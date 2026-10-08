Ραούλ Ασένσιο: «Μετανιώνω για τα λάθη μου» - Η εξομολόγηση του ποδοσφαιριστή της Ρεάλ Μαδρίτης

#EntrevistAS 🗣️ Un año complicado para Raúl Asencio, un canterano que ha sufrido tiempos convulsos por dos problemas extradeportivos y por su reciente operación de tibia. Pero ha madurado, admite sus errores y promete en AS dejarse la vida por el escudo. 🎙️ @As_TomasRoncero https://t.co/tho8rU2bWT — Diario AS (@diarioas) October 7, 2026

Η μέτρηση που έγινε έδειξε 0,90 mg ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, αρκετά πάνω από το νόμιμο όριο των 0,25 mg/l. Για την παράβαση του επιβλήθηκε πρόστιμο 14.400 ευρώ, ενώ του αφαιρέθηκε και η άδεια οδήγησης για οκτώ μήνες. Παράλληλα, η Ρεάλ Μαδρίτης προχώρησε στη δική της πειθαρχική διαδικασία.Ο αμυντικός της «Βασίλισσας» δεν προσπάθησε να μεταφέρει την ευθύνη αλλού. Αντίθετα, παραδέχθηκε ξεκάθαρα το λάθος του και αναγνώρισε πως η κριτική που είχε δεχθεί ήταν δικαιολογημένη.Συγκεκριμένα ανέφερε: «Εγώ ήμουν αυτός που έσφαλε. Το παραδέχτηκα τότε και εξακολουθώ να το παραδέχομαι. Ζήτησα συγγνώμη και θα συνεχίσω να ζητώ».