Σε πύρινο κλοιό τα μειονοτικά χωριά στην Αλβανία - Εκκενώθηκε νοσοκομείο στο Δέλβινο
Το τελευταίο 24ωρο εντοπίστηκαν 50 εστίες φωτιάς, εκ των οποίων οι 19 παραμένουν ενεργές - Η πιο κρίσιμη κατάσταση καταγράφεται στον νομό Αυλώνας
Στην Αλβανία, η κατάσταση με τις πυρκαγιές είναι πλέον δραματική, καθώς η χώρα έχει τυλιχθεί στις φλόγες από τον βορρά έως τον νότο.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Υπουργείου Άμυνας, μόνο το τελευταίο 24ωρο εντοπίστηκαν 50 εστίες φωτιάς, εκ των οποίων οι 19 παραμένουν ενεργές.
Η πιο κρίσιμη κατάσταση καταγράφεται στον νομό Αυλώνας, ιδιαίτερα στους δήμους Φοινίκης και Δελβίνου, στα μειονοτικά χωριά.
Στην περιοχή του Δέλβινου, η φωτιά έχει πλησιάσει επικίνδυνα τα πετρελαιοπηγάδια, απειλώντας με μια καταστροφή ανυπολόγιστων διαστάσεων. Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε μαζικές εκκενώσεις των κατοίκων από τις υψηλότερες συνοικίες. Το μέτωπο της φωτιάς έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις και εξελίσσεται σε ένα από τα σοβαρότερα περιστατικά των τελευταίων ετών στην περιοχή.
Η νυχτερινή επιχείρηση κατάσβεσης γίνεται κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, καθώς η αεροπορική συνδρομή δεν είναι εφικτή μέχρι την ανατολή. Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για πιθανή καταστροφή κατοικιών, ωστόσο η αποτίμηση των ζημιών είναι αδύνατη προς το παρόν, λόγω του πυκνού καπνού και της περιορισμένης πρόσβασης σε αρκετές ζώνες.
Στην περιοχή επιχειρούν δεκάδες πυροσβέστες και στρατιωτικές δυνάμεις, προσπαθώντας να συγκρατήσουν τις φλόγες προτού αυτές επεκταθούν σε νέα σημεία. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η εγγύτητα του μετώπου στο τοπικό νοσοκομείο. Για την αποφυγή κινδύνου έκρηξης, τεχνικά συνεργεία αποσυναρμολόγησαν και απομάκρυναν το σύστημα παροχής οξυγόνου. Παράλληλα, όλοι οι ασθενείς έχουν μεταφερθεί σε ασφαλείς χώρους, ενώ το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό παραμένει σε πλήρη επιφυλακή.
Η κατάσταση περιπλέκεται περαιτέρω από τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν προς το κέντρο της πόλης, ευνοώντας την επέκταση της φωτιάς και αυξάνοντας τον κίνδυνο για τους κατοίκους. Δεκάδες οικογένειες εγκαταλείπουν εσπευσμένα τα σπίτια τους, με τις αρχές να απευθύνουν επείγουσες εκκλήσεις για αυστηρή τήρηση των οδηγιών εκκένωσης και ασφάλειας.
Οι δυνάμεις πυρόσβεσης αναμένεται να ενισχυθούν τις πρώτες πρωινές ώρες, με την ελπίδα ότι η αεροπορική υποστήριξη θα συμβάλει καθοριστικά στην αναχαίτιση της καταστροφικής πυρκαγιάς.
Η κατάσταση με τις πυρκαγιές παραμένει δραματική σε αρκετές περιοχές της Αλβανίας, όπως στον Γκράμς, τον Πολιτσάν, το Τεπελένι, την Τροποΐα και αλλού.
