Τρεις νεκροί στη Ρωσία σε επιδρομές της Ουκρανίας με drones
Τρεις νεκροί στη Ρωσία σε επιδρομές της Ουκρανίας με drones

Άλλοι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν,

Τρεις νεκροί στη Ρωσία σε επιδρομές της Ουκρανίας με drones
Τουλάχιστον τρεις πολίτες έχασαν τη ζωή τους χθες Σάββατο στη ρωσική περιφέρεια Μπιέλγκοροντ (νότια) σε επιδρομές του ουκρανικού στρατού με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης, ανακοίνωσε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης της Βιτσισλάβ Γκλάντκοφ.

Άλλοι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανέφερε ο περιφερειάρχης, που διευκρίνισε πως οι περισσότερες επιδρομές έγιναν με FPV drones σε τομέα που γειτονεύει με την ουκρανική περιφέρεια του Χαρκόβου.


