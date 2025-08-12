Ρωσία: Ουκρανικό πλήγμα σε αποθήκη ιρανικών μαχητικών drones στο Ταταρστάν
Ρωσία: Ουκρανικό πλήγμα σε αποθήκη ιρανικών μαχητικών drones στο Ταταρστάν

Σύμφωνα με τις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες, πρόκειται για το δεύτερο ανάλογο πλήγμα σε διάστημα τεσσάρων ημερών

Η ουκρανική υπηρεσία πληροφοριών (SBU) ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε με drones αποθήκη μαχητικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UCAV) μεγάλου βεληνεκούς, τύπου Shahed, στη ρωσική δημοκρατία του Ταταρστάν, σε απόσταση περίπου 1.300 χιλιομέτρων από την Ουκρανία.

Σύμφωνα με την SBU, πρόκειται για το δεύτερο ανάλογο πλήγμα σε διάστημα τεσσάρων ημερών, συμπληρώνοντας πως εικόνες που βιντεοσκόπησαν κάτοικοι της περιοχής επιβεβαιώνουν πως η εγκατάσταση επλήγη.






