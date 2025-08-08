Τα έκαναν «γης Μαδιάμ» στην Κατούνα, φωνές και σπρωξίματα επειδή εκδήλωση... σχόλασε νωρίς - Δείτε βίντεο
Αφορμή για το επεισόδιο αποτέλεσε η μικρή διάρκεια της εκδήλωσης, η οποία προκάλεσε έντονη δυσφορία σε παριστάμενους πολίτες

Μεγάλη ένταση επικράτησε σε εκδήλωση στην Κατούνα Αιτωλοακαρνανίας με φωνές, σπρωξίματα και αντικείμενα να σπάνε.

Σύμφωνα με το aitolianews.gr, αφορμή για το επεισόδιο αποτέλεσε η μικρή διάρκεια της εκδήλωσης, η οποία προκάλεσε έντονη δυσφορία σε παριστάμενους πολίτες.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, η διαφωνία για το χρονικό πλαίσιο της διοργάνωσης οδήγησε σε φραστικό επεισόδιο, και στη συνέχεια επικράτησε μεγάλη ένταση. Όπως φαίνεται σε βίντεο ακούγονται φωνές, παριστάμενοι σπρώχνονται ενώ σπάνε και αντικείμενα.

Κατούνα: Πολιτιστικό καλοκαίρι με Άγριο ξύλο στο Δήμο Ακτίου Βόνιτσας

