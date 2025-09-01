Κιμ Νόβακ - Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ: «Αν δεν την χωρίσεις, θα χάσεις το μάτι σου» - Ένας έρωτας που «ενόχλησε» ακόμα και τη Μαφία και νικήθηκε από τον ρατσισμό
Κιμ Νόβακ - Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ: «Αν δεν την χωρίσεις, θα χάσεις το μάτι σου» - Ένας έρωτας που «ενόχλησε» ακόμα και τη Μαφία και νικήθηκε από τον ρατσισμό
Η ταινία «Scandalous», με τη Σίντνεϊ Σουίνι στον πρωταγωνιστικό ρόλο, αναβιώνει στη μεγάλη οθόνη την σχέση της Κιμ Νόβακ με τον αφροαμερικανό Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ, που «σόκαρε» το Χόλιγουντ το 1956-1958
Στη «χρυσή εποχή» του Χόλιγουντ, η σχέση μεταξύ της λευκής σταρ Κιμ Νόβακ (σ.σ. 92 ετών σήμερα) και του αφροαμερικανού καλλιτέχνη Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ (πέθανε το 1990, στα 65 του), προκάλεσε «θύελλα» αντιδράσεων, αποκαλύπτοντας σε όλη τους τη... μεγαλοπρέπεια, τις φυλετικές προκαταλήψεις της εποχής και τις πιέσεις της βιομηχανίας του θεάματος.
Η... ανάρμοστη, για τα ήθη και τα έθιμα εκείνης της εποχής, σχέση, πρόκειται να αναβιώσει στη μεγάλη οθόνη, μέσα από την ταινία «Scandalous!», που εξιστορεί όσα συνέβησαν, το 1956-1958, ανάμεσα στη σταρ του περίφημου «Vertigo» (σ.σ. «Ο Δεσμώτης του Ιλίγγου») του Άλφρεντ Χίτσκοκ, και το μέλος της ξακουστής «Rat Pack», Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ -στην ίδια καλλιτεχνική ομάδα ανήκαν οι Φρανκ Σινάτρα, Ντιν Μάρτιν, Τζόι Μπίσοπ και Πίτερ Λόφορντ. Εμφανίζονταν μαζί τη δεκαετία του 1960 σε συναυλίες στο Λας Βέγκας και σε ταινίες.
Τα γεγονότα γύρω από την πολύκροτη σχέση καταγράφονται στο σκηνοθετικό ντεμπούτο του ηθοποιού του μιούζικαλ «Sing Sing», Κόλμαν Ντομίνγκο, με πρωταγωνιστές τη Σίντνεϊ Σουίνι ως Νόβακ και τον Ντέιβιντ Τζόνσον ως Ντέιβις.
Η σχέση της Κιμ Νόβακ και του Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ υπήρξε σύντομη, αλλά σίγουρα ήταν μια από τις πιο αμφιλεγόμενες ιστορίες εκείνης της εποχής του Χόλιγουντ. Στη δεκαετία του 1950, η Αμερική ζούσε σε μια εποχή γεμάτη φυλετικές προκαταλήψεις, και η σχέση αυτή ήταν ένα σύμβολο αντίστασης. Οι δυο τους ήρθαν κοντά το 1956, όταν εμφανίστηκαν ως καλεσμένοι στο The Steve Allen Show.
Σύμφωνα με τον συγγραφέα του βιβλίου «Hitchcock's Blondes», Λόρενς Λίμερ, ο Ντέιβις ήταν «τρελά γοητευμένος» από τη Νόβακ. Η Νόβακ, ενώ γύριζε το «Vertigo», το 1957, αναφέρει ότι ο Ντέιβις έκανε ό,τι μπορούσε, για να περάσει χρόνο μαζί της: «Ο Ντέιβις δεν ήταν φωτογράφος, αλλά, για να περάσει χρόνο μαζί μου, προσποιήθηκε ότι ήταν φανατικός με τη φωτογραφία. Καθώς τραβούσε κοντινά μου, τον ρώτησα πονηρά: "Σκέφτηκες ποτέ να βγάλεις το καπάκι από τον φακό;"».
Η χημεία τους ήταν αμοιβαία, και η Νόβακ αναφέρει ότι ο Ντέιβις είχε μια «παιδική αθωότητα» και έναν αθώο ενθουσιασμό για εκείνη. «Ο Σάμι είχε μια αθώα, παιδική πλευρά και με είχε ερωτευτεί. Περνούσαμε ωραία μαζί» θυμάται.
