύο εξ αυτών για τη φωτιά στο Φοντενεμπλό, κοντά στο Παρίσι – ανακοίνωσε απόψε ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ.
«Είναι 30 ενήλικοι και 29 ανήλικοι, με πολύ διαφορετικό υπόβαθρο μεταξύ τους», είπε ο υπουργός μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση.
«Από τους 59, οι επτά έχουν τεθεί υπό κράτηση και πρόκειται να δικαστούν αφού παραδέχτηκαν ότι έβαλαν φωτιά σκοπίμως» πρόσθεσε.
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Για την πυρκαγιά στο Φοντενεμπλό, που ξεκίνησε αργά το απόγευμα της Κυριακής, ο υπουργός ανέφερε ότι έχουν καεί 12.000 στρέμματα στο «κυρίως μέτωπο» και ότι υπάρχει δυστυχώς μια δεύτερη εστία, σε απόσταση 5 χιλιομέτρων από την πρώτη, που έχει κάνει στάχτη 1.000 στρέμματα μέχρι στιγμής. «Δεν είναι υπό έλεγχο», τόνισε.
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Άλλες πυρκαγιές, που είχαν ως αποτέλεσμα να διακοπούν τα δρομολόγια των τρένων προς τη Λιόν, έχουν πλέον κατασβεστεί και η κυκλοφορία επανέρχεται σε κανονικές συνθήκες, ανακοίνωσαν εξάλλου οι γαλλικοί σιδηρόδρομοι SNCF. Την Κυριακή είχε διακοπεί η κυκλοφορία και σε ένα τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Α6, που οδηγεί στη νοτιοανατολική Γαλλία και διασχίζει το δάσος του Φοντενεμπλό.
«Είναι 30 ενήλικοι και 29 ανήλικοι, με πολύ διαφορετικό υπόβαθρο μεταξύ τους», είπε ο υπουργός μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση.
«Από τους 59, οι επτά έχουν τεθεί υπό κράτηση και πρόκειται να δικαστούν αφού παραδέχτηκαν ότι έβαλαν φωτιά σκοπίμως» πρόσθεσε.
Δείτε βίντεο
FEUX DE FORÊT : L'incendie en forêt de #Fontainebleau a désormais brûlé plus de 1000 hectares, soit près de 5% du massif forestier. De nouveaux départs de feu sont signalés dans la forêt. Plusieurs centaines de personnes ont été évacuées. L'A6 reste fermée pour une durée… pic.twitter.com/j2rMteivuY— Infos Françaises (@InfosFrancaises) July 13, 2026
Για την πυρκαγιά στο Φοντενεμπλό, που ξεκίνησε αργά το απόγευμα της Κυριακής, ο υπουργός ανέφερε ότι έχουν καεί 12.000 στρέμματα στο «κυρίως μέτωπο» και ότι υπάρχει δυστυχώς μια δεύτερη εστία, σε απόσταση 5 χιλιομέτρων από την πρώτη, που έχει κάνει στάχτη 1.000 στρέμματα μέχρι στιγμής. «Δεν είναι υπό έλεγχο», τόνισε.
Δείτε βίντεο
NOW: A dangerous forest fire is approaching residential areas in the Fontainebleau Forest, Seine-et-Marne, Île-de-France, near Paris, France, with evacuations now underway.— Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 13, 2026
More than 800 hectares have already burned. For the first time in the Paris region, two Canadair water… pic.twitter.com/CnrHlSE0TT
Άλλες πυρκαγιές, που είχαν ως αποτέλεσμα να διακοπούν τα δρομολόγια των τρένων προς τη Λιόν, έχουν πλέον κατασβεστεί και η κυκλοφορία επανέρχεται σε κανονικές συνθήκες, ανακοίνωσαν εξάλλου οι γαλλικοί σιδηρόδρομοι SNCF. Την Κυριακή είχε διακοπεί η κυκλοφορία και σε ένα τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Α6, που οδηγεί στη νοτιοανατολική Γαλλία και διασχίζει το δάσος του Φοντενεμπλό.
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