Δεκάδες συλλήψεις για εμπρησμούς στη Γαλλία, καίει ανεξέλεγκτα η φωτιά στο Φοντενεμπλό, βίντεο

Συνολικά 59 άνθρωποι έχουν συλληφθεί στη Γαλλία για σκόπιμους εμπρησμούς ή από αμέλεια – οι δύο εξ αυτών για τη φωτιά στο Φοντενεμπλό, κοντά στο Παρίσι – ανακοίνωσε απόψε ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