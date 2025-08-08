Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Τα έκαναν «γης Μαδιάμ» στην Κατούνα, φωνές και σπρωξίματα επειδή εκδήλωση... σχόλασε νωρίς - Δείτε βίντεο
Αφορμή για το επεισόδιο αποτέλεσε η μικρή διάρκεια της εκδήλωσης, η οποία προκάλεσε έντονη δυσφορία σε παριστάμενους πολίτες
Μεγάλη ένταση επικράτησε σε εκδήλωση στην Κατούνα Αιτωλοακαρνανίας με φωνές, σπρωξίματα και αντικείμενα να σπάνε.
Σύμφωνα με το aitolianews.gr, αφορμή για το επεισόδιο αποτέλεσε η μικρή διάρκεια της εκδήλωσης, η οποία προκάλεσε έντονη δυσφορία σε παριστάμενους πολίτες.
Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, η διαφωνία για το χρονικό πλαίσιο της διοργάνωσης οδήγησε σε φραστικό επεισόδιο, και στη συνέχεια επικράτησε μεγάλη ένταση. Όπως φαίνεται σε βίντεο ακούγονται φωνές, παριστάμενοι σπρώχνονται ενώ σπάνε και αντικείμενα.
Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, η διαφωνία για το χρονικό πλαίσιο της διοργάνωσης οδήγησε σε φραστικό επεισόδιο, και στη συνέχεια επικράτησε μεγάλη ένταση. Όπως φαίνεται σε βίντεο ακούγονται φωνές, παριστάμενοι σπρώχνονται ενώ σπάνε και αντικείμενα.
