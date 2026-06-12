Στον αστερισμό της SpaceX η Wall Street - Με κέρδη ολοκληρώθηκε η εβδομάδα
Στον αστερισμό της SpaceX η Wall Street - Με κέρδη ολοκληρώθηκε η εβδομάδα
Το ντεμπούτο της SpaceX ενίσχυσε τις αμερικανικές αγορές ενώ η πιθανή συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν αύξησε τις προσδοκίες για πτώση τιμών πετρελαίου και βελτίωση του καταναλωτικού κλίματος
Με κέρδη ολοκλήρωσε την εβδομάδα η Wall Street, με τους επενδυτές να εστιάζουν στην εντυπωσιακή πρεμιέρα της SpaceX και να ποντάρουν στην πιθανή επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
Στο ταμπλό, ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,70% στις 51.202 μονάδες, ο S&P 500 πρόσθεσε 0,50% στις 7.431 μονάδες και ο Nasdaq ανέβηκε 0,31% στις 25.888 μονάδες.
Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του 10ετούς ανέβηκε ελαφρά στο 4,48% και του 2ετούς στο 4,08%.
Η είδηση της ημέρας ήταν βεβαίως η έναρξη διαπραγμάτευσης της SpaceX, μετά την ιστορική δημόσια εγγραφή της διαστημικής εταιρείας του Ελον Μάσκ αξίας 75 δισ. δολαρίων. Η μετοχή ξεκίνησε να διαπραγματεύεται στα 150 δολάρια και έκλεισε στα 161,11 δολάρια με άλμα 19% και με την αποτίμηση της να ξεπερνά το ορόσημο των 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.
Μάλιστα στα επίπεδα αυτά ο ίδιος ο Μασκ, με το 43% που κατέχει στην εταιρεία, έγινε από δισεκατομμυριούχος ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος του πλανήτη, ενώ τεράστια κέρδη αποκόμισαν όσοι είχαν επενδύσει από νωρίς στο όραμα του για την SpaceX, αλλά και χιλιάδες εργαζόμενοι που είχαν λάβει στο παρελθόν μετοχές της ανερχόμενης start-up.
«Οι επενδυτές είναι μοιρασμένοι ως προς το αν το IPO της SpaceX σηματοδοτεί την κορύφωση ενός απίστευτου ράλι ή μια αλλαγή παραδείγματος στον τρόπο αποτίμησης της ανάπτυξης στις αγορές», υποστήριξε ο Κρεγκ Κόμπεν, της Bank of America.
Ο Τίμοθι Χόραν της Oppenheimer, εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος για τις προοπτικές της μετοχής και τοποθέτησε την τιμή στόχο αρκετά υψηλότερα από την τιμή της IPO, υποστηρίζοντας ότι μπορεί να φτάσει περίπου στα 190 δολάρια ανά μετοχή, ήτοι περίπου 40% πάνω από τα 135 δολάρια της δημόσιας εγγραφής.
Η δημοτικότητα της SpaceX ενισχύθηκε, εξάλλου, από πρόσφατη έρευνα της Reuters/Ipsos, σύμφωνα με την οποία το 84% των Αμερικανών δηλώνουν ότι γνωρίζουν την εταιρεία αποτελώντας έτσι τόσο ένα γνώριμο όνομα για τα νοικοκυριά όσο και έναν ενδιαφέρον επενδυτικό στόχο για θεσμικούς και μεγάλους χρηματιστηριακούς παίκτες.
Ενθαρρυντικά για την αγορά λειτούργησαν και τα καλά μαντάτα από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής, μετά από αρκετές ημέρες αβεβαιότητας.
Οι δηλώσεις του πρωθυπουργού του Πακιστάν ότι «έχει επιτευχθεί τελικό, συμφωνημένο κείμενο της ειρηνευτικής συμφωνίας» ήρθαν να «κουμπώσουν» στα όσα είχε ισχυριστεί νωρίτερα ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος υποστήριξε ότι ένα μνημόνιο κατανόησης «δεν υπήρξε ποτέ πιο κοντά» με τις ΗΠΑ.
