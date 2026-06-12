Στον αστερισμό της SpaceX η Wall Street - Με κέρδη ολοκληρώθηκε η εβδομάδα

Το ντεμπούτο της SpaceX ενίσχυσε τις αμερικανικές αγορές ενώ η πιθανή συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν αύξησε τις προσδοκίες για πτώση τιμών πετρελαίου και βελτίωση του καταναλωτικού κλίματος