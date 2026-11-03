Μύκονος - Οραντέα 89-79: Ασταμάτητη και 5/5 στο FIBA Europe Cup, βίντεο
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Μύκονος Οραντέα FIBA Europe Cup

Μύκονος - Οραντέα 89-79: Ασταμάτητη και 5/5 στο FIBA Europe Cup, βίντεο

Η Μύκονος επικράτησε της Οραντέα με 89-79 και διατήρησε το αήττητο στο FIBA Europe Cup

Μύκονος - Οραντέα 89-79: Ασταμάτητη και 5/5 στο FIBA Europe Cup, βίντεο
«Ασταμάτητη» η Μύκονος, επικράτησε με 89-79 και της Οραντέα και έκανε το 5/5 στο FIBA Europe Cup.

Η ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου έπαιξε καταπληκτικό μπάσκετ στο τελευταίο δεκάλεπτο και μπόρεσε να... καθαρίσει το παιχνίδι.

Πρώτος σκόρερ για τη Μύκονο ο Ντέβιν Κάναντι που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 21 πόντους.


Μύκονος - Οραντέα: Η εξέλιξη του αγώνα

Η Οραντέα ξεκίνησε καλύτερα την αναμέτρηση, αφού εκμεταλλεύτηκε τα λάθη της Μυκόνου και μπόρεσε να προηγηθεί με διψήφια διαφορά από νωρίς (6-16, 7')

Στο δεύτερο δεκάλεπτο η κατάσταση ανατράπηκε, καθώς η νησιωτική ομάδα βελτίωσε την άμυνά της και μπόρεσε να βρεις τις λύσεις της στο μπροστινό μέρος του παιχνιδιού, μειώνοντας την απόσταση του σκορ, στον πόντο (36-37, 20').

Μετά την ανάπαυλα οι άμυνες κυριαρχούσαν των επιθέσεων με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν «χέρι-χέρι» στο σκορ.

Κλείσιμο
Στην τελευταία περίοδο, η Μύκονος...πάτησε γκάζι και μπόρεσε να πάρει μέχρι και διψήφια διαφορά (84-72, 39') και έλεγξε τα τελευταία λεπτά για να πανηγυρίσει την 5η νίκη της στη διοργάνωση.

Τα δεκάλεπτα: 15-24, 36-37, 56-54, 89-79

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Έπαιξε πολύ καλό μπάσκετ στο τελευταίο δεκάλεπτο.

MVP ΗΤΑΝ Ο... Κάναντι με 21 πόντους, 4 ριμπαόυντ και 1 ασίστ.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ Ο.... Λοβ με 14 πόντους.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ Ο....Τζέφερσον ,με 16 πόντους και 10 ασίστ.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ... Ο Φομετέσκου έμεινε στους 3 πόντους.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Το double-double του Τζέφερσον με 16 πόντους και 10 ασίστ.


Πηγή:www.gazzetta.gr

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