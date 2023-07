Φωτιές - Ισραήλ: Ο Νετανιάχου στέλνει 2 πυροσβεστικά αεροπλάνα στην Ελλάδα

Α

irtractors

irtractors αναμένεται να απογειωθούν αύριο το πρωί (Πέμπτη) μαζί με τους επαγγελματίες και τον συνοδευτικό εξοπλισμό. Οι επιχειρήσεις κατάσβεσης θα ξεκινήσουν με την άφιξη των πληρωμάτων στην Ελλάδα το αργότερο έως τις 14:00 μ.μ.. Οι επιχειρήσεις κατάσβεσης και αρωγής θα πραγματοποιηθούν μέσα το επόμενο τριήμερο με εκτιμώμενη ημερομηνία επιστροφής την ερχόμενη Κυριακή.



Η βοήθεια περιλαμβάνει δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα τύπου «Airtractor» της εναέριας μοίρας πυρόσβεσης μαζί με μια ομάδα τεσσάρων πιλότων, εξειδικευμένα πληρώματα εδάφους και ειδικών για δασικές πυρκαγιές καθώς και συναφή εξοπλισμό. Τα πυροσβεστικά αεροπλάνα θα συνοδεύονται από μεταγωγικό αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας. Η βοήθεια που παρέχεται από το Υπουργείο Εθνικής Ασφάλειας και την Υπηρεσία Πυρόσβεσης και Διάσωσης του Ισραήλ αποτελεί μέρος της γόνιμης συνεργασίας και αλληλοβοήθειας μεταξύ του Ισραήλ και της Ελλάδας, πολλών ετών.



Huge wildfires have broken out in Greece in the past 24 hours. The Greek Government requested that Israel dispatch firefighting aircraft.



Prime Minister Netanyahu has decided to send 2 firefighting aircraft from the Elad Squadron to assist Greece for as much time as necessary.