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Stoiximan Basket League: Η Δόξα Λευκάδας πήρε μεγάλο διπλό στη Μύκονο επικρατώντας με 73-59, βίντεο
Stoiximan Basket League: Η Δόξα Λευκάδας πήρε μεγάλο διπλό στη Μύκονο επικρατώντας με 73-59, βίντεο
Η Δόξα Λευκάδας πραγματοποίησε μία σπουδαία εμφάνιση στη Μύκονο και πήρε το διπλό με 73-59 για την 5η αγωνιστική της Greek Basketball League
Δεύτερη διαδοχική νίκη για τη Δόξα Λευκάδας Elabet στην Greek Basketball League, η οποία πραγματοποίησε μία άψογη εμφάνιση στη Μύκονο. Φιλοξενήθηκε από την ομάδα των Κυκλάδων για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος και πήρε το διπλό με 73-59, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 2-3.
Μύκονος - Δόξα Λευκάδας: Το ματς
Ο Λοβ είχε πετύχει τους πρώτους δύο πόντους του αγώνα, με τη Δόξα να απαντάει με δίποντα των Γκαντ και Σάρμα για το 4-2 στο 08:32. Με επιμέρους σκορ 13-4 από το 07:54 (Χάρμον) μέχρι το 04:31 (Γκαντ), οι φιλοξενούμενοι είχαν πάρει διψήφιο προβάδισμα (17-6). Με σερί 8-0 από το 03:16 (Λοβ) μέχρι το 01:57 (Κάναντι), η Μύκονος είχε μειώσει σε 15-21, με τη Λευκάδα να έχει το προβάδισμα στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου με 23-17.
Ο Πουλιανίτης είχε σκοράρει με τρίποντο στις αρχές της δεύτερης περιόδου, με τον Τίγκα να απαντάει με δίποντο για το 19-26 στο 07:53. Ο Φάντερμπεργκ είχε πετύχει τρεις πόντους, με τον Χάρμον να σκοράρει για το 30-22 στο 03:01. Οι γηπεδούχοι είχαν μειώσει σε 28-35 με δίποντο του Κάναντι, ωστόσο με δίποντο του Χάρμον και βολή του Αρσενόπουλου, η Δόξα είχε πάει στα αποδυτήρια με το υπέρ της 38-28.
Ο Γκαντ με τρίποντο είχε πετύχει το πρώτο καλάθι του δευτέρου ημιχρόνου, με τον Τσάιλντς να απαντάει με δύο δίποντα για το 32-41 στο 08:35. Η Μύκονος προσπαθούσε να πλησιάσει στο σκορ και με δίποντο του Λοβ είχε μειώσει σε 41-49 στο 01:43, ωστόσο με σερί 8-0, η Λευκάδα είχε το προβάδισμα στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου με 57-41 (+16).
Ο Τζόουνς με τρίποντο είχε σκοράρει στις αρχές της τέταρτης περιόδου, με τη Μύκονο να απαντάει με ένα σερί 7-0 για το 48-60 στο 08:00. Η Δόξα είχε βγάλει αντίδραση και με σερί 7-0 από το 07:01 (Ρόμπινσον) μέχρι το 05:12 (Πάρις), είχε κάνει το 67-48. Η Λευκάδα είχε διαχειριστεί τη διαφορά της και έφτασε στη μεγάλη νίκη με 73-59.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Η Δόξα ήταν πολύ εύστοχη, έλεγξε τα ριμπάουντ και έπαιξε καλή άμυνα.
MVP O… Τρομερό Ντε Βιον Χάρμον, ο οποίος είχε 22 πόντους (2/2 βολές, 7/10 δίποντα, 2/5 τρίποντα), 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ και 3 λάθη σε 32 λεπτά.
ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… ΤζαΚίναν Γκαντ, ο οποίος είχε 14 πόντους (4/8 δίποντα, 2/4 τρίποντα), 9 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο σε 22 λεπτά.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Καλός ο Ελάιτζα Τσάιλντς με 10 πόντους, 4 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο, 2 μπλοκ και 1 λάθος σε 26 λεπτά.
