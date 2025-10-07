Ανάρτηση Μητσοτάκη για τα δύο χρόνια από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ
Παροτρύνουμε όλα τα μέρη να ενεργήσουν με θάρρος και αυτοσυγκράτηση προς μια διαρκή εκεχειρία και την απελευθέρωση όλων των ομήρων, είπε ο πρωθυπουργός με αφορμή τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο

Ανάρτηση για τη δεύτερη επέτειο από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η φετινή επέτειος συμπίπτει με τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο για τον τερματισμό του πολέμου και για τον λόγο αυτό, ο πρωθυπουργός κάλεσε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να ενεργήσουν με θάρρος και αυτοσυγκράτηση προς μια διαρκή εκεχειρία, την απελευθέρωση όλων των ομήρων και ένα μέλλον ειρήνης και ασφάλειας για όλους.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Σήμερα κάνουμε μια παύση για να τιμήσουμε τα θύματα της τρομοκρατίας. Στεκόμαστε σθεναρά κατά του μίσους και της βίας. Καθώς οι συνομιλίες προχωρούν στο πλαίσιο του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ, παροτρύνουμε όλα τα μέρη να ενεργήσουν με θάρρος και αυτοσυγκράτηση: προς μια διαρκή εκεχειρία, την απελευθέρωση όλων των ομήρων και ένα μέλλον ειρήνης και ασφάλειας για όλους».




