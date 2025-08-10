Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Τρεις νεκροί στη Ρωσία σε επιδρομές της Ουκρανίας με drones
Τουλάχιστον τρεις πολίτες έχασαν τη ζωή τους χθες Σάββατο στη ρωσική περιφέρεια Μπιέλγκοροντ (νότια) σε επιδρομές του ουκρανικού στρατού με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης, ανακοίνωσε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης της Βιτσισλάβ Γκλάντκοφ.
Άλλοι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανέφερε ο περιφερειάρχης, που διευκρίνισε πως οι περισσότερες επιδρομές έγιναν με FPV drones σε τομέα που γειτονεύει με την ουκρανική περιφέρεια του Χαρκόβου.
