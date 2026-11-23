Ο Λι Φράιερ, ο οποίος είχε κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο με την εθνική ομάδα μπάσκετ με αμαξίδιο στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024, διώκεται επίσης για κατοχή κοκαΐνης





Σύμφωνα με την









Αρνήθηκε τις κατηγορίες στο δικαστήριο Ο Φράιερ εμφανίστηκε την περασμένη Πέμπτη ενώπιον του Κακουργιοδικείου του Λιντς, όπου δήλωσε αθώος για όλες τις κατηγορίες, εκτός από εκείνη της ηδονοβλεψίας, για την οποία δεν τοποθετήθηκε.



Η δίκη του έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 22 Μαρτίου 2027, οπότε και αναμένεται να εξεταστούν αναλυτικά οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει.



Μέχρι την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας, ο 26χρονος παραμένει κατηγορούμενος, χωρίς να έχει υπάρξει απόφαση για την ενοχή του.

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Εκτός εθνικής ομάδας μετά τη σύλληψή του Η Βρετανική Ομοσπονδία Μπάσκετ με Αμαξίδιο (British Wheelchair Basketball) επιβεβαίωσε ότι ο Φράιερ απομακρύνθηκε από το πρόγραμμα της εθνικής ομάδας της Μεγάλης Βρετανίας, καθώς και από όλες τις δραστηριότητες της ομοσπονδίας, αμέσως μετά τη σύλληψή του τον Ιούλιο.



Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η ομοσπονδία ανέφερε:



«Γνωρίζουμε τις ποινικές κατηγορίες που έχουν απαγγελθεί εις βάρος του Λι Φράιερ και αναγνωρίζουμε τη σοβαρότητα των καταγγελιών.



Από τη στιγμή της σύλληψής του, απομακρύνθηκε από το πρόγραμμα της εθνικής ομάδας της Μεγάλης Βρετανίας και από όλες τις δραστηριότητες της Βρετανικής Ομοσπονδίας Μπάσκετ με Αμαξίδιο, εν αναμονή της ολοκλήρωσης της εξωτερικής έρευνας.



Αντιμέτωπος με 17 ποινικές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων 11 για βιασμό, βρίσκεται ο 26χρονος Βρετανός παραολυμπιονίκης Λι Φράιερ, ο οποίος είχε κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο με την εθνική ομάδα μπάσκετ με αμαξίδιο στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024.Σύμφωνα με την Telegraph , ο αθλητής, ο οποίος κατάγεται από το Πόντεφρακτ του Δυτικού Γιορκσάιρ, κατηγορείται επίσης για ηδονοβλεψία , εκ προθέσεως στραγγαλισμό, σωματική επίθεση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών κατηγορίας Α, συγκεκριμένα κοκαΐνης.Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται ακόμη αδικήματα που αφορούν ελεγκτική ή εξαναγκαστική συμπεριφορά στο πλαίσιο προσωπικής σχέσης, καθώς και παρεμπόδιση της απονομής της Δικαιοσύνης.Ο Φράιερ εμφανίστηκε την περασμένη Πέμπτη ενώπιον του Κακουργιοδικείου του Λιντς, όπου δήλωσε αθώος για όλες τις κατηγορίες, εκτός από εκείνη της ηδονοβλεψίας, για την οποία δεν τοποθετήθηκε.Η δίκη του έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 22 Μαρτίου 2027, οπότε και αναμένεται να εξεταστούν αναλυτικά οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει.Μέχρι την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας, ο 26χρονος παραμένει κατηγορούμενος, χωρίς να έχει υπάρξει απόφαση για την ενοχή του.Η Βρετανική Ομοσπονδία Μπάσκετ με Αμαξίδιο (British Wheelchair Basketball) επιβεβαίωσε ότι ο Φράιερ απομακρύνθηκε από το πρόγραμμα της εθνικής ομάδας της Μεγάλης Βρετανίας, καθώς και από όλες τις δραστηριότητες της ομοσπονδίας, αμέσως μετά τη σύλληψή του τον Ιούλιο.Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η ομοσπονδία ανέφερε:«Γνωρίζουμε τις ποινικές κατηγορίες που έχουν απαγγελθεί εις βάρος του Λι Φράιερ και αναγνωρίζουμε τη σοβαρότητα των καταγγελιών.Από τη στιγμή της σύλληψής του, απομακρύνθηκε από το πρόγραμμα της εθνικής ομάδας της Μεγάλης Βρετανίας και από όλες τις δραστηριότητες της Βρετανικής Ομοσπονδίας Μπάσκετ με Αμαξίδιο, εν αναμονή της ολοκλήρωσης της εξωτερικής έρευνας.

Καθώς η ποινική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν θα ήταν σκόπιμο να προβούμε σε περαιτέρω σχόλια σε αυτό το στάδιο».



Τι αναφέρει η βρετανική Παραολυμπιακή Επιτροπή Θέση για την υπόθεση πήρε και η βρετανική Παραολυμπιακή Επιτροπή (ParalympicsGB), η οποία επιβεβαίωσε ότι έχει ενημερωθεί για τις κατηγορίες εις βάρος του αθλητή.



«Γνωρίζουμε ότι έχουν απαγγελθεί κατηγορίες εις βάρος του Λι Φράιερ. Καθώς η υπόθεση αποτελεί πλέον αντικείμενο εν εξελίξει δικαστικής διαδικασίας, δεν θα προβούμε σε περαιτέρω σχόλια σε αυτό το στάδιο», ανέφερε εκπρόσωπος της Επιτροπής.



Ο Φράιερ είχε συμμετάσχει στην ομάδα μπάσκετ με αμαξίδιο της Μεγάλης Βρετανίας που κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι.



Πλέον, ο 26χρονος βρίσκεται εκτός αγωνιστικών δραστηριοτήτων της βρετανικής ομοσπονδίας, με την υπόθεσή του να αναμένεται να εξεταστεί από τη Δικαιοσύνη τον ερχόμενο Μάρτιο.