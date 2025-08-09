Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Αποθήκη ιρανικών drones στο Ταταρστάν της Ρωσίας χτύπησαν οι Ουκρανοί - Δείτε βίντεο
Αποθήκη ιρανικών drones στο Ταταρστάν της Ρωσίας χτύπησαν οι Ουκρανοί - Δείτε βίντεο
Οι αποθήκες όπου ο εχθρός αποθηκεύει τα drones Shahed που χρησιμοποιεί για να τρομοκρατεί την Ουκρανία είναι ένας από τους νόμιμους στρατιωτικούς στόχους, λέει το Κίεβο
Η υπηρεσία ασφαλείας της Ουκρανίας, η SBU, ανακοίνωσε σήμερα ότι χτύπησε ένα ρωσικό κέντρο logistics που αποθήκευε ιρανικής κατασκευής drones Shahed στην ανατολική-κεντρική περιοχή του Ταταρστάν της Ρωσίας.
Σύμφωνα με την ενημέρωση, drones μακράς εμβέλειας χτύπησαν την αποθήκη που βρίσκεται στο χωριό Kzyl-Yul. Παράλληλα, βίντεο που δημοσιεύθηκε από την SBU φαίνεται να δείχνει ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος να χτυπά απευθείας την τοποθεσία, πριν σημειωθεί έκρηξη, που οδήγησε σε μια μεγάλη φωτιά.
«Οι αποθήκες όπου ο εχθρός αποθηκεύει τα drones Shahed που χρησιμοποιεί για να τρομοκρατεί την Ουκρανία κάθε βράδυ είναι ένας από τους νόμιμους στρατιωτικούς στόχους», προσθέτει η δήλωση της ουκρανικής υπηρεσίας.
«Κάθε τέτοια επιτυχημένη ειδική επιχείρηση μειώνει την ικανότητα του εχθρού να διεξάγει πόλεμο επιθετικότητας εναντίον της Ουκρανίας».
Ειδήσεις σήμερα:
«Αδελφούλα μου, πώς να αντέξω χωρίς εσένα...» - Το σπαρακτικό αντίο του Κώστα Σαμαρά στη Λένα
Τραγωδία στις ΗΠΑ: 10χρονη πέθανε μετά από φρικτά βασανιστήρια από τον πατέρα και τη μητριά της - Είχε πηδήξει από το παράθυρο για να γλιτώσει
Άναψαν τα αίματα στον Πειραιά - Επιβάτες εμπόδισαν τον απόπλου πλοίου για Κυκλάδες όταν τους απαγορεύτηκε η επιβίβαση
Σύμφωνα με την ενημέρωση, drones μακράς εμβέλειας χτύπησαν την αποθήκη που βρίσκεται στο χωριό Kzyl-Yul. Παράλληλα, βίντεο που δημοσιεύθηκε από την SBU φαίνεται να δείχνει ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος να χτυπά απευθείας την τοποθεσία, πριν σημειωθεί έκρηξη, που οδήγησε σε μια μεγάλη φωτιά.
‼️‼️🇺🇦✈️ At this moment, Ukrainian drones are attacking Russian Shahed production facilities in the Republic of Tatarstan.— Visioner (@visionergeo) August 9, 2025
See the latest updates with us: @visionergeo pic.twitter.com/VTaC9Mkf3O
«Οι αποθήκες όπου ο εχθρός αποθηκεύει τα drones Shahed που χρησιμοποιεί για να τρομοκρατεί την Ουκρανία κάθε βράδυ είναι ένας από τους νόμιμους στρατιωτικούς στόχους», προσθέτει η δήλωση της ουκρανικής υπηρεσίας.
❗️Just now, drones are attacking a Shahed UAV assembly shop in 🇷🇺Tatarstan. pic.twitter.com/tWARGXx8Ia— 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) August 9, 2025
«Κάθε τέτοια επιτυχημένη ειδική επιχείρηση μειώνει την ικανότητα του εχθρού να διεξάγει πόλεμο επιθετικότητας εναντίον της Ουκρανίας».
Ειδήσεις σήμερα:
«Αδελφούλα μου, πώς να αντέξω χωρίς εσένα...» - Το σπαρακτικό αντίο του Κώστα Σαμαρά στη Λένα
Τραγωδία στις ΗΠΑ: 10χρονη πέθανε μετά από φρικτά βασανιστήρια από τον πατέρα και τη μητριά της - Είχε πηδήξει από το παράθυρο για να γλιτώσει
Άναψαν τα αίματα στον Πειραιά - Επιβάτες εμπόδισαν τον απόπλου πλοίου για Κυκλάδες όταν τους απαγορεύτηκε η επιβίβαση
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα