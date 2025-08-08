«Μην ξανακούσω ότι η πείνα είναι ψεύτικη»: Φορτισμένη τηλεφωνική συνομιλία Τραμπ - Νετανιάχου για τη Γάζα αποκαλύπτει το NBC
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αντέδρασε έντονα σε ισχυρισμούς του Ισραηλινού πρωθυπουργού ότι δεν υπάρχει ανθρωπιστική κρίση - Διαψεύδει το επεισόδιο η πλευρά του Νετανιάχου
Μια έντονη συνομιλία που είχε ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου πριν από μερικές ημέρες, αποκάλυψε το NBC News. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ φέρεται να ύψωσε τη φωνή του και να διέκοψε απότομα τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, κατά τη διάρκεια της ιδιαίτερα φορτισμένης τηλεφωνικής συνομιλίας, όταν ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επέμεινε ότι «δεν υπάρχει λιμοκτονία» στη Λωρίδα της Γάζας. Το επεισόδιο, που σημειώθηκε στις 28 Ιουλίου, ήρθε ως αποκορύφωμα της αυξανόμενης έντασης μεταξύ των δύο συμμάχων, με φόντο τις σοβαρές ανησυχίες για την ανθρωπιστική κατάσταση στην περιοχή.
Σύμφωνα με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του NBC News, το οποίο βασίζεται σε αναφορές από έναν ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, δύο πρώην αξιωματούχους των ΗΠΑ και έναν Δυτικό διπλωμάτη, η αντιπαράθεση εκδηλώθηκε την επομένη δημόσιας δήλωσης του Νετανιάχου από την Ιερουσαλήμ, κατά την οποία διαβεβαίωνε: «Δεν υπάρχει πολιτική λιμοκτονίας στη Γάζα. Και δεν υπάρχει λιμοκτονία στη Γάζα».
Ο Τραμπ, σε συνομιλία του με δημοσιογράφους, υποστήριξε πως έχει δει εικόνες παιδιών που «φαίνονται πολύ πεινασμένα», λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει πραγματική λιμοκτονία εκεί – και αυτό δεν μπορείς να το προσποιηθείς». Η τοποθέτησή του οδήγησε τον Νετανιάχου να ζητήσει τηλεφωνική επικοινωνία.
Ωστόσο, το γραφείο του Νετανιάχου διέψευσε κατηγορηματικά το επεισόδιο, αποκαλώντας το «απόλυτο fake news». Σε ανακοίνωση της ισραηλινής πρωθυπουργίας αναφέρεται: «Ο ισχυρισμός περί δήθεν φραστικής αντιπαράθεσης μεταξύ του πρωθυπουργού Νετανιάχου και του προέδρου Τραμπ είναι απολύτως ψευδής».
Πρώην Αμερικανός αξιωματούχος χαρακτήρισε την τηλεφωνική συνομιλία ως «άμεση και μονόπλευρη», υπογραμμίζοντας ότι ο Τραμπ ήταν εκείνος που μιλούσε σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκειά της, εστιάζοντας στην κατάσταση της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.
Το συγκεκριμένο τηλεφώνημα πραγματοποιήθηκε εν μέσω συνεχών προειδοποιήσεων από τον ΟΗΕ ότι η λιμοκτονία στη Γάζα είναι επικείμενη. Ανθρωπιστικές οργανώσεις αναφέρουν πως πολλές οικογένειες επιβιώνουν μόνο με ψωμί και νερό, ενώ εικόνες και βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο ενισχύουν τους ισχυρισμούς περί υποσιτισμού.
Παρά τις διεθνείς εκκλήσεις, ο Νετανιάχου επιμένει ότι το Ισραήλ δεν περιορίζει τις προμήθειες τροφίμων και κατηγορεί τη Χαμάς για χειραγώγηση της κατάστασης. Μετά την έντονη συνομιλία με τον Τραμπ, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, επισκέφθηκε την περιοχή με αποστολή τον καλύτερο συντονισμό της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας. Ισραηλινοί αξιωματούχοι εξέφρασαν ικανοποίηση για την επίσκεψη, θεωρώντας πως είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις δικές τους προκλήσεις και να υπερασπιστούν τη θέση τους.
«Δεν θέλω να ξανακούσω ότι η πείνα είναι ψεύτικη»Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Νετανιάχου φέρεται να επανέλαβε ότι η κρίση λιμού έχει εφευρεθεί από τη Χαμάς για λόγους προπαγάνδας. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Τραμπ τον διέκοψε απότομα, ανέβασε τον τόνο και του φώναξε: «Δεν θέλω να ξανακούσω ότι η πείνα είναι ψεύτικη». Ο πρόεδρος των ΗΠΑ φέρεται επίσης να δήλωσε ότι είχε δει αποδείξεις από τους συνεργάτες του που έδειχναν παιδιά να λιμοκτονούν.