Σύμφωνα με πληροφορίες του διεθνούς Τύπου, το κείμενο προβλέπει την προσωρινή άρση του ναυτικού αποκλεισμού στους λιμένες του Ιράν και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, τα οποία αποτελούν κρίσιμο πέρασμα για περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου.
Επιπλέον, η συμφωνία που είναι πιθανόν να υπογραφεί τις επόμενες ημέρες, περιλαμβάνει δέσμευση του Ιράν να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ενώ οι ΗΠΑ αναμένεται να άρουν ορισμένες κυρώσεις και να απελευθερώσουν παγωμένα κεφάλαια της χώρας.
Στο ταμπλό, ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,70% στις 51.202 μονάδες, ο S&P 500 πρόσθεσε 0,50% στις 7.431 μονάδες και ο Nasdaq ανέβηκε 0,31% στις 25.888 μονάδες.
Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του 10ετούς ανέβηκε ελαφρά στο 4,48% και του 2ετούς στο 4,08%.
Η είδηση της ημέρας ήταν βεβαίως η έναρξη διαπραγμάτευσης της SpaceX, μετά την ιστορική δημόσια εγγραφή της διαστημικής εταιρείας του Ελον Μάσκ αξίας 75 δισ. δολαρίων. Η μετοχή ξεκίνησε να διαπραγματεύεται στα 150 δολάρια και έκλεισε στα 161,11 δολάρια με άλμα 19% και με την αποτίμηση της να ξεπερνά το ορόσημο των 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.
Μάλιστα στα επίπεδα αυτά ο ίδιος ο Μασκ, με το 43% που κατέχει στην εταιρεία, έγινε από δισεκατομμυριούχος ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος του πλανήτη, ενώ τεράστια κέρδη αποκόμισαν όσοι είχαν επενδύσει από νωρίς στο όραμα του για την SpaceX, αλλά και χιλιάδες εργαζόμενοι που είχαν λάβει στο παρελθόν μετοχές της ανερχόμενης start-up.
«Οι επενδυτές είναι μοιρασμένοι ως προς το αν το IPO της SpaceX σηματοδοτεί την κορύφωση ενός απίστευτου ράλι ή μια αλλαγή παραδείγματος στον τρόπο αποτίμησης της ανάπτυξης στις αγορές», υποστήριξε ο Κρεγκ Κόμπεν, της Bank of America.
Ο Τίμοθι Χόραν της Oppenheimer, εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος για τις προοπτικές της μετοχής και τοποθέτησε την τιμή στόχο αρκετά υψηλότερα από την τιμή της IPO, υποστηρίζοντας ότι μπορεί να φτάσει περίπου στα 190 δολάρια ανά μετοχή, ήτοι περίπου 40% πάνω από τα 135 δολάρια της δημόσιας εγγραφής.
Η δημοτικότητα της SpaceX ενισχύθηκε, εξάλλου, από πρόσφατη έρευνα της Reuters/Ipsos, σύμφωνα με την οποία το 84% των Αμερικανών δηλώνουν ότι γνωρίζουν την εταιρεία αποτελώντας έτσι τόσο ένα γνώριμο όνομα για τα νοικοκυριά όσο και έναν ενδιαφέρον επενδυτικό στόχο για θεσμικούς και μεγάλους χρηματιστηριακούς παίκτες.
Ενθαρρυντικά για την αγορά λειτούργησαν και τα καλά μαντάτα από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής, μετά από αρκετές ημέρες αβεβαιότητας.
Οι δηλώσεις του πρωθυπουργού του Πακιστάν ότι «έχει επιτευχθεί τελικό, συμφωνημένο κείμενο της ειρηνευτικής συμφωνίας» ήρθαν να «κουμπώσουν» στα όσα είχε ισχυριστεί νωρίτερα ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος υποστήριξε ότι ένα μνημόνιο κατανόησης «δεν υπήρξε ποτέ πιο κοντά» με τις ΗΠΑ.
