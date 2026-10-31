NBA Cup: «Όργια» Αντετοκούνμπο με triple-double, οι Χιτ διέλυσαν τους Πέισερς με 145-125, δείτε βίντεο

Ο Γιάννης είχε 31 πόντους, 17 ριμπάουντ και 10 ασίστ - Εντυπωσιακοί Αντεμπάγιο και Τόμπσον στην πρεμιέρα του NBA Cup





Ο Έλληνας σούπερ σταρ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 31 πόντους, 17 ριμπάουντ, 10 ασίστ και ένα μπλοκ σε 31 λεπτά συμμετοχής, έχοντας 12/16 δίποντα, 1/2 τρίποντα και 4/6 βολές.











Η ανατροπή των Χιτ και η κυριαρχία του Γιάννη Οι Πέισερς ξεκίνησαν καλύτερα, κλείνοντας την πρώτη περίοδο μπροστά στο σκορ με 42-36, ωστόσο η εικόνα άλλαξε στο δεύτερο δωδεκάλεπτο. Οι Χιτ ανέβασαν την απόδοσή τους και με επιμέρους 32-19 πήγαν στα αποδυτήρια προηγούμενοι 68-61.



Το Μαϊάμι συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και μετά την ανάπαυλα, επικρατώντας 35-27 στην τρίτη περίοδο και ανεβάζοντας τη διαφορά στους 15 πόντους (103-88). Συνολικά, οι γηπεδούχοι είχαν επιμέρους σκορ 67-46 στο δεύτερο και τρίτο δωδεκάλεπτο, βάζοντας τις βάσεις για την επικράτηση.



Στην τελευταία περίοδο οι Χιτ διατήρησαν τον έλεγχο, με τον Έρικ Σποέλστρα να αποσύρει τους βασικούς του και να δίνει χρόνο συμμετοχής στους αναπληρωματικούς.



Κλείσιμο Εντυπωσιακοί Αντεμπάγιο και Τόμπσον Ο Μπαμ Αντεμπάγιο πρόσθεσε 27 πόντους με 11/14 σουτ, ενώ ο Κλέι Τόμπσον πραγματοποίησε την καλύτερη εμφάνισή του από τότε που εντάχθηκε στους Χιτ, σημειώνοντας 25 πόντους με επτά εύστοχα τρίποντα.



Ο Τόμπσον απέχει πλέον 55 τρίποντα από τον Ρέι Άλεν, ο οποίος βρίσκεται στην τρίτη θέση της ιστορικής λίστας του NBA με 2.973 εύστοχα σουτ πίσω από τη γραμμή των 7,25 μέτρων.



Θετική παρουσία είχαν επίσης ο Πέλε Λάρσον με 18 πόντους και ο Ντέιβιον Μίτσελ με 15 πόντους και 11 ασίστ.



Από την Ιντιάνα ξεχώρισαν ο Κουέντον Τζάκσον με 24 πόντους και ο Άντριου Νέμπχαρντ με 22, ενώ ο Τζάρας Γουόκερ πρόσθεσε 14 και οι Πασκάλ Σιάκαμ και Τζέι Χαφ από 13.



Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να καταγράφει το δεύτερο triple-double του στη φετινή σεζόν, οι Μαϊάμι Χιτ επικράτησαν 145-125 των Ιντιάνα Πέισερς , κάνοντας νικηφόρα πρεμιέρα στο NBA Cup.Ο Έλληνας σούπερ σταρ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 31 πόντους, 17 ριμπάουντ, 10 ασίστ και ένα μπλοκ σε 31 λεπτά συμμετοχής, έχοντας 12/16 δίποντα, 1/2 τρίποντα και 4/6 βολές.Σημαντική ήταν και η συμβολή των Μπαμ Αντεμπάγιο (27 πόντοι) και Κλέι Τόμπσον (25 πόντοι), με το Μαϊάμι να πανηγυρίζει τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του.Οι Πέισερς ξεκίνησαν καλύτερα, κλείνοντας την πρώτη περίοδο μπροστά στο σκορ με 42-36, ωστόσο η εικόνα άλλαξε στο δεύτερο δωδεκάλεπτο. Οι Χιτ ανέβασαν την απόδοσή τους και με επιμέρους 32-19 πήγαν στα αποδυτήρια προηγούμενοι 68-61.Το Μαϊάμι συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και μετά την ανάπαυλα, επικρατώντας 35-27 στην τρίτη περίοδο και ανεβάζοντας τη διαφορά στους 15 πόντους (103-88). Συνολικά, οι γηπεδούχοι είχαν επιμέρους σκορ 67-46 στο δεύτερο και τρίτο δωδεκάλεπτο, βάζοντας τις βάσεις για την επικράτηση.Στην τελευταία περίοδο οι Χιτ διατήρησαν τον έλεγχο, με τον Έρικ Σποέλστρα να αποσύρει τους βασικούς του και να δίνει χρόνο συμμετοχής στους αναπληρωματικούς.Ο Μπαμ Αντεμπάγιο πρόσθεσε 27 πόντους με 11/14 σουτ, ενώ ο Κλέι Τόμπσον πραγματοποίησε την καλύτερη εμφάνισή του από τότε που εντάχθηκε στους Χιτ, σημειώνοντας 25 πόντους με επτά εύστοχα τρίποντα.Ο Τόμπσον απέχει πλέον 55 τρίποντα από τον Ρέι Άλεν, ο οποίος βρίσκεται στην τρίτη θέση της ιστορικής λίστας του NBA με 2.973 εύστοχα σουτ πίσω από τη γραμμή των 7,25 μέτρων.Θετική παρουσία είχαν επίσης ο Πέλε Λάρσον με 18 πόντους και ο Ντέιβιον Μίτσελ με 15 πόντους και 11 ασίστ.Από την Ιντιάνα ξεχώρισαν ο Κουέντον Τζάκσον με 24 πόντους και ο Άντριου Νέμπχαρντ με 22, ενώ ο Τζάρας Γουόκερ πρόσθεσε 14 και οι Πασκάλ Σιάκαμ και Τζέι Χαφ από 13.

Με 11 παίκτες οι Πέισερς, δύσκολη η συνέχεια στο NBA Cup Η Ιντιάνα παρατάχθηκε με μόλις 11 διαθέσιμους παίκτες, καθώς ο Ταϊρίς Χαλιμπέρτον θα μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον δύο εβδομάδες λόγω τραυματισμού στον οπίσθιο μηριαίο, ενώ ο Όμπι Τόπιν αντιμετώπισε πρόβλημα στη μέση πριν από την πρωινή προπόνηση της Παρασκευής.



Στον πάγκο βρέθηκε ο υπηρεσιακός προπονητής Λόιντ Πιρς, αντικαθιστώντας τον Ρικ Καρλάιλ, ο οποίος απουσίαζε λόγω της κηδείας του πατέρα του στο Όγκντενσμπουργκ της Νέας Υόρκης.



Η ήττα δυσκολεύει την προσπάθεια των Πέισερς να προκριθούν στη νοκ άουτ φάση του NBA Cup, που διεξάγεται για τέταρτη χρονιά. Κάθε ομάδα δίνει τέσσερις αγώνες στους ομίλους και στις τρεις προηγούμενες διοργανώσεις όσες προκρίθηκαν είχαν ρεκόρ 4-0 ή 3-1.



Οι Χιτ, που ξεκίνησαν τη σεζόν με τέσσερις ήττες πριν σημειώσουν δύο συνεχόμενες νίκες, αντιμετωπίζουν τη Δευτέρα εκτός έδρας τους Λος Άντζελες Λέικερς, ενώ οι Πέισερς υποδέχονται την Κυριακή τους Μπρούκλιν Νετς.



Τα δωδεκάλεπτα: 36-42, 68-61, 103-88, 145-125.