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Γιανίκ Σίνερ: Εσπευσμένα στη Φινλανδία και κίνδυνος για επέμβαση στο γόνατο
Γιανίκ Σίνερ: Εσπευσμένα στη Φινλανδία και κίνδυνος για επέμβαση στο γόνατο
Ο Ιταλός τενίστας βρίσκεται στο Τούρκου προκειμένου να εξεταστεί από τον Φινλανδό γιατρό Λάσε Λεμπάινε καθώς οι ενοχλήσεις στο γόνατο του δεν έχουν υποχωρήσει
Ο Γιανίκ Σίνερ συμπλήρωσε τέσσερις μήνες από την τελευταία του εμφάνιση σε επίσημο αγώνα τένις και όπως όλα δείχνουν θα χρειαστεί να κάνει κι άλλη υπομονή για να πιάσει ξανά ρακέτα.
Ο Ιταλός που έπαιξε για τελευταία φορά στον τελικό του Wimbledon, έφερε το Σαββατοκύριακο στον Μιλάνο τον διάσημο Φινλανδό ορθοπεδικό Λάσε Λεμπάινεν, καθώς το λαβωμένο δεξί του γόνατο δεν έχει σταματήσει να τον ενοχλεί, αλλά σήμερα αναγκάστηκε να ταξιδέψει ο ίδιος στην πόλη Τούρκου της σκανδιναβικής χώρας.
Ο Λεμπάινερ είναι ο επικεφαλής στην κλινική Pihlajalinna Turku Kupittaa, με εξειδίκευση στη χειρουργική του γόνατος και όπως όλα δείχνουν ο Σίνερ είναι πλέον πιο κοντά στη χειρουργική επέμβαση αφού το συντηρητικό πρόγραμμα που ακολουθεί εδώ και μήνες δεν αποδίδει...
Οι ενοχλήσεις στη λαγονοκνημιαία ταινία εμφανίστηκαν με την επανέναρξη των προπονήσεων, στα τέλη Ιουλίου στο Μόντε Κάρλο. Έκτοτε, ακολούθησαν θεραπείες, συνεχείς επισκέψεις στους κορυφαίος γιατρούς της Ευρώπης με τον Σίνερ στις 10 Νοεμβρίου, σε εκδήλωση χορηγού να θέτει το Australian Open (Ιανουάριος 2027) ως στόχο για την επιστροφή του.
Κάτι που πλέον φαντάζει εξαιρετικά δύσκολο καθώς εφόσον υποβληθεί σε επέμβαση ο χρόνος αποκατάστασης ανέρχεται σε τουλάχιστον τρεις μήνες.
Ο Ιταλός που έπαιξε για τελευταία φορά στον τελικό του Wimbledon, έφερε το Σαββατοκύριακο στον Μιλάνο τον διάσημο Φινλανδό ορθοπεδικό Λάσε Λεμπάινεν, καθώς το λαβωμένο δεξί του γόνατο δεν έχει σταματήσει να τον ενοχλεί, αλλά σήμερα αναγκάστηκε να ταξιδέψει ο ίδιος στην πόλη Τούρκου της σκανδιναβικής χώρας.
Ο Λεμπάινερ είναι ο επικεφαλής στην κλινική Pihlajalinna Turku Kupittaa, με εξειδίκευση στη χειρουργική του γόνατος και όπως όλα δείχνουν ο Σίνερ είναι πλέον πιο κοντά στη χειρουργική επέμβαση αφού το συντηρητικό πρόγραμμα που ακολουθεί εδώ και μήνες δεν αποδίδει...
Οι ενοχλήσεις στη λαγονοκνημιαία ταινία εμφανίστηκαν με την επανέναρξη των προπονήσεων, στα τέλη Ιουλίου στο Μόντε Κάρλο. Έκτοτε, ακολούθησαν θεραπείες, συνεχείς επισκέψεις στους κορυφαίος γιατρούς της Ευρώπης με τον Σίνερ στις 10 Νοεμβρίου, σε εκδήλωση χορηγού να θέτει το Australian Open (Ιανουάριος 2027) ως στόχο για την επιστροφή του.
Κάτι που πλέον φαντάζει εξαιρετικά δύσκολο καθώς εφόσον υποβληθεί σε επέμβαση ο χρόνος αποκατάστασης ανέρχεται σε τουλάχιστον τρεις μήνες.
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