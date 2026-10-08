Ραούλ Ασένσιο: «Μετανιώνω για τα λάθη μου» - Η εξομολόγηση του ποδοσφαιριστή της Ρεάλ Μαδρίτης
Ο 23χρονος Ισπανός μίλησε ανοιχτά τόσο για τη δικαστική υπόθεση που τον απασχόλησε, όσο και για το περιστατικό με την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.
Ο ποδοσφαιριστής βρίσκεται αυτή την περίοδο εκτός δράσης, καθώς αναρρώνει από επέμβαση στο πόδι και επέλεξε να τοποθετηθεί δημόσια για τη δικαστική υπόθεση στην οποία είχε εμπλακεί, αλλά και για το περιστατικό με την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.
🚨 Raúl Asencio: “I made some mistakes out of the pitch, but I’m improving. I am changing. Who doesn’t make mistakes?”. “Real Madrid has given me everything despite whatever has happened. I'll give everything for Madrid”, told @diarioas. https://t.co/a73g14HZCi— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 8, 2026
Σε ό,τι αφορά τη δικαστική υπόθεση, ο Ασένσιο είχε βρεθεί στο στόχαστρο των αρχών μαζί με τρεις πρώην παίκτες των ακαδημιών της Ρεάλ. Η υπόθεση αφορούσε προσωπικό σεξουαλικό υλικό που είχε καταγραφεί και διακινηθεί χωρίς τη συγκατάθεση δύο γυναικών.
Ο ίδιος δεν συμμετείχε στην καταγραφή του υλικού, όμως είχε αντιμετωπίσει κατηγορία σχετικά με την επίδειξή του σε άλλο άτομο. Τον περασμένο Ιούλιο προχώρησε σε συμφωνία με τις καταγγέλλουσες, ενώ μία από αυτές απέσυρε την καταγγελία της μετά από οικονομική αποζημίωση και γραπτή συγγνώμη του ποδοσφαιριστή.
🚨🗣️ Raúl Asencio sur le problème d'alcool avec sa voiture : « C’était une période très difficile. Plusieurs situations de ma vie se sont conjuguées en peu de temps. Mourinho n’avait pas tort, il avait absolument raison. Finalement, les gens se forgent une opinion en fonction de https://t.co/5WYuaExlAF— REAL_MADRID_CI🇨🇮/CHAMP15NS D’EUROPE (@REALMADRIDCI2) October 8, 2026
Στις αρχές Σεπτεμβρίου η εισαγγελία απέσυρε τις κατηγορίες που αφορούσαν τον Ασένσιο, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η απαλλαγή του. Οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης ενός έτους με αναστολή.
Ο ίδιος τόνισε πως σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αισθανόταν ότι είχε καθαρή τη συνείδησή του, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στον αντίκτυπο που είχαν οι αντιδράσεις από τις εξέδρες στην οικογένειά του. Όπως εξήγησε, ο ίδιος προσπαθούσε να επικεντρώνεται αποκλειστικά στο ποδόσφαιρο, όμως οι δικοί του άνθρωποι δυσκολεύονταν περισσότερο να διαχειριστούν τα αρνητικά σχόλια.
«Δεν σκότωσα κανέναν, δεν έκανα τίποτα. Πέρα από αυτό, ήταν απλώς μία τυπική διαδικασία. Η συνείδησή μου ήταν καθαρή και αυτό είναι το σημαντικότερο», δήλωσε ο Ασένσιο.
Ο Ισπανός μίλησε και για το περιστατικό που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου, όταν συνελήφθη να οδηγεί έχοντας καταναλώσει αλκοόλ.
#EntrevistAS 🗣️ Un año complicado para Raúl Asencio, un canterano que ha sufrido tiempos convulsos por dos problemas extradeportivos y por su reciente operación de tibia. Pero ha madurado, admite sus errores y promete en AS dejarse la vida por el escudo. 🎙️ @As_TomasRoncero https://t.co/tho8rU2bWT— Diario AS (@diarioas) October 7, 2026
Η μέτρηση που έγινε έδειξε 0,90 mg ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, αρκετά πάνω από το νόμιμο όριο των 0,25 mg/l. Για την παράβαση του επιβλήθηκε πρόστιμο 14.400 ευρώ, ενώ του αφαιρέθηκε και η άδεια οδήγησης για οκτώ μήνες. Παράλληλα, η Ρεάλ Μαδρίτης προχώρησε στη δική της πειθαρχική διαδικασία.
Ο αμυντικός της «Βασίλισσας» δεν προσπάθησε να μεταφέρει την ευθύνη αλλού. Αντίθετα, παραδέχθηκε ξεκάθαρα το λάθος του και αναγνώρισε πως η κριτική που είχε δεχθεί ήταν δικαιολογημένη.
Συγκεκριμένα ανέφερε: «Εγώ ήμουν αυτός που έσφαλε. Το παραδέχτηκα τότε και εξακολουθώ να το παραδέχομαι. Ζήτησα συγγνώμη και θα συνεχίσω να ζητώ».
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