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Πλήγμα στη Μπαρτσελόνα με τον Ρόδρι
Πλήγμα στη Μπαρτσελόνα με τον Ρόδρι
Ο Ισπανός μέσος αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού και θα απουσιάσει από τις υποχρεώσεις των Καταλανών για έναν μήνα
Νέο πρόβλημα τραυματισμού προέκυψε στην Μπαρτσελόνα, καθώς ο Ρόδρι θα αναγκαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου έναν μήνα.
Ο Ισπανός μέσος αισθάνθηκε μυϊκές ενοχλήσεις κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Άστον Βίλα και αντικαταστάθηκε στην ανάπαυλα του ημιχρόνου, προκαλώντας ανησυχία στο τεχνικό επιτελείο των Καταλανών.
Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν πως έχει υποστεί θλάση στην περιοχή του ισχίου, με το διάστημα της απουσίας του να υπολογίζεται στις τέσσερις εβδομάδες.
Πρόκειται για ένα σημαντικό πλήγμα για την Μπαρτσελόνα, καθώς ο Ρόδρι θα χάσει μια σειρά από απαιτητικές αναμετρήσεις σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο σημείο της σεζόν.
Ανάμεσα στα παιχνίδια που αναμένεται να χάσει είναι το μεγάλο ντέρμπι με την Ατλέτικο Μαδρίτης, αλλά και η ευρωπαϊκή μονομαχία με την πρώην ομάδα του, τη Μάντσεστερ Σίτι.
Ο Ισπανός μέσος αισθάνθηκε μυϊκές ενοχλήσεις κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Άστον Βίλα και αντικαταστάθηκε στην ανάπαυλα του ημιχρόνου, προκαλώντας ανησυχία στο τεχνικό επιτελείο των Καταλανών.
Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν πως έχει υποστεί θλάση στην περιοχή του ισχίου, με το διάστημα της απουσίας του να υπολογίζεται στις τέσσερις εβδομάδες.
Πρόκειται για ένα σημαντικό πλήγμα για την Μπαρτσελόνα, καθώς ο Ρόδρι θα χάσει μια σειρά από απαιτητικές αναμετρήσεις σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο σημείο της σεζόν.
Ανάμεσα στα παιχνίδια που αναμένεται να χάσει είναι το μεγάλο ντέρμπι με την Ατλέτικο Μαδρίτης, αλλά και η ευρωπαϊκή μονομαχία με την πρώην ομάδα του, τη Μάντσεστερ Σίτι.
Rodrigo Hernández has undergone medical tests following the muscle discomfort he experienced during yesterday’s match against Aston Villa. The tests have confirmed a minor injury to his right hamstring. He will miss next Sunday’s match against Atlético Madrid. His exact recovery time will depend on how the injury develops.— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 4, 2026
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