Ισραήλ: Ευθυγραμμίζεται με την απόφαση για κατάληψη της Γάζας ο αρχηγός του στρατού

Μετά την εντολή που έλαβε από το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας, ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων, αντιστράτηγος, ο οποίος είχε εκφράσει ανοιχτά τις αντιρρήσεις του για το συγκεκριμένο πλάνο, διαβεβαίωσε σήμερα ότι ο στρατός θα υλοποιήσει το σχέδιο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με βάση τις αρχές και την εθνική ευθύνη που έχει αναλάβει.«Θα συνεχίσουμε να ηγούμαστε βάσει της εθνικής ευθύνης που φέρει ο στρατός και η διοίκησή του. Είμαστε υπεύθυνοι για την ετοιμότητα του στρατεύματος, για την ασφάλεια του κράτους και των πολιτών του, για την επιστροφή των ομήρων και για την ήττα της Χαμάς – και θα το πράξουμε», δήλωσε οσε σύσκεψη με διοικητές σχηματισμών και ανώτατους αξιωματικούς, όπως μετέδωσε ο ισραηλινός στρατός.Ο Ζαμίρ ανέφερε ότι το Γενικό Επιτελείο εργάζεται ήδη πάνω στο νέο επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο προβλέπει σε βάθος σχεδιασμό και υψηλό επίπεδο προετοιμασίας σε όλα τα πεδία. «Εργαζόμαστε πάνω στο νέο σχέδιο. Θα εμβαθύνουμε τον σχεδιασμό, θα προετοιμαστούμε με τον υψηλότερο δυνατό βαθμό και, όπως πάντα, θα εκτελέσουμε την αποστολή με τον καλύτερο τρόπο», σημείωσε.Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου υπογράμμισε ότι προτεραιότητά του είναι να προσφέρει στους στρατιώτες και τους διοικητές «τη μέγιστη δυνατή σαφήνεια, να εξασφαλίσει επιχειρησιακές παύσεις και αντοχή στον χρόνο». «Με βάση αυτή την ευθύνη κινούμαστε», πρόσθεσε.Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού, οτόνισε ότι όσο ο πόλεμος εξελίσσεται, οι επιχειρήσεις θα σχεδιάζονται με κριτήριο την προστασία των ομήρων, την ευκαιρία για ανασυγκρότηση των δυνάμεων και την τήρηση των αξιών και του πνεύματος των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων.