Ο Γιαμάλ έσπασε το ρεκόρ του Εμπαπέ στο Champions League, δείτε βίντεο
SPORTS
Λαμίν Γιαμάλ Ρεκόρ Κιλιάν Εμπαπέ Μπαρτσελόνα Champions League

Ο Γιαμάλ έσπασε το ρεκόρ του Εμπαπέ στο Champions League, δείτε βίντεο

Ιστορία έγραψε ο νεαρός σούπερ σταρ στη νικηφόρα αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα με αντίπαλο την Άστον Βίλα στο πλαίσιο της League Phase του Champions League

Ο Γιαμάλ έσπασε το ρεκόρ του Εμπαπέ στο Champions League, δείτε βίντεο
Ακόμη ένα σπουδαίο επίτευγμα πρόσθεσε στο ενεργητικό του ο Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος συνεχίζει να καταρρίπτει ρεκόρ, παρά το νεαρό της ηλικίας του.

Η Μπαρτσελόνα επικράτησε με 3-0 της Άστον Βίλα το βράδυ της Τρίτης (3/11), για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League, με τον νεαρό Ισπανό να δίνει από νωρίς το σύνθημα της νίκης.



Μόλις στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Γιαμάλ βρήκε δίχτυα με ένα πανέμορφο φαλτσαριστό πλασέ, ανοίγοντας το σκορ και ξεσηκώνοντας το «Καμπ Νόου». Ωστόσο, το συγκεκριμένο γκολ είχε και ιστορική σημασία.

Σε ηλικία 19 ετών και 113 ημερών, ο αστέρας των Καταλανών έφτασε τα 14 γκολ στο Champions League, επίδοση που τον φέρνει στην κορυφή της σχετικής λίστας με τους ποδοσφαιριστές που έχουν σκοράρει περισσότερο στη διοργάνωση πριν συμπληρώσουν τα 20 τους χρόνια.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Γιαμάλ ξεπέρασε τον Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος είχε σταματήσει στα 13 γκολ πριν από τα 20ά γενέθλιά του, καταλαμβάνοντας μέχρι πρότινος την πρώτη θέση.

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