Αρχικά, όμως, ο Ντέιβις είχε και έναν άλλο, παράλληλο σκοπό. Ήθελε να προκαλέσει τους ρατσιστές, αποδεικνύοντας ότι η αγάπη δεν έχει χρώμα. «Έφτασα σε ένα σημείο με τις προσβολές, τις αδικίες, τη σκληρότητα, τις φυλετικές κακοποιήσεις... όπου ήθελα να βρω την πιο λευκή, την πιο διάσημη γυναίκα στον κόσμο και να τους το τρίψω στη μούρη» φέρεται να είπε στον φίλο και βιογράφο του, Μπερτ Μπόγιαρ.
Αλλά, καθώς περνούσε ο καιρός, ο Ντέιβις άρχισε να ερωτεύεται πραγματικά τη Νόβακ. Οι δυο τους συναντήθηκαν ξανά το 1957, σε ένα φιλανθρωπικό γκαλά στην Καλιφόρνια. Σύμφωνα με τον Λίμερ, ο Ντέιβις «πήγε αποκλειστικά, για να την δει». Εκεί, της ζήτησε να περάσουν την Ημέρα των Ευχαριστιών μαζί, πρόταση την οποία η ξανθιά καλλονή αποδέχθηκε.
Με τη σειρά της, τον πήρε μαζί της στο Σικάγο για τα Χριστούγεννα, όπου τον παρουσίασε στην οικογένειά της. Όμως, όταν η είδηση της σχέσης τους άρχισε να κυκλοφορεί, το Χόλιγουντ αντέδρασε. Ο Χάρι Κον, επικεφαλής της Columbia Pictures, με την οποία η Νόβακ είχε συμβόλαιο, ήταν ιδιαίτερα αρνητικός. «Υπήρχε σοβαρή πιθανότητα τα φυλετικά διαχωρισμένα σινεμά του Νότου να αρνηθούν να προβάλλουν ταινίες με πρωταγωνίστρια μια ηθοποιό, που είχε σχέση με αφροαμερικανό» γράφει στο βιβλίο του ο Λίμερ.
Σύμφωνα με έρευνα της Gallup, το 1958, μόνο το 4% των Αμερικανών ενέκριναν τις διαφυλετικές σχέσεις, και οι γάμοι μεταξύ λευκών και αφροαμερικανών ήταν παράνομοι σε πολλές πολιτείες. Η Νόβακ, όμως, δεν φοβήθηκε. «Κάτι μέσα μου επαναστάτησε, όταν μου είπαν να μην τον ξαναδώ» λέει η ίδια. «Δεν πίστευα ότι ήταν υπόθεση κανενός».
Ο Ντέιβις συμφώνησε. «Γίναμε συνωμότες, ενωμένοι από το ίδιο κοινό χαρακτηριστικό: την αντίσταση» δήλωσε, σύμφωνα με τον βιογράφο του, Μπερτ Μπόγιαρ. Ωστόσο, η σχέση τους δέχτηκε ισχυρές πιέσεις όταν, την 1η Ιανουαρίου 1958, ένας κοσμικογράφος από το Σικάγο αποκάλυψε την κρυφή σχέση τους, λέγοντας ότι η Νόβακ και ο Ντέιβις ίσως παντρευτούν.
Η Νόβακ αρνήθηκε έντονα τη φημολογία, αλλά το θέμα είχε προκαλέσει ήδη... θύελλα. Η κατάσταση κλιμακώθηκε, όταν ο Χάρι Κον έστειλε μήνυμα στον Ντέιβις μέσω «φιλαράκων της Μαφίας»: Αν δεν τερμάτιζε τη σχέση, διακινδύνευε να χάσει «το καλό του μάτι».
Εννέα μέρες αργότερα, ο Ντέιβις παντρεύτηκε την αφροαμερικανή τραγουδίστρια Λορέι Γουάιτ. Η Νόβακ, από την άλλη, παντρεύτηκε τον ηθοποιό Ρίτσαρντ Τζόνσον το 1965, αλλά ο γάμος τους δεν κράτησε. Στη συνέχεια, παντρεύτηκε τον κτηνίατρο Ρόμπερτ Μάλοϊ το 1976, με τον οποίο έμειναν μαζί μέχρι τον θάνατό του, το 2021.
Η Νόβακ έχει δηλώσει ότι η σχέση της με τον Ντέιβις ήταν «συχνά παρεξηγημένη». «Η σχέση μας ήταν για μένα μια σχέση αγάπης και σεβασμού» έχει πει σχετικά...
