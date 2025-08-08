Ισραήλ: Οξυμένο κλίμα στη 10ωρη συνεδρίαση του υπουργικού - Κυβερνητικοί τα έβαλαν με τον αρχηγό του στρατού
Αγνοήθηκαν, σύμφωνα με το CNN, οι προειδοποιήσεις του στρατού για τις ανθρωπιστικές και διπλωματικές επιπτώσεις του σχεδίου για την κατάληψη της Γάζα
Σοβαρή ένταση επικράτησε στη μαραθώνια συνεδρίαση του ισραηλινού υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας για τα σχέδια στη Γάζα, με μέλη της κυβέρνησης να βάζουν στη μέση και να «τα χώνουν» στον αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας, αντιστράτηγο Εγιάλ Ζαμίρ. Όπως δήλωσε Ισραηλινός πολιτικός αξιωματούχος στο CNN, η συνεδρίαση διήρκεσε σχεδόν 10 ώρες και αποκάλυψε τις βαθιές διαφωνίες μεταξύ της στρατιωτικής και της πολιτικής ηγεσίας.
Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ο Ζαμίρ προειδοποίησε με σαφήνεια το υπουργικό συμβούλιο για τους κινδύνους που εγκυμονεί η κατάληψη της Πόλης της Γάζας. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην επιδείνωση της ήδη οξείας ανθρωπιστικής κρίσης, καθώς και στις πιθανές διεθνείς επιπτώσεις από μια περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου. Εξέφρασε, επίσης, την ανησυχία του για την τύχη των περίπου 50 ομήρων που παραμένουν στη Γάζα, εκ των οποίων 20 εκτιμάται ότι είναι ακόμη ζωντανοί.
Ωστόσο, οι επισημάνσεις του Ζαμίρ αγνοήθηκαν, με τον αξιωματούχο να αναφέρει πως η στάση του στρατηγού προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και φωνές από μέλη της πολιτικής ηγεσίας.
Αντιπαράθεση στρατού και κυβέρνησης για τη στρατηγική στη ΓάζαΗ ένταση που σημειώθηκε στην κρίσιμη αυτή συνεδρίαση αναδεικνύει για ακόμη μια φορά τη διάσταση απόψεων μεταξύ των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων και της κυβέρνησης του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ενώ η στρατιωτική ηγεσία φέρεται να συνιστά διπλωματική προσέγγιση για την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης, η πολιτική ηγεσία επιμένει στην περαιτέρω επέκταση των επιχειρήσεων στη Γάζα.
