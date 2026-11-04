Πλήγμα στη Μπαρτσελόνα με τον Ρόδρι
SPORTS
Μπαρτσελόνα Ρόδρι τραυματισμός

Πλήγμα στη Μπαρτσελόνα με τον Ρόδρι

Ο Ισπανός μέσος αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού και θα απουσιάσει από τις υποχρεώσεις των Καταλανών για έναν μήνα

Πλήγμα στη Μπαρτσελόνα με τον Ρόδρι
Νέο πρόβλημα τραυματισμού προέκυψε στην Μπαρτσελόνα, καθώς ο Ρόδρι θα αναγκαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου έναν μήνα.

Ο Ισπανός μέσος αισθάνθηκε μυϊκές ενοχλήσεις κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Άστον Βίλα και αντικαταστάθηκε στην ανάπαυλα του ημιχρόνου, προκαλώντας ανησυχία στο τεχνικό επιτελείο των Καταλανών.

Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν πως έχει υποστεί θλάση στην περιοχή του ισχίου, με το διάστημα της απουσίας του να υπολογίζεται στις τέσσερις εβδομάδες.

Πρόκειται για ένα σημαντικό πλήγμα για την Μπαρτσελόνα, καθώς ο Ρόδρι θα χάσει μια σειρά από απαιτητικές αναμετρήσεις σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο σημείο της σεζόν.

Ανάμεσα στα παιχνίδια που αναμένεται να χάσει είναι το μεγάλο ντέρμπι με την Ατλέτικο Μαδρίτης, αλλά και η ευρωπαϊκή μονομαχία με την πρώην ομάδα του, τη Μάντσεστερ Σίτι.


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