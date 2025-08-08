Πού έχει φωτιά τώρα - Live χάρτης με τις πυρκαγιές στην Ελλάδα σήμερα (8/8)
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Κερατέα Πυροσβεστική Αρχαία Ολυμπία

Πού έχει φωτιά τώρα - Live χάρτης με τις πυρκαγιές στην Ελλάδα σήμερα (8/8)

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν «μάχη» με τις φλόγες

Πού έχει φωτιά τώρα - Live χάρτης με τις πυρκαγιές στην Ελλάδα σήμερα (8/8)
Μάχη με τα πύρινα μέτωπα σε Αττική και Ηλεία δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 για εκκενώσεις περιοχών.


LIVE χάρτες με τις φωτιές που καίνε τώρα στην Ελλάδα

Στον χάρτη της NASA μπορείτε να δείτε live πού έχει φωτιά τώρα πατώντας εδώ

Στον δεύτερο χάρτη μπορείτε να δείτε live πού έχει φωτιά τώρα πατώντας εδώ


Φωτιά στην Κερατέα

Ανεξέλεγκτη καίει η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής στην Κερατέα. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του ενώ οι φλόγες έχουν κάψει σπίτια. 

Το 112 έστειλε μπαράζ μηνυμάτων για εκκενώσεις. Οι κάτοικοι σε Μαλιαστέκα, Αγίασμα, Χάρβαλο, Δροσιά και Δημολάκι έλαβαν μήνυμα για εκκένωση προς Ανάβυσσο, ενώ εκείνοι που βρίσκονται στη Συντερίνα να απομακρυνθούν προς Λαύριο. Λίγο μετά τις 17:30 στάλθηκε μήνυμα εκκένωσης και στην περιοχή ΑΤΕ, καλώντας του κατοίκους να απομακρυνθούν προς Παλαιά Φώκαια. Λίγο πριν τις 18:00 μήνυμα εκκένωσης προς το Λαγονήσι έλαβαν και οι κάτοικοι στην Παλαιά Φώκαια.

Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Συγκεκριμένα στο σημείο βρίσκονται 264 πυροσβέστες, με 10 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 79 οχήματα. 


Φωτιά στην Αρχαία Ολυμπία 

Φωτιά ξέσπασε την Παρασκευή στο Χελιδόνι της Αρχαίας Ολυμπίας, σε δασική περιοχή κοντά στο μοναστήρι της Παναγίας Σεντουκιώτισας. Στο σημείο επιχειρούν 7 οχήματα με 14 πυροσβέστες και ένα τμήμα πεζοπόρο. Το 112 έστειλε μήνυμα για εκκένωση στις περιοχές: Γραμματικός, Λατζόι, Άγιος Γεώργιος Λατζοΐου, Πουρνάρι και Ηράκλεια. 

