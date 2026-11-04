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Ποιος είναι ο Ελληνοκύπριος που πλησιάζει στη Ρεάλ Μαδρίτης – Το «παιδί-θαύμα» της Γιουνάιτεντ
Ποιος είναι ο Ελληνοκύπριος που πλησιάζει στη Ρεάλ Μαδρίτης – Το «παιδί-θαύμα» της Γιουνάιτεντ
Ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του αγγλικού ποδοσφαίρου βρίσκεται κοντά στη Ρεάλ Μαδρίτης, σύμφωνα με τη Marca
Ο Τζέι Τζέι Γκάμπριελ, που έχει ελληνική καταγωγή από την πλευρά της μητέρας του, ετοιμάζεται να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, αφήνοντας τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.
Ένα ιδιαίτερο μεταγραφικό σενάριο με ελληνικό ενδιαφέρον βρίσκεται στο προσκήνιο, καθώς ο Τζέι Τζέι Γκάμπριελ φέρεται να πλησιάζει στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο 16χρονος επιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποτελεί ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρότζεκτ του αγγλικού ποδοσφαίρου και, όπως αποκαλύπτει η ισπανική «Marca», βρίσκεται ήδη στην ισπανική πρωτεύουσα και προπονείται εκεί.
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
Ένα ιδιαίτερο μεταγραφικό σενάριο με ελληνικό ενδιαφέρον βρίσκεται στο προσκήνιο, καθώς ο Τζέι Τζέι Γκάμπριελ φέρεται να πλησιάζει στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο 16χρονος επιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποτελεί ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρότζεκτ του αγγλικού ποδοσφαίρου και, όπως αποκαλύπτει η ισπανική «Marca», βρίσκεται ήδη στην ισπανική πρωτεύουσα και προπονείται εκεί.
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
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