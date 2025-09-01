Κιμ Νόβακ - Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ: «Αν δεν την χωρίσεις, θα χάσεις το μάτι σου» - Ένας έρωτας που «ενόχλησε» ακόμα και τη Μαφία και νικήθηκε από τον ρατσισμό

Ο Ντέιβις συμφώνησε. «Γίναμε συνωμότες, ενωμένοι από το ίδιο κοινό χαρακτηριστικό: την αντίσταση» δήλωσε, σύμφωνα με τον βιογράφο του, Μπερτ Μπόγιαρ. Ωστόσο, η σχέση τους δέχτηκε ισχυρές πιέσεις όταν, την 1η Ιανουαρίου 1958, ένας κοσμικογράφος από το Σικάγο αποκάλυψε την κρυφή σχέση τους, λέγοντας ότι η Νόβακ και ο Ντέιβις ίσως παντρευτούν.Η Νόβακ αρνήθηκε έντονα τη φημολογία, αλλά το θέμα είχε προκαλέσει ήδη... θύελλα. Η κατάσταση κλιμακώθηκε, όταν ο Χάρι Κον έστειλε μήνυμα στον Ντέιβις μέσω «φιλαράκων της Μαφίας»: Αν δεν τερμάτιζε τη σχέση, διακινδύνευε να χάσει «το καλό του μάτι».Εννέα μέρες αργότερα, ο Ντέιβις παντρεύτηκε την αφροαμερικανή τραγουδίστρια Λορέι Γουάιτ. Η Νόβακ, από την άλλη, παντρεύτηκε τον ηθοποιό Ρίτσαρντ Τζόνσον το 1965, αλλά ο γάμος τους δεν κράτησε. Στη συνέχεια, παντρεύτηκε τον κτηνίατρο Ρόμπερτ Μάλοϊ το 1976, με τον οποίο έμειναν μαζί μέχρι τον θάνατό του, το 2021.Η Νόβακ έχει δηλώσει ότι η σχέση της με τον Ντέιβις ήταν «συχνά παρεξηγημένη». «Η σχέση μας ήταν για μένα μια σχέση αγάπης και σεβασμού» έχει πει σχετικά...