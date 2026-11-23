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Ομπράντοβιτς για το ματς με τη Βαλένθια: «Να ελέγξουμε τον ρυθμό και την επίθεση»
Ομπράντοβιτς για το ματς με τη Βαλένθια: «Να ελέγξουμε τον ρυθμό και την επίθεση»
Ο προπονητής του Παναθηναϊκού αναφέρθηκε στα στοιχεία που θα δώσουν στην ομάδα του τη νίκη κόντρα στην ισπανική ομάδα - Μπόνγκα: «Πρέπει να διατηρήσουμε τη συγκέντρωσή μας»
Το βράδυ της Τρίτης (24/11, 21:30) ο Παναθηναϊκός θα κληθεί να αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Βαλένθια για την 14η αγωνιστική της EuroLeague. Πριν αναχωρήσει η «πράσινη» αποστολή, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς παραχώρησε δηλώσεις στους δημοσιογράφους.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του:
Για το τι πρέπει να προσέξει ο Παναθηναϊκός κόντρα στη Βαλένθια: «Να ελέγξουμε τον ρυθμό του αγώνα. Όπως είπατε, είμαστε μια πολύ γρήγορη ομάδα, η οποία σκοράρει πολλούς πόντους κυρίως στο transition. Επομένως, θα είναι πολύ σημαντικό να ελέγξουμε την επίθεσή μας, ώστε να μην τους δώσουμε την ευκαιρία να τρέξουν στο ανοιχτό γήπεδο. Παράλληλα, λόγω της ικανότητάς τους στα επιθετικά ριμπάουντ, θα πρέπει να έχουμε τουλάχιστον τον ίδιο αριθμό κατοχών. Αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος για να πραγματοποιήσουμε μια καλή εμφάνιση απέναντί τους».
Για τον Σορτς: «Είναι σίγουρα ένας σημαντικός παίκτης. Ένας παίκτης που δίνει πολλή ενέργεια και καταλαβαίνει πολύ καλά το παιχνίδι. Ωστόσο, δεν είναι μόνο αυτός. Παίζουν ως ομάδα, όπως είπατε και προηγουμένως».
Για την απουσία του Σλούκα: «Όλοι γνωρίζουν πόσο σημαντικός είναι ο Κώστας για εμάς. Αλλά τι μπορούμε να κάνουμε; Έχουμε και άλλους παίκτες που είναι έτοιμοι να αγωνιστούν».
Για τη δουλειά που έχει γίνει μέχρι τώρα: «Το γεγονός ότι είχαμε κάποιες περιόδους προετοιμασίας που ήταν φυσιολογικές. Ωστόσο, προέκυψαν αρκετοί τραυματισμοί και στη συνέχεια ήταν πραγματικά απαραίτητο να καταλάβουμε πώς θα επαναφέρουμε τους παίκτες στις προπονήσεις και στην αγωνιστική δράση, έχοντας παράλληλα τόσα πολλά παιχνίδια μπροστά μας και όχι αρκετό χρόνο για προπόνηση. Δεν είναι εύκολο. Ωστόσο, αυτή είναι η κατάσταση και πρέπει να προχωρήσουμε με τα δεδομένα που έχουμε».
Για το κομμάτι της ενέργειας και της πιθανής κόπωσης: «Νομίζω ότι όλες οι ομάδες βρίσκονται στην ίδια κατάσταση. Δεν θέλουμε να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε κάτι τέτοιο. Στο τελευταίο μας παιχνίδι, το Σάββατο, αγωνιστήκαμε χωρίς κάποιους παίκτες, τους οποίους αφήσαμε να ξεκουραστούν. Επίσης, κατά τη διάρκεια του αγώνα μοιράσαμε τον χρόνο συμμετοχής. Πιστεύω, λοιπόν, ότι λίγο-πολύ όλοι είναι έτοιμοι».
