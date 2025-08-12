Ένας νεκρός από τις φωτιές στην Αλβανία, ορατές στην Κέρκυρα οι φλόγες - Δείτε φωτογραφία
Φωτιά Αλβανία Νεκρός Κέρκυρα

Ένας νεκρός από τις φωτιές στην Αλβανία, ορατές στην Κέρκυρα οι φλόγες - Δείτε φωτογραφία

Στις φωτιές επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις, συνεργεία πολιτικής προστασίας και αστυνομία

Η Αλβανία βρίσκεται εδώ και αρκετές ημέρες σε «πόλεμο» με τις φλόγες, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες και οι άνεμοι σε ορισμένες περιοχές ευνοούν την εξάπλωση των πυρκαγιών. Ένας 80χρονος από το χωριό Κουλλόλας άφησε την τελευταία του πνοή.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ηλικιωμένος είχε ανάψει φωτιά στον κήπο του σπιτιού του, η οποία ξέφυγε από τον έλεγχο και επεκτάθηκε γρήγορα σε αρκετά χωριά, όπως αναφέρει το himara.gr. Οι φλόγες είναι ορατές στην πόλη της Κέρκυρας, όπως φαίνεται στη φωτογραφία του protothema.gr.

Η κατάσταση στη διοικητική ενότητα Σκεντέρμπεγκας χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη. Ο τοπικός διοικητής επιβεβαίωσε ότι τα χωριά Κουλλόλας και Μπλετέζ έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, ενώ οι φλόγες έχουν επεκταθεί και σε άλλους οικισμούς. Το υπουργείο Άμυνας έδωσε εντολή για την άμεση εκκένωση των κατοίκων σε Κουλλόλας, Μπλετέζ και Μενκολάρε.

Στις φωτιές επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις, συνεργεία πολιτικής προστασίας και αστυνομία, ενώ δύο ελικόπτερα τύπου Cougar συμμετέχουν στις αεροπυρόσβεσεις. Στην περιοχή μετέβη ο υπουργός Άμυνας, Πίρο Βένγκου και ο επικεφαλής της Πολιτικής Προστασίας, Χάκι Τσάκο. Οι φλόγες κατέστρεψαν επίσης την Τεκέ του Σεμπερδένιε, μνημείο μεγάλης ιστορικής και θρησκευτικής αξίας για την περιοχή.

