Τραμπ: Υπό ομοσπονδιακό έλεγχο η Αστυνομία της Ουάσινγκτον - Κατεβάζουμε την Εθνοφρουρά

Σε δραστικές κινήσεις για την αποκατάσταση της τάξης στην Ουάσινγκτον προχωρά ο, θέτοντας την Αστυνομία της Ουάσινγκτον () υπό άμεσο ομοσπονδιακό έλεγχο και ανακοινώνοντας την αποστολή στρατευμάτων τηςστην πόλη. Η απόφαση αυτή ανακοινώθηκε σε συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο, με τον Αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει ότι «επικαλούμαι επίσημα την παράγραφο 740 του Νόμου για την Κυβερνητική Αυτονομία της Περιφέρειας Κολούμπια, και τοποθετώ την Αστυνομία της Ουάσινγκτον υπό άμεσο ομοσπονδιακό έλεγχο».Ο Τραμπ εξήγησε - στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με τον υπουργό Άμυναςκαι τη Γενική Εισαγγελέαστο πλευρό του - ότι η απόφασή του έρχεται ως αποτέλεσμα της έξαρσης της εγκληματικότητας και των αναταραχών στην πόλη, υπογραμμίζοντας ότι η κατάσταση «είναι εκτός ελέγχου, αλλά θα την θέσουμε υπό έλεγχο πολύ γρήγορα, όπως κάναμε και στα νότια σύνορα». Σε άλλο σημείο γνωστοποίησε πως στηνθα αναπτυχθούν«Υπάρχει μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην ασφάλεια. Ο δείκτης δολοφονιών στην Ουάσιγκτον είναι σήμερα υψηλότερος από αυτόν της Μπογκοτά στην Κολομβία. Ο αριθμός των κλοπών αυτοκινήτων έχει διπλασιαστεί τα τελευταία πέντε χρόνια, ενώ ο αριθμός των αρπαγών αυτοκινήτων έχει υπερτριπλασιαστεί» είπε σε άλλο σημείο και συνέχισε: «Σήμερα απελευθερώνουμε την πόλη, την παίρνουμε ξανά στα χέρια μας. Θα στείλω ακόμα και τον στρατό αν χρειαστεί. Δεν νομίζω, πάντως, ότι θα το χρειαστούμε, νομίζω ότι έχουμε πολλούς εξαιρετικούς ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων που εργάζονται στο αστυνομικό τμήμα».Ο Ρεπουμπλικανός επεσήμανε ότι με την αποστολή της Εθνοφρουράς, «θα επαναφέρουμε τη νομιμότητα, την τάξη και την ασφάλεια στην Ουάσινγκτον, και οι στρατιώτες θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν σωστά τη δουλειά τους». Η κίνηση αυτή έρχεται ως απάντηση στην αύξηση της βίας και της ανομίας στην αμερικανική πρωτεύουσα, με τον πρόεδρο να δεσμεύεται ότι θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει την ασφάλεια των πολιτών και την αποκατάσταση της κοινωνικής τάξης.«Αυτή η σοβαρή κρίση δημόσιας ασφάλειας προέρχεται άμεσα από τις παταγώδεις αποτυχίες της τοπικής ηγεσίας της πόλης. Το «ριζοσπαστικό αριστερό» δημοτικό συμβούλιο δεν υιοθέτησε την εγγύηση με μετρητά. Παρεμπιπτόντως, κάθε μέρος της χώρας όπου δεν υπάρχει εγγύηση με μετρητά είναι μια καταστροφή. Αυτό ήταν που ξεκίνησε το πρόβλημα», δήλωσε ο Τραμπ, εξαπολύοντας βέλη στη δημοτική Αρχή της πρωτεύουσας, ενώ ανακοίνωσε ότι ορίζει τον διευθυντή της Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών,, ως προσωρινό ομοσπονδιακό επίτροπο του Αστυνομικού Τμήματος της Μητροπολιτικής Περιοχής της Ουάσιγκτον.Η απόφαση τουνα ασκήσει ομοσπονδιακό έλεγχο στην τοπική αστυνομία και να χρησιμοποιήσει τη στρατιωτική δύναμη εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική για την ενίσχυση της δημόσιας ασφάλειας στις πόλεις των ΗΠΑ, σε μια περίοδο που οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν μια σειρά προκλήσεων σχετικά με την εγκληματικότητα και τις διαμαρτυρίες κατά της αστυνομικής βίας.είχε ζητήσει χθες να απομακρυνθούν αμέσως οι άστεγοι από την Ουάσινγκτον. «Οι Άστεγοι πρέπει να απομακρυνθούν, ΑΜΕΣΩΣ», έγραψε αργά χθες, Κυριακή, το βράδυ στο Truth Social, αναρτώντας φωτογραφίες στις οποίες εικονίζονται αντίσκηνα και σκουπίδια κατά μήκος οδού.Η Ουάσινγκτον, ως πρωτεύουσα των ΗΠΑ, κυβερνάται από τη δήμαρχο και το δημοτικό συμβούλιό της, όμως παραμένει υπό σημαντική ομοσπονδιακή εποπτεία.Η ανακοίνωση είναι η τελευταία προσπάθεια Τραμπ να στοχοποιήσει πόλεις που κυβερνώνται από Δημοκρατικούς.