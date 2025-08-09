Αποθήκη ιρανικών drones στο Ταταρστάν της Ρωσίας χτύπησαν οι Ουκρανοί - Δείτε βίντεο

Οι αποθήκες όπου ο εχθρός αποθηκεύει τα drones Shahed που χρησιμοποιεί για να τρομοκρατεί την Ουκρανία είναι ένας από τους νόμιμους στρατιωτικούς στόχους, λέει το Κίεβο