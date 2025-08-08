Ισραήλ: Οξυμένο κλίμα στη 10ωρη συνεδρίαση του υπουργικού - Κυβερνητικοί τα έβαλαν με τον αρχηγό του στρατού
ΚΟΣΜΟΣ
Ισραήλ Συνεδρίαση Υπουργικό Συμβούλιο Συμβούλιο Ασφαλείας Μπενιαμίν Νετανιάχου

Ισραήλ: Οξυμένο κλίμα στη 10ωρη συνεδρίαση του υπουργικού - Κυβερνητικοί τα έβαλαν με τον αρχηγό του στρατού

Αγνοήθηκαν, σύμφωνα με το CNN, οι προειδοποιήσεις του στρατού για τις ανθρωπιστικές και διπλωματικές επιπτώσεις του σχεδίου για την κατάληψη της Γάζα

Ισραήλ: Οξυμένο κλίμα στη 10ωρη συνεδρίαση του υπουργικού - Κυβερνητικοί τα έβαλαν με τον αρχηγό του στρατού
10 ΣΧΟΛΙΑ
Σοβαρή ένταση επικράτησε στη μαραθώνια συνεδρίαση του ισραηλινού υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας για τα σχέδια στη Γάζα, με μέλη της κυβέρνησης να βάζουν στη μέση και να «τα χώνουν» στον αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας, αντιστράτηγο Εγιάλ Ζαμίρ. Όπως δήλωσε Ισραηλινός πολιτικός αξιωματούχος στο CNN, η συνεδρίαση διήρκεσε σχεδόν 10 ώρες και αποκάλυψε τις βαθιές διαφωνίες μεταξύ της στρατιωτικής και της πολιτικής ηγεσίας.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ο Ζαμίρ προειδοποίησε με σαφήνεια το υπουργικό συμβούλιο για τους κινδύνους που εγκυμονεί η κατάληψη της Πόλης της Γάζας. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην επιδείνωση της ήδη οξείας ανθρωπιστικής κρίσης, καθώς και στις πιθανές διεθνείς επιπτώσεις από μια περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου. Εξέφρασε, επίσης, την ανησυχία του για την τύχη των περίπου 50 ομήρων που παραμένουν στη Γάζα, εκ των οποίων 20 εκτιμάται ότι είναι ακόμη ζωντανοί.

Ωστόσο, οι επισημάνσεις του Ζαμίρ αγνοήθηκαν, με τον αξιωματούχο να αναφέρει πως η στάση του στρατηγού προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και φωνές από μέλη της πολιτικής ηγεσίας.

Αντιπαράθεση στρατού και κυβέρνησης για τη στρατηγική στη Γάζα

Η ένταση που σημειώθηκε στην κρίσιμη αυτή συνεδρίαση αναδεικνύει για ακόμη μια φορά τη διάσταση απόψεων μεταξύ των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων και της κυβέρνησης του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ενώ η στρατιωτική ηγεσία φέρεται να συνιστά διπλωματική προσέγγιση για την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης, η πολιτική ηγεσία επιμένει στην περαιτέρω επέκταση των επιχειρήσεων στη Γάζα.


Ειδήσεις σήμερα:

Πού έχει φωτιά τώρα - Live χάρτης με τις πυρκαγιές στην Ελλάδα σήμερα (8/8)

«Μην ξανακούσω ότι η πείνα είναι ψεύτικη»: Φορτισμένη τηλεφωνική συνομιλία Τραμπ - Νετανιάχου για τη Γάζα αποκαλύπτει το NBC

Τα έκαναν «γης Μαδιάμ» στην Κατούνα, φωνές και σπρωξίματα επειδή εκδήλωση... σχόλασε νωρίς - Δείτε βίντεο
10 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Πώς η τεχνολογία ζωντανεύει την Ιστορία συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν

Η COSMOTE TELEKOM, με σημαντικές επενδύσεις και λύσεις συνδεσιμότητας, αναδεικνύει την πλούσια πολιτιστική μας κληρονομιά και την κάνει προσβάσιμη σε όλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης