Σε πύρινο κλοιό τα μειονοτικά χωριά στην Αλβανία - Εκκενώθηκε νοσοκομείο στο Δέλβινο

Η κατάσταση με τις πυρκαγιές παραμένει δραματική σε αρκετές περιοχές της Αλβανίας, όπως στον Γκράμς, τον Πολιτσάν, το Τεπελένι, την Τροποΐα και αλλού.Πηγή: himara.gr