Σύμφωνα με πληροφορίες του διεθνούς Τύπου, το κείμενο προβλέπει την προσωρινή άρση του ναυτικού αποκλεισμού στους λιμένες του Ιράν και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, τα οποία αποτελούν κρίσιμο πέρασμα για περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου.
Επιπλέον, η συμφωνία που είναι πιθανόν να υπογραφεί τις επόμενες ημέρες, περιλαμβάνει δέσμευση του Ιράν να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ενώ οι ΗΠΑ αναμένεται να άρουν ορισμένες κυρώσεις και να απελευθερώσουν παγωμένα κεφάλαια της χώρας.
Οι ελπιδοφόρες εξελίξεις οδήγησαν σε αποκλιμάκωση των πετρελαϊκών τιμών κατά σχεδόν 4%, κάτω από το όριο των 90 δολαρίων. Η προθεσμιακή τιμή του Brent έπεσε στα 86,96 δολάρια και του αμερικάνικου WTI στα 84,47 δολάρια.
«Απαιτείται προσοχή» για τις προοπτικές συμφωνίας, προειδοποίησε ο Καρλ Σαμότα, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής της Corpay. Ωστόσο, «ακόμη και μια προσωρινή επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ θα μπορούσε να μετριάσει το πλήγμα στον πληθωρισμό για τις παγκόσμιες κεντρικές τράπεζες, επιτρέποντας στις αγορές να τιμολογήσουν πιο μετριοπαθείς πορείες σύσφιξης».
Στο μέτωπο της οικονομίας, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν αυξήθηκε στις 48,9 μονάδες τον Ιούνιο από 44,8 τον Μάιο, ενώ οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό μειώθηκαν, γεγονός που ανακουφίζει τη Federal Reserve από την πίεση για αυξήσεις επιτοκίων.
«Οι προσδοκίες πληθωρισμού δέκα ετών υποχώρησαν πάνω από 5 ποσοστιαίες μονάδες, καθώς οι καταναλωτές περιμένουν μετριασμό των τιμών μετά την αποκλιμάκωση της κρίσης στο Ιράν», εξήγησε ο Τζέφρι Ροατς, της LPL Financial.
Σε επίπεδο μετοχών, η εισαγωγή της SpaceX οδήγησε σε αναδιάρθρωση των χαρτοφυλακίων στις τεχνολογικές μετοχές αφήνοντας χαμένα αρκετά ονόματα του κλάδου και κυρίως της ΑΙ, όπως η AMD, η Alphabet, η Amazon και η Palantir Technologies.
Σημαντικές απώλειες μέτρησαν και οι μετοχές έτερων εταιρειών πυραυλικής, δορυφορικής και διαστημικής τεχνολογίας, όπως η Rocket Lab Corp, η Redwire Corp, η AST SpaceMobile, η Intuitive Machines και η Virgin Galactic, καθώς όλοι αγοραστές στράφηκαν στην εταιρεία του Ελον Μασκ.
Χαμηλές επιδόσεις κατέγραψαν και οι πετρελαϊκές εταιρείες ακολουθώντας τη διόρθωση των τιμών του μαύρου χρυσού, ενώ σημαντική πτώση παρουσίασε η Adobe Inc. μετά την ανακοίνωση ότι ο CFO της, Νταν Ντέρν, θα αποχωρήσει στις 15 Ιουνίου για να εργαστεί στην Marvell Technology Inc., ενώ ο CEO είχε παραιτηθεί νωρίτερα φέτος.
Στον αντίποδα, οι τραπεζικές μετοχές ενισχύθηκαν χάρη στα ισχυρά κέρδη που αναμένεται να αποκομίσουν από προμήθειες και άλλα έσοδα που σχετίζονται με την IPO της SpaceX, αλλά και τα επερχόμενα mega-IPOs της Anthropic και OpenAI.