Το μήνυμά του προς τον κόσμο της ομάδας: «Πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε μπροστά μας έναν μακρύ δρόμο και ότι κάθε επόμενο παιχνίδι θα είναι σημαντικό, όπως συμβαίνει πάντα. Επομένως, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, προχωρώντας βήμα-βήμα. Δεν έχουμε θέσει κάποιον συγκεκριμένο στόχο σε αυτή τη διαδρομή. Θέλουμε να είμαστε υγιείς, να βελτιώνουμε το παιχνίδι μας και, το σημαντικότερο, να αποκτήσουμε την απαραίτητη δυναμική, ώστε να είμαστε έτοιμοι και να παίξουμε το καλύτερο δυνατό μπάσκετ».
Μπόνγκα: «Χρειάζεται να μπούμε επιθετικά στο παρκέ»
Από πλευράς παικτών παραχώρησε δηλώσεις ο Ιζάκ Μπόνγκα. Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού υποστήριξε πως οι «πράσινοι» θα πρέπει να ξεκινήσουν σωστά τον αγώνα απέναντι σε μία αρκετά νεανική και γρήγορη ομάδα».
Αναλυτικά όσα δήλωσε:
Για το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να τρέξει αρκετά κόντρα στην Βαλένθια: «Νομίζω ότι αυτό θα είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που θα πρέπει να κάνουμε σε αυτό το παιχνίδι. Πρέπει πάντα να φροντίζουμε να παίζουμε το δικό μας παιχνίδι, ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει στα ριμπάουντ και από τις συνθήκες της αναμέτρησης. Το σημαντικό είναι να ξεκινήσουμε σωστά το παιχνίδι. Όταν αντιμετωπίζεις μια νεανική και γρήγορη ομάδα, πρέπει να είσαι προετοιμασμένος ανεξάρτητα από το πώς θα εξελιχθεί το ξεκίνημα. Χρειάζεται να μπούμε στο παρκέ επιθετικά, με τη σωστή ενέργεια και την κατάλληλη νοοτροπία από το πρώτο λεπτό. Κατά τη διάρκεια του αγώνα θα υπάρχουν διαφορετικές πεντάδες και διαφορετικά σχήματα, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να διατηρήσουμε την ένταση και τη συγκέντρωσή μας»
Για το ποιο θα ήταν το ιδανικό για τον Παναθηναϊκό απέναντι σε μια τόσο γρήγορη ομάδα; «Πρέπει να επιβάλουμε εμείς τον ρυθμό μας. Θέλουμε να περάσουμε τη δική μας φιλοσοφία στο παιχνίδι και να κάνουμε τον αντίπαλο να ακολουθήσει τον δικό μας τρόπο παιχνιδιού. Θέλουμε να καθορίσουμε εμείς τον τόνο της αναμέτρησης, τόσο μέσα από την ταχύτητα όσο και μέσα από την ενέργεια και τη σωματική δύναμη που θα βγάλουμε στο παρκέ»
Για το πόση αυτοπεποίθηση παίρνει όταν αγωνίζεται στο παρκέ μαζί με τους Χουάντσο και Χέις - Ντέιβις: «Ανεξάρτητα από το ποιοι συμπαίκτες μου βρίσκονται στο παρκέ, έχω πάντα αυτοπεποίθηση. Σε μια ομάδα με το βάθος και την ποιότητα που διαθέτουμε, νιώθεις μεγάλη σιγουριά, όποιοι κι αν είναι οι παίκτες που αγωνίζονται κάθε φορά»
Αναλυτικά οι δηλώσεις του:
Για το τι πρέπει να προσέξει ο Παναθηναϊκός κόντρα στη Βαλένθια: «Να ελέγξουμε τον ρυθμό του αγώνα. Όπως είπατε, είμαστε μια πολύ γρήγορη ομάδα, η οποία σκοράρει πολλούς πόντους κυρίως στο transition. Επομένως, θα είναι πολύ σημαντικό να ελέγξουμε την επίθεσή μας, ώστε να μην τους δώσουμε την ευκαιρία να τρέξουν στο ανοιχτό γήπεδο. Παράλληλα, λόγω της ικανότητάς τους στα επιθετικά ριμπάουντ, θα πρέπει να έχουμε τουλάχιστον τον ίδιο αριθμό κατοχών. Αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος για να πραγματοποιήσουμε μια καλή εμφάνιση απέναντί τους».
