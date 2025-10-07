Πόσο ισχυρή είναι η Χαμάς δύο χρόνια μετά την επίθεση της 7η Οκτωβρίου;
Χαμάς Λωρίδα της Γάζας Ισραήλ

Πόσο ισχυρή είναι η Χαμάς δύο χρόνια μετά την επίθεση της 7η Οκτωβρίου;

O ισραηλινός στρατός δεν έχει καταφέρει να εξαλείψει τη Χαμάς, παρά το ότι η στρατιωτική ηγεσία της έχει αποδεκατιστεί και πολλοί από τους μαχητές της έχουν σκοτωθεί

Πόσο ισχυρή είναι η Χαμάς δύο χρόνια μετά την επίθεση της 7η Οκτωβρίου;
Λίγο πριν από την έναρξη των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά της Χαμάς, ως απάντηση στη σφαγή 1.200 Ισραηλινών στις 7 Οκτωβρίου του 2023, εκτιμάται ότι η τρομοκρατική οργάνωση αριθμούσε περίπου 25.000 έως 30.000 μαχητές. Σύμφωνα με τις ισραηλινές υπηρεσίες ασφαλείας, 17.000 έως 23.000 από αυτούς εξουδετερώθηκαν την τελευταία διετία.

Η αμερικανική μη κυβερνητική οργάνωση Armed Conflict Location and Event Data (ACLED) εξειδικεύεται στη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων βίαιων συγκρούσεων και παγκόσμιων κρίσεων. Έναν χρόνο μετά την έναρξη των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων τον Οκτώβριο του 2024, η ΜΚΟ κατέληγε στο συμπέρασμα ότι: «Λεπτομερείς αναφορές των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, οι οποίες περιλαμβάνουν τον χρόνο, τον τόπο ή τη στρατιωτική επιχείρηση, τοποθετούν τις απώλειες των μαχητών της παλαιστινιακής οργάνωσης σε περίπου 8.500 νεκρούς. Την ίδια στιγμή, βρετανικά και ισραηλινά μέσα ενημέρωσης επικαλούνται μυστική ισραηλινή βάση δεδομένων, η οποία δείχνει να επιβεβαιώνει τα εν λόγω στοιχεία.

Παρά τα πλήγματα, η Χαμάς διαθέτει ακόμη διοίκηση


Η αμερικανική ΜΚΟ υποψιάζεται ότι η Χαμάς ενδέχεται να έχει προχωρήσει σε στρατολόγηση νέων μαχητών τα τελευταία δύο χρόνια. Αξιωματούχοι των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών δήλωσαν στις αρχές του έτους στο Reuters ότι ο αριθμός των πιθανών νέων μαχητών της Χαμάς θα μπορούσε να κυμαίνεται μεταξύ 10.000 και 15.000.

«Η Χαμάς έχει υποστεί πολλά στρατιωτικά πλήγματα, είναι ωστόσο σε θέση να ανασυνταχθεί και να διαθέτει σήμερα τόσο διοίκηση, όσο και τον έλεγχο της οργάνωσης», δηλώνει στην DW η Μαρίνα Μίρον, ειδικός σε στρατιωτικά ζητήματα στο Τμήμα Αμυντικών Σπουδών του King's College London.

Για τη Χαμάς η επιβίωση είναι η πραγματική της νίκη


Πολλοί ειδικοί συμφωνούν ότι δεν θα είναι εφικτή η πλήρης εξάλειψη της Χαμάς, αλλά μόνο η αποδυνάμωσή της. «Η Χαμάς έχει δώσει προτεραιότητα στην επιβίωσή της, βάζοντας σε δεύτερη μοίρα την απευθείας αντιπαράθεση με τις ισραηλινές δυνάμεις», έγραφε η οργάνωση τον Σεπτέμβριο. Για τη Χαμάς η πραγματική νίκη είναι η επιβίωσή της.

«Η Χαμάς είναι κάτι σαν ιδεολογία», εξηγεί στο μικρόφωνο της DW ο Χανς-Γιάκομπ Σίντλερ, ειδικός στο Διεθνές Κέντρο Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας και προσθέτει: «Δεν μπορείς να καταστρέψεις μια ιδεολογία. Ο μόνος τρόπος είναι να αποδυναμώσεις τις τρομοκρατικές και στρατιωτικές της δυνατότητες».

Πηγή: Deutsche Welle


