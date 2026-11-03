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Μύκονος - Οραντέα 89-79: Ασταμάτητη και 5/5 στο FIBA Europe Cup, βίντεο
Μύκονος - Οραντέα 89-79: Ασταμάτητη και 5/5 στο FIBA Europe Cup, βίντεο
Η Μύκονος επικράτησε της Οραντέα με 89-79 και διατήρησε το αήττητο στο FIBA Europe Cup
«Ασταμάτητη» η Μύκονος, επικράτησε με 89-79 και της Οραντέα και έκανε το 5/5 στο FIBA Europe Cup.
Η ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου έπαιξε καταπληκτικό μπάσκετ στο τελευταίο δεκάλεπτο και μπόρεσε να... καθαρίσει το παιχνίδι.
Πρώτος σκόρερ για τη Μύκονο ο Ντέβιν Κάναντι που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 21 πόντους.
Μύκονος - Οραντέα: Η εξέλιξη του αγώνα
Η Οραντέα ξεκίνησε καλύτερα την αναμέτρηση, αφού εκμεταλλεύτηκε τα λάθη της Μυκόνου και μπόρεσε να προηγηθεί με διψήφια διαφορά από νωρίς (6-16, 7')
Στο δεύτερο δεκάλεπτο η κατάσταση ανατράπηκε, καθώς η νησιωτική ομάδα βελτίωσε την άμυνά της και μπόρεσε να βρεις τις λύσεις της στο μπροστινό μέρος του παιχνιδιού, μειώνοντας την απόσταση του σκορ, στον πόντο (36-37, 20').
Μετά την ανάπαυλα οι άμυνες κυριαρχούσαν των επιθέσεων με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν «χέρι-χέρι» στο σκορ.
Στην τελευταία περίοδο, η Μύκονος...πάτησε γκάζι και μπόρεσε να πάρει μέχρι και διψήφια διαφορά (84-72, 39') και έλεγξε τα τελευταία λεπτά για να πανηγυρίσει την 5η νίκη της στη διοργάνωση.
Τα δεκάλεπτα: 15-24, 36-37, 56-54, 89-79
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Έπαιξε πολύ καλό μπάσκετ στο τελευταίο δεκάλεπτο.
MVP ΗΤΑΝ Ο... Κάναντι με 21 πόντους, 4 ριμπαόυντ και 1 ασίστ.
Η ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου έπαιξε καταπληκτικό μπάσκετ στο τελευταίο δεκάλεπτο και μπόρεσε να... καθαρίσει το παιχνίδι.
Πρώτος σκόρερ για τη Μύκονο ο Ντέβιν Κάναντι που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 21 πόντους.
Μύκονος - Οραντέα: Η εξέλιξη του αγώνα
Η Οραντέα ξεκίνησε καλύτερα την αναμέτρηση, αφού εκμεταλλεύτηκε τα λάθη της Μυκόνου και μπόρεσε να προηγηθεί με διψήφια διαφορά από νωρίς (6-16, 7')
Στο δεύτερο δεκάλεπτο η κατάσταση ανατράπηκε, καθώς η νησιωτική ομάδα βελτίωσε την άμυνά της και μπόρεσε να βρεις τις λύσεις της στο μπροστινό μέρος του παιχνιδιού, μειώνοντας την απόσταση του σκορ, στον πόντο (36-37, 20').
Μετά την ανάπαυλα οι άμυνες κυριαρχούσαν των επιθέσεων με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν «χέρι-χέρι» στο σκορ.
Στην τελευταία περίοδο, η Μύκονος...πάτησε γκάζι και μπόρεσε να πάρει μέχρι και διψήφια διαφορά (84-72, 39') και έλεγξε τα τελευταία λεπτά για να πανηγυρίσει την 5η νίκη της στη διοργάνωση.
Τα δεκάλεπτα: 15-24, 36-37, 56-54, 89-79
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Έπαιξε πολύ καλό μπάσκετ στο τελευταίο δεκάλεπτο.
MVP ΗΤΑΝ Ο... Κάναντι με 21 πόντους, 4 ριμπαόυντ και 1 ασίστ.
ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ Ο.... Λοβ με 14 πόντους.
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ Ο....Τζέφερσον ,με 16 πόντους και 10 ασίστ.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ... Ο Φομετέσκου έμεινε στους 3 πόντους.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Το double-double του Τζέφερσον με 16 πόντους και 10 ασίστ.
Πηγή:www.gazzetta.gr
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ Ο....Τζέφερσον ,με 16 πόντους και 10 ασίστ.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ... Ο Φομετέσκου έμεινε στους 3 πόντους.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Το double-double του Τζέφερσον με 16 πόντους και 10 ασίστ.
Πηγή:www.gazzetta.gr
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