Για τον Σορτς: «Είναι σίγουρα ένας σημαντικός παίκτης. Ένας παίκτης που δίνει πολλή ενέργεια και καταλαβαίνει πολύ καλά το παιχνίδι. Ωστόσο, δεν είναι μόνο αυτός. Παίζουν ως ομάδα, όπως είπατε και προηγουμένως».
Για την απουσία του Σλούκα: «Όλοι γνωρίζουν πόσο σημαντικός είναι ο Κώστας για εμάς. Αλλά τι μπορούμε να κάνουμε; Έχουμε και άλλους παίκτες που είναι έτοιμοι να αγωνιστούν».
Για τη δουλειά που έχει γίνει μέχρι τώρα: «Το γεγονός ότι είχαμε κάποιες περιόδους προετοιμασίας που ήταν φυσιολογικές. Ωστόσο, προέκυψαν αρκετοί τραυματισμοί και στη συνέχεια ήταν πραγματικά απαραίτητο να καταλάβουμε πώς θα επαναφέρουμε τους παίκτες στις προπονήσεις και στην αγωνιστική δράση, έχοντας παράλληλα τόσα πολλά παιχνίδια μπροστά μας και όχι αρκετό χρόνο για προπόνηση. Δεν είναι εύκολο. Ωστόσο, αυτή είναι η κατάσταση και πρέπει να προχωρήσουμε με τα δεδομένα που έχουμε».
Για το κομμάτι της ενέργειας και της πιθανής κόπωσης: «Νομίζω ότι όλες οι ομάδες βρίσκονται στην ίδια κατάσταση. Δεν θέλουμε να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε κάτι τέτοιο. Στο τελευταίο μας παιχνίδι, το Σάββατο, αγωνιστήκαμε χωρίς κάποιους παίκτες, τους οποίους αφήσαμε να ξεκουραστούν. Επίσης, κατά τη διάρκεια του αγώνα μοιράσαμε τον χρόνο συμμετοχής. Πιστεύω, λοιπόν, ότι λίγο-πολύ όλοι είναι έτοιμοι».
Το μήνυμά του προς τον κόσμο της ομάδας: «Πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε μπροστά μας έναν μακρύ δρόμο και ότι κάθε επόμενο παιχνίδι θα είναι σημαντικό, όπως συμβαίνει πάντα. Επομένως, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, προχωρώντας βήμα-βήμα. Δεν έχουμε θέσει κάποιον συγκεκριμένο στόχο σε αυτή τη διαδρομή. Θέλουμε να είμαστε υγιείς, να βελτιώνουμε το παιχνίδι μας και, το σημαντικότερο, να αποκτήσουμε την απαραίτητη δυναμική, ώστε να είμαστε έτοιμοι και να παίξουμε το καλύτερο δυνατό μπάσκετ».
Μπόνγκα: «Χρειάζεται να μπούμε επιθετικά στο παρκέ»
Από πλευράς παικτών παραχώρησε δηλώσεις ο Ιζάκ Μπόνγκα. Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού υποστήριξε πως οι «πράσινοι» θα πρέπει να ξεκινήσουν σωστά τον αγώνα απέναντι σε μία αρκετά νεανική και γρήγορη ομάδα».
Αναλυτικά όσα δήλωσε:
Για το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να τρέξει αρκετά κόντρα στην Βαλένθια: «Νομίζω ότι αυτό θα είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που θα πρέπει να κάνουμε σε αυτό το παιχνίδι. Πρέπει πάντα να φροντίζουμε να παίζουμε