Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία αναδεικνύεται σε στρατηγικό πυλώνα του σύγχρονου παραγωγικού μοντέλου της χώρας, με ισχυρό αποτύπωμα στις επενδύσεις, την απασχόληση, τις εξαγωγές, την έρευνα και την καινοτομία.
H LaLiga έπεσε θύμα κυβερνοεπίθεσης
H LaLiga έπεσε θύμα κυβερνοεπίθεσης
Μία από τις ψηφιακές πλατφόρμες της ισπανικής λίγκας ποδοσφαίρου μπήκε στο μάτι χάκερ οι οποίοι κατάφεραν να κλέψουν προσωπικά δεδομένα οπαδών και ομάδων
Η έκταση της διαρροής, η οποία σημειώθηκε μεταξύ 14 και 16 Νοεμβρίου, δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί πλήρως, ωστόσο η LaLiga ανέφερε ότι επηρεάστηκαν προσωπικά δεδομένα από μια πλατφόρμα φιλάθλων καθώς και δεδομένα συλλόγων.
Η Ισπανική Αρχή Προστασίας Δεδομένων έχει ενημερωθεί για την παραβίαση, ενώ το περιστατικό έχει καταγγελθεί στην Κεντρική Μονάδα Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος της Ισπανίας.
Η LaLiga αντιλήφθηκε την επίθεση στις 16 Νοεμβρίου, οπότε και έλαβε τα απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό της παραβίασης.
Η ομάδα ασφαλείας του οργανισμού αναλύει τη δραστηριότητα στην πλατφόρμα προκειμένου να διαπιστώσει ποια ακριβώς δεδομένα επηρεάστηκαν και έχει εντείνει την επιτήρηση των ψηφιακών υπηρεσιών της για την αποτροπή περαιτέρω επιθέσεων, χωρίς ωστόσο να πάρει θέση για το πως θα καλύψει τη ζημιά που έχει ληδη γίνει.
Η Ισπανική Αρχή Προστασίας Δεδομένων έχει ενημερωθεί για την παραβίαση, ενώ το περιστατικό έχει καταγγελθεί στην Κεντρική Μονάδα Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος της Ισπανίας.
Η LaLiga αντιλήφθηκε την επίθεση στις 16 Νοεμβρίου, οπότε και έλαβε τα απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό της παραβίασης.
Η ομάδα ασφαλείας του οργανισμού αναλύει τη δραστηριότητα στην πλατφόρμα προκειμένου να διαπιστώσει ποια ακριβώς δεδομένα επηρεάστηκαν και έχει εντείνει την επιτήρηση των ψηφιακών υπηρεσιών της για την αποτροπή περαιτέρω επιθέσεων, χωρίς ωστόσο να πάρει θέση για το πως θα καλύψει τη ζημιά που έχει ληδη γίνει.
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