Ο Ναδάλ αναλαμβάνει διοικητικό ρόλο στην Ρεάλ Μαδρίτης
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Ραφαέλ Ναδάλ Ρεάλ Μαδρίτης

Ο Ναδάλ αναλαμβάνει διοικητικό ρόλο στην Ρεάλ Μαδρίτης

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της «βασίλισσας» ο θρύλος του παγκοσμίου τένις θα ενταχθεί στο διοικητικό συμβούλιο της αγαπημένης του ομάδας

Ο Ναδάλ αναλαμβάνει διοικητικό ρόλο στην Ρεάλ Μαδρίτης
Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Ρεάλ Μαδρίτης, ο Ράφα Ναδάλ θα αναλάβει διοικητικό ρόλο στον σύλλογο, αποτελώντας μέλος του διοικητικού συμβουλίου της «βασίλισσας».

Ο θρύλος του παγκόσμιου τένις βρίσκεται προ των πυλών της διοίκησης των Μαδριλένων, με τη Ρεάλ να ανακοινώνει πως θα προτείνει την ένταξή του στο διοικητικό συμβούλιο, μέσω της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί στις 21 Νοεμβρίου.



Η πρόταση έχει ήδη εγκριθεί ομόφωνα από το υπάρχον διοικητικό συμβούλιο και θα τεθεί προς επικύρωση από τα μέλη του συλλόγου. Εφόσον λάβει την έγκριση, ο Ναδάλ θα αποκτήσει επίσημα διοικητικό ρόλο στην ομάδα της Μαδρίτης.

Ο Ισπανός πρώην τενίστας δεν έχει κρύψει ποτέ την αγάπη του για τη Ρεάλ Μαδρίτης, αποτελώντας έναν από τους πιο γνωστούς υποστηρικτές της. Η πιθανή παρουσία του στη διοίκηση αποτελεί μία ξεχωριστή εξέλιξη για τον σύλλογο, ο οποίος ετοιμάζεται να υποδεχθεί μία από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες του ισπανικού αθλητισμού.

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