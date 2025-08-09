Αποθήκη ιρανικών drones στο Ταταρστάν της Ρωσίας χτύπησαν οι Ουκρανοί - Δείτε βίντεο
Οι αποθήκες όπου ο εχθρός αποθηκεύει τα drones Shahed που χρησιμοποιεί για να τρομοκρατεί την Ουκρανία είναι ένας από τους νόμιμους στρατιωτικούς στόχους, λέει το Κίεβο

Η υπηρεσία ασφαλείας της Ουκρανίας, η SBU, ανακοίνωσε σήμερα ότι χτύπησε ένα ρωσικό κέντρο logistics που αποθήκευε ιρανικής κατασκευής drones Shahed στην ανατολική-κεντρική περιοχή του Ταταρστάν της Ρωσίας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, drones μακράς εμβέλειας χτύπησαν την αποθήκη που βρίσκεται στο χωριό Kzyl-Yul. Παράλληλα, βίντεο που δημοσιεύθηκε από την SBU φαίνεται να δείχνει ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος να χτυπά απευθείας την τοποθεσία, πριν σημειωθεί έκρηξη, που οδήγησε σε μια μεγάλη φωτιά.



«Οι αποθήκες όπου ο εχθρός αποθηκεύει τα drones Shahed που χρησιμοποιεί για να τρομοκρατεί την Ουκρανία κάθε βράδυ είναι ένας από τους νόμιμους στρατιωτικούς στόχους», προσθέτει η δήλωση της ουκρανικής υπηρεσίας.



«Κάθε τέτοια επιτυχημένη ειδική επιχείρηση μειώνει την ικανότητα του εχθρού να διεξάγει πόλεμο επιθετικότητας εναντίον της Ουκρανίας».


