Ρεάλ Μαδρίτης: Οριστική παραπομπή σε δίκη του Ραούλ Ασένσιο για διακίνηση βίντεο σεξουαλικού περιεχομένου
Ο αμυντικός των μερένγκες είναι κατηγορούμενος μαζί με τρεις πρώην συμπαίκτες του στην ομάδα Νέων της Ρεάλ Μαδρίτης
Οριστικά και αμετάκλητα ο Ραούλ Ασένσιο και οι άλλοτε συμπαίκτες του στους μικρούς της Ρεάλ Μαδρίτης, Φερνάν Ρουίθ, Χουάν Ροντρίγκεθ και Αντρές Γκαρσία παραπέμπονται σε δίκη με την κατηγορία της διακίνησης βίντεο σεξουαλικού περιεχομένου, χωρίς τη συγκατάθεση των νεαρών κοριτσιών που συμμετείχαν, το ένα εκ των οποίων ήταν ανήλικο.
Σύμφωνα με το Ανώτατο Δικαστήριο των Κανάριων Νήσων (όπου στις 15 Ιουνίου 2023 συνέβη το περιστατικό), ο δικαστής απαιτεί από τους Ρουίθ, Ροντρίγκεθ και Γκαρσία να καταβάλουν εγγύηση 20.000 ευρώ. Από τον Ασένσιο ζητείται εγγύηση 15.000 ευρώ με την πρόταση της εισαγγελίας για τον εν ενεργεία ποδοσφαιριστή της Ρεάλ να είναι ποινή φυλάκισης 2.5 ετών.
Η διαφορά μεταξύ των κατηγορουμένων έγκειται στο ότι οι τρεις πρώτοι κατηγορούνται όχι μόνο για τη διάδοση των βίντεο, αλλά και για τη δημιουργία τους χωρίς τη συγκατάθεση των εμπλεκόμενων. Δύο από αυτούς κατηγορούνται για τη διάδοση παιδικής πορνογραφίας σε συνδυασμό με δύο εγκλήματα κατά της ιδιωτικότητας. Ο τρίτος κατηγορείται για το ίδιο αδίκημα και επίσης για δύο εγκλήματα κατά της ιδιωτικότητας. Ο Ασένσιο κατηγορείται μόνο για δύο εγκλήματα κατά της ιδιωτικότητας.
Η συγκεκριμένη υπόθεση είδε το φως της δημοσιότητας στις 11 Φεβρουαρίου 2025 όταν και επισήμως ο Ασένσιο και οι άλλοι τρεις συμπαίκτες του στην Κ19 της Ρεάλ κρίθηκαν ύποπτοι για τη διακίνηση του ροζ βίντεο. Οι τέσσερις ποδοσφαιριστές γνώρισαν τις δύο κοπέλες 18 και 16 ετών και αργότερα είχαν συναινετικές σεξουαλικές πράξεις (δεν συμμετείχε ο Ασένσιο), τις οποίες όμως οι ποδοσφαιριστές κατέγραψαν χωρίς να έχουν δώσει τη συγκατάθεση τους.
Ο Ασένσιο, όπως προαναφέραμε δεν συμμετείχε στην πράξη, αλλά ζήτησε να του αποστείλουν τα βίντεο (μέσω WhatsApp) και τα έδειξε σε τρίτο πρόσωπο.
Όταν η μητέρα της 16χρονης έμαθε ότι υπάρχει βίντεο ερωτικού περιεχομένου με τη συμμετοχή της κόρης της προέβη σε καταγγελία με την Αστυνομία να συλλαμβάνει τους Ρουίθ. Ροντρίγκεθ, Γκαρθία και να καλεί τον Ασένσιο αρχικά ως μάρτυρα.
Ο Ασένσιο, ο οποίος είχε προωθηθεί στην πρώτη ομάδα των Μαδριλένων, από την πρώτη στιγμή δήλωνε αθώος, υπογραμμίζοντας ότι δεν είχε καμία συμμετοχή στη σεξουαλική πράξης, ενώ είχε προσπαθήσει να μπλοκάρει τη διαδικασία μέσω των νομικών του και να μπει η υπόθεση στο αρχείο, ωστόσο κατάφερε να πετύχει το αντίθετο… Οι αρχές ανακοίνωσαν επισήμως τον περασμένο Φεβρουάριο την απόρριψη του αιτήματος του και στις αρχές Μαΐου και οι τέσσερις εμπλεκόμενοι παραπέμφθηκαν σε δίκη με την πρόταση του εισαγγελέα να είναι ένα πραγματικό σοκ για τον 21χρονο κεντρικό αμυντικό ο οποίος βλέπει την καριέρα του να κρέμεται από μια κλωστή.
