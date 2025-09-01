Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!
Η Κιμ Νόβακ εξέφρασε τις ανησυχίες της για την ταινία με θέμα τη σχέση της με τον Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ - «Δεν ήταν σκάνδαλο»
Με ανησυχεί ότι θα το παρουσιάσουν ως κάτι που βασιζόταν αποκλειστικά σε σεξουαλικούς λόγους, δήλωσε η 92χρονη ηθοποιός για το φιλμ «Scandalous!» με πρωταγωνίστρια τη Σίντνεϊ Σουίνι
Τις ενστάσεις της για την επερχόμενη βιογραφική ταινία «Scandalous!» που θα αφηγείται τον έρωτά της με τον μουσικό Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ τη δεκαετία του 1950 εξέφρασε η Κιμ Νοβάκ. Στο φιλμ, που βρίσκεται ακόμη σε στάδιο προπαραγωγής, θα πρωταγωνιστούν η Σίντνεϊ Σουίνι και ο Ντέιβιντ Τζόνσον, ενώ τη σκηνοθεσία θα υπογράφει ο Κόλμαν Ντομίνγκο.
Η 92χρονη σταρ του Χόλιγουντ εξήγησε σε συνέντευξή της στον Guardian ότι έχει επιφυλάξεις για τον προκλητικό χαρακτήρα που φαίνεται να δίνει η ταινία στην ιστορία της. «Δεν νομίζω ότι η σχέση ήταν σκάνδαλο. Είναι κάποιος για τον οποίο νοιαζόμουν πραγματικά. Είχαμε τόσα κοινά, όπως την ανάγκη να γίνουμε αποδεκτοί για αυτό που είμαστε και αυτό που κάνουμε, και όχι για το πώς φαινόμαστε», είπε χαρακτηριστικά. «Με ανησυχεί ότι θα το παρουσιάσουν ως κάτι που βασιζόταν αποκλειστικά σε σεξουαλικούς λόγους», πρόσθεσε η Νόβακ.
Η επί σειρά ετών μάνατζέρ της, Σου Κάμερον, είχε ήδη επισημάνει σε δηλώσεις της στο People τον Νοέμβριο του 2024 ότι υπήρχαν «τουλάχιστον τέσσερα ανεπίσημα και μη εγκεκριμένα πρότζεκτ» σχετικά με τη σχέση της Νοβάκ και του Ντέιβις. «Η Κιμ τότε δεν ήθελε να παντρευτεί κανέναν. Ήταν ένας έρωτας βασισμένος στην αγάπη, τον σεβασμό και στα πράγματα που είχαν κοινά».
'Όπως είχε προσθέσει: «Η Κιμ και ο Σάμι γνωρίστηκαν σε ένα πάρτι και συνειδητοποίησαν ότι και οι δύο ήταν επαναστάτες και περιθωριακοί. Και οι δύο είχαν ισχυρούς δεσμούς με τις οικογένειές τους και περνούσαν χρόνο με συγγενείς τόσο στο Χόλιγουντ όσο και στο Σικάγο. Στην πραγματικότητα, εκείνη ήλπιζε ότι η σχέση τους θα μπορούσε να συμβάλει στο να καταρριφθούν οι φυλετικές προκαταλήψεις».
Η σχέση τους έληξε εξαιτίας έντονων πιέσεων που δέχονταν από τρίτους. Όπως έχει γίνει γνωστό, το 1957, όταν μαθεύτηκε ο δεσμός τους, ο τότε επικεφαλής της Columbia Pictures, Χάρι Κον, απείλησε τον Ντέιβις ακόμη και με μαφιόζικη επίθεση, προκειμένου να τερματίσει τη σχέση.
Η ταινία «Scandalous!» θα είναι παραγωγή της Miramax και θα αποτελέσει το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Κόλμαν Ντομίνγκο. Ο ίδιος είχε δηλώσει στο Deadline τον Νοέμβριο του 2024: «Ελπίζω να φτιάξουμε μια όμορφη, γλυκιά ταινία που θα είναι πραγματικά για τη δυνατότητα της αγάπης, αλλά από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Να προσπαθείς να έχεις ιδιωτικότητα, να προσπαθείς να έχεις αγάπη, να προσπαθείς να έχεις μια ζωή. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που η Σίντνεϊ και εγώ γνωρίζουμε πολύ καλά. Προσπαθούμε ξανά να υπερασπιστούμε την ανθρωπιά στη ζωή σου».
Φωτογραφία: Shutterstock
Kim Novak Is 'Concerned' Upcoming Biopic, Starring Sydney Sweeney, Will Focus Only on 'Sexual' Aspect of Sammy Davis Jr. Romance https://t.co/8VUdZoc3VD— People (@people) August 31, 2025
