Η Νταϊάνα «μισούσε τον Κάρολο» και «δεν ήθελε να διαδεχθεί την Ελισάβετ στον θρόνο»

Φως στη σχέση της πριγκίπισσας Νταϊάνα με τον πρίγκιπα Κάρολο ρίχνει ένα νέο ντοκιμαντέρ με τίτλο «Diana: The Truth Behind the Interview», που πρόκειται να προβληθεί αύριο από το βρετανικό Channel 4.Σύμφωνα με την, το ντοκιμαντέρ αυτό αποκαλύπτει ότι η πριγκίπισσα δεν ήθελε ο σύζυγός της Κάρολος να διαδεχθεί την Ελισάβετ στον θρόνο, επειδή δεν είχε τις απαιτούμενες ικανότητες, και θεωρούσε ότι έπρεπε να παραχωρήσει τη θέση του κατευθείαν στον γιο τους, Ουίλιαμ.Σε μία εκ βαθέων συζήτηση που φέρεται να είχε η Νταϊάνα με τον πρώην συντάκτη της Daily Telegraph,, πριν από την τηλεοπτική συνέντευξη βόμβα με τον, η Νταϊάνα φέρεται να εξέφρασε ξεκάθαρα το «μίσος» της για τον πρίγκιπα Κάρολο, περιγράφοντας τον γάμο τους ως «κόλαση από την πρώτη κιόλας μέρα».Οι λεπτομέρειες αυτής της αποκαλυπτικής κουβένταςεπειδή ο Σερ Μαξ αρνιόταν να τις δημοσιεύσει, για να μην ξεσπάσει σκάνδαλο στη βασιλική οικογένεια, αναφέρει το δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας.Το ντοκιμαντέρ τουεξηγεί πώς η πριγκίπισσα άνοιξε την καρδιά της στον έμπειρο δημοσιογράφο, τρεις μήνες πριν την συνέντευξη στο Panorama, αφού πήγε να τον συναντήσει στο Μπέρκσαϊρ. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους του η πριγκίπισσα φέρεται να τον είχε ρωτήσει, ερώτηση στην οποία ο ίδιος είχε απαντήσει αρνητικά.Ο Σερ Μαξ δήλωσε για τη συνάντησή του με την Νταϊάνα και τη συνομιλία τους: «Πέρασα περίπου δύο ώρες μαζί της και ήταν υπέροχη. Η κουβέντα μας ήταν συναρπαστική. Έγινε απόλυτα ξεκάθαρο πόσο πολύ μισούσε τον... ναι πράγματικά τον μισούσε. Όταν τη ρώτησα αν ποτέ υπήρξαν ευτυχισμένοι μαζί, μου απάντησε πως όχι,Εξεπλάγην από την ειλικρίνειά της και την ευθύτητά της όταν μου το είπε αυτό. Μου είπε ότι το μόνο που την ένοιαζε ήταν το να ανέβει ο Γουίλιαμ στον θρόνο και συμπλήρωσε, χωρίς περιστροφές "δεν νομίζω ότι ο Κάρολος μπορεί να τα βγάλει πέρα". Η εξέλιξη που θα ήθελε να δει ήταν να παραχωρήσει τη θέση του ο Κάρολος ως διάδοχος και να γίνει ο Ουίλιαμ βασιλιάς».Αναφορικά με την απόφασή του να μη δημοσιεύσει για πολλά χρόνια το περιεχόμενο της συζήτησής τους, ο Σερ Μαξ εξήγησε ότι αισθανόταν πωςνα κρατήσει κρυφές τις χειρότερες πτυχές της ζωής της στο παλάτι, και όχι να τις βγάλει στη φόρα. «Η Νταϊάνα είπε πολλά πράγματα που μου φάνηκαν εξωπραγματικά. Με ρώτησε αν είχα ακούσει για κάποια συνωμοσία με σκοπό να βγει από τη μέση. Της απάντησα ότι μου ακουγόταν τελείως τρελό. Εκείνη όμως θεωρώ ότι τα πίστευε όλα αυτά τα πράγματα, κι αυτή ακριβώς η τρωτότητά της ήταν ένας από τους πολλούς, πολλούς λόγους που αισθανόσουν οίκτο για εκείνη. Μπορεί κάποιος να μπορεί να γοητεύει το κοινό, χωρίς να είναι απαραίτητα πολύ έξυπνος. Κι αν δεν έχει κάποιον λογικό να τον συμβουλεύσει, ή αν έχει κάποιον αλλά δεν τον ακούει, τότε βρίσκεται σε πολύ δυσμενή θέση».Το ντοκιμαντέρ αποκαλύπτει το παρασκήνιο πίσω από δύο συνεντεύξεις του πρίγκιπα Καρόλου και της Νταϊάνα, το 1994 και το 1995 αντίστοιχα, που τάραξαν τα νερά και οδήγησαν σε επιδείνωση τη σχέση τους, με το κοινό να αντιλαμβάνεται για πρώτη φορά το μέγεθος του ρήγματος.