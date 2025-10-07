Αυτό που άρχισε στη Γάζα, θα τελειώσει στη Γάζα, είπε ο Νετανιάχου, κάνοντας λάθος στον αριθμό των ομήρων
Στην αρχή είπε για 40, μετά για 46, ενώ τα στοιχεία μιλούν για 48 - Αντιδράσεις από το Φόρουμ Ομήρων και Αγνοουμένων για το λάθος του Ισραηλινού πρωθυπουργού σε συνέντευξή του, ανήμερα της δεύτερης επετείου από την επίθεση της Χαμάς
Αντιδράσεις μετά από δηλώσεις του, ανήμερα της 2ης επετείου της επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ, σε συνέντευξη στον συντηρητικό σχολιαστή Μπεν Σαπίρο, όπου μπέρδεψε τον αριθμό των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα, λέγοντας αρχικά ότι είναι 40, στη συνέχεια 46, ενώ στην πραγματικότητα είναι 48, προκάλεσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός εξέφρασε την ελπίδα ότι ο πόλεμος στη Γάζα θα τελειώσει «σύντομα» με τη βοήθεια του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που συνεχίζονται στο Κάιρο οι διαμεσολαβητικές συνομιλίες Ισραήλ και Χαμάς για την πρόταση συμφωνίας που παρουσίασε ο Λευκός Οίκος την περασμένη εβδομάδα.
«Αυτό που ξεκίνησε στη Γάζα θα τελειώσει στη Γάζα, με την απελευθέρωση των 40 ομήρων μας — 46, στην πραγματικότητα. Οι 20 είναι ζωντανοί», είπε ο Νετανιάχου, προκαλώντας σύγχυση για τα ακριβή στοιχεία.
Σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους, οι τρομοκρατικές οργανώσεις στη Λωρίδα της Γάζας κρατούν 48 ομήρους — 47 από τους 251 που απήχθησαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι σοροί τουλάχιστον 26 επιβεβαιωμένα νεκρών, ενώ 20 θεωρούνται ζωντανοί και υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες για την υγεία δύο ακόμη. Στους νεκρούς ομήρους περιλαμβάνεται και Ισραηλινός στρατιώτης που σκοτώθηκε στη Γάζα το 2014.
Αναφερόμενος στο σχέδιο του προέδρου Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι οι δύο ηγέτες κατάφεραν να «αντιστρέψουν το κλίμα» και να μεταφέρουν τη διεθνή πίεση προς τη Χαμάς, ώστε να αποδεχθεί μια συμφωνία που θα οδηγήσει στο τέλος των εχθροπραξιών.
«Ήταν σημαντικό να ειπωθεί: απελευθερώστε τους ομήρους, βάλτε τέλος στο καθεστώς της Χαμάς. Ας προχωρήσουμε προς μια διευρυμένη ειρήνη, που πιστεύω ότι θα είναι εφικτή μόλις τελειώσει αυτή η σύγκρουση», δήλωσε ο Νετανιάχου.
Πρόσθεσε ακόμη ότι θεωρεί εφικτή την επέκταση των Συμφωνιών του Αβραάμ και τη σύναψη νέων ειρηνευτικών συμφωνιών όχι μόνο στη Μέση Ανατολή, αλλά και με μουσουλμανικές χώρες πέραν αυτής. «Πρώτα όμως πρέπει να τελειώσουμε τη δουλειά. Να τελειώσουμε τον πόλεμο στη Γάζα, κάτι που ελπίζω να γίνει πολύ σύντομα με τη βοήθεια του προέδρου Τραμπ», τόνισε.
«Σήμερα συμπληρώνονται δύο χρόνια από τότε που απήχθησαν όλοι... έγινε επί των ημερών σας», αναφέρει το Φόρουμ, προσθέτοντας: «Σας ενημερώνουμε ότι στη Γάζα υπάρχουν 48 όμηροι».
«Για εμάς, και για τον λαό του Ισραήλ που εδώ και δύο χρόνια βγαίνει στους δρόμους κάθε εβδομάδα, κάθε ένας από αυτούς είναι ένας ολόκληρος κόσμος. Ο καθένας πρέπει να επιστρέψει — οι ζωντανοί για αποκατάσταση και οι νεκροί για ταφή στη γη τους», σημειώνει η ανακοίνωση.
Απευθυνόμενο στον πρωθυπουργό, το Φόρουμ καταλήγει: «Έχετε την ευκαιρία να βάλετε τέλος σε αυτόν τον εφιάλτη και να φέρετε πίσω όλους τους ομήρους — 48, όχι 40 και όχι 46».