Μύκονος - Δόξα Λευκάδας: Το ματς
Ο Λοβ είχε πετύχει τους πρώτους δύο πόντους του αγώνα, με τη Δόξα να απαντάει με δίποντα των Γκαντ και Σάρμα για το 4-2 στο 08:32. Με επιμέρους σκορ 13-4 από το 07:54 (Χάρμον) μέχρι το 04:31 (Γκαντ), οι φιλοξενούμενοι είχαν πάρει διψήφιο προβάδισμα (17-6). Με σερί 8-0 από το 03:16 (Λοβ) μέχρι το 01:57 (Κάναντι), η Μύκονος είχε μειώσει σε 15-21, με τη Λευκάδα να έχει το προβάδισμα στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου με 23-17.
Ο Πουλιανίτης είχε σκοράρει με τρίποντο στις αρχές της δεύτερης περιόδου, με τον Τίγκα να απαντάει με δίποντο για το 19-26 στο 07:53. Ο Φάντερμπεργκ είχε πετύχει τρεις πόντους, με τον Χάρμον να σκοράρει για το 30-22 στο 03:01. Οι γηπεδούχοι είχαν μειώσει σε 28-35 με δίποντο του Κάναντι, ωστόσο με δίποντο του Χάρμον και βολή του Αρσενόπουλου, η Δόξα είχε πάει στα αποδυτήρια με το υπέρ της 38-28.
Ο Γκαντ με τρίποντο είχε πετύχει το πρώτο καλάθι του δευτέρου ημιχρόνου, με τον Τσάιλντς να απαντάει με δύο δίποντα για το 32-41 στο 08:35. Η Μύκονος προσπαθούσε να πλησιάσει στο σκορ και με δίποντο του Λοβ είχε μειώσει σε 41-49 στο 01:43, ωστόσο με σερί 8-0, η Λευκάδα είχε το προβάδισμα στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου με 57-41 (+16).
Ο Τζόουνς με τρίποντο είχε σκοράρει στις αρχές της τέταρτης περιόδου, με τη Μύκονο να απαντάει με ένα σερί 7-0 για το 48-60 στο 08:00. Η Δόξα είχε βγάλει αντίδραση και με σερί 7-0 από το 07:01 (Ρόμπινσον) μέχρι το 05:12 (Πάρις), είχε κάνει το 67-48. Η Λευκάδα είχε διαχειριστεί τη διαφορά της και έφτασε στη μεγάλη νίκη με 73-59.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Η Δόξα ήταν πολύ εύστοχη, έλεγξε τα ριμπάουντ και έπαιξε καλή άμυνα.
MVP O… Τρομερό Ντε Βιον Χάρμον, ο οποίος είχε 22 πόντους (2/2 βολές, 7/10 δίποντα, 2/5 τρίποντα), 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ και 3 λάθη σε 32 λεπτά.
ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… ΤζαΚίναν Γκαντ, ο οποίος είχε 14 πόντους (4/8 δίποντα, 2/4 τρίποντα), 9 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο σε 22 λεπτά.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Καλός ο Ελάιτζα Τσάιλντς με 10 πόντους, 4 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο, 2 μπλοκ και 1 λάθος σε 26 λεπτά.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Άπλμπι ο οποίος σε 24 λεπτά είχε 6 πόντους, 2 ασίστ και 4 λάθη.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Εξαιρετική στα ριμπάουντ η Δόξα, η οποία μάζεψε συνολικά 47.
Τα δεκάλεπτα: 17-23, 28-38, 41-51, 59-73
Πηγή:www.gazzetta.gr
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Εξαιρετική στα ριμπάουντ η Δόξα, η οποία μάζεψε συνολικά 47.
Τα δεκάλεπτα: 17-23, 28-38, 41-51, 59-73
Πηγή:www.gazzetta.gr
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