Συνολικά, το πακέτο προμηθειών από τη δημόσια εγγραφή της διαστημικής εκτιμάται ότι θα φτάσει γύρω στα 500 εκατ. δολάρια, με τις μεγαλύτερες τράπεζες όπως Goldman Sachs και Morgan Stanley να λαμβάνουν περίπου 100 εκατ. δολάρια η καθεμία, και άλλες κορυφαίες τράπεζες όπως η Bank of America, η Citigroup και η JPMorgan Chase να διασφαλίζουν περίπου 75 εκατ. δολάρια η κάθε μία!
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«Απαιτείται προσοχή» για τις προοπτικές συμφωνίας, προειδοποίησε ο Καρλ Σαμότα, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής της Corpay. Ωστόσο, «ακόμη και μια προσωρινή επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ θα μπορούσε να μετριάσει το πλήγμα στον πληθωρισμό για τις παγκόσμιες κεντρικές τράπεζες, επιτρέποντας στις αγορές να τιμολογήσουν πιο μετριοπαθείς πορείες σύσφιξης».
Στο μέτωπο της οικονομίας, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν αυξήθηκε στις 48,9 μονάδες τον Ιούνιο από 44,8 τον Μάιο, ενώ οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό μειώθηκαν, γεγονός που ανακουφίζει τη Federal Reserve από την πίεση για αυξήσεις επιτοκίων.
«Οι προσδοκίες πληθωρισμού δέκα ετών υποχώρησαν πάνω από 5 ποσοστιαίες μονάδες, καθώς οι καταναλωτές περιμένουν μετριασμό των τιμών μετά την αποκλιμάκωση της κρίσης στο Ιράν», εξήγησε ο Τζέφρι Ροατς, της LPL Financial.
Σε επίπεδο μετοχών, η εισαγωγή της SpaceX οδήγησε σε αναδιάρθρωση των χαρτοφυλακίων στις τεχνολογικές μετοχές αφήνοντας χαμένα αρκετά ονόματα του κλάδου και κυρίως της ΑΙ, όπως η AMD, η Alphabet, η Amazon και η Palantir Technologies.
Σημαντικές απώλειες μέτρησαν και οι μετοχές έτερων εταιρειών πυραυλικής, δορυφορικής και διαστημικής τεχνολογίας, όπως η Rocket Lab Corp, η Redwire Corp, η AST SpaceMobile, η Intuitive Machines και η Virgin Galactic, καθώς όλοι αγοραστές στράφηκαν στην εταιρεία του Ελον Μασκ.
Χαμηλές επιδόσεις κατέγραψαν και οι πετρελαϊκές εταιρείες ακολουθώντας τη διόρθωση των τιμών του μαύρου χρυσού, ενώ σημαντική πτώση παρουσίασε η Adobe Inc. μετά την ανακοίνωση ότι ο CFO της, Νταν Ντέρν, θα αποχωρήσει στις 15 Ιουνίου για να εργαστεί στην Marvell Technology Inc., ενώ ο CEO είχε παραιτηθεί νωρίτερα φέτος.
Στον αντίποδα, οι τραπεζικές μετοχές ενισχύθηκαν χάρη στα ισχυρά κέρδη που αναμένεται να αποκομίσουν από προμήθειες και άλλα έσοδα που σχετίζονται με την IPO της SpaceX, αλλά και τα επερχόμενα mega-IPOs της Anthropic και OpenAI.
Συνολικά, το πακέτο προμηθειών από τη δημόσια εγγραφή της διαστημικής εκτιμάται ότι θα φτάσει γύρω στα 500 εκατ. δολάρια, με τις μεγαλύτερες τράπεζες όπως Goldman Sachs και Morgan Stanley να λαμβάνουν περίπου 100 εκατ. δολάρια η καθεμία, και άλλες κορυφαίες τράπεζες όπως η Bank of America, η Citigroup και η JPMorgan Chase να διασφαλίζουν περίπου 75 εκατ. δολάρια η κάθε μία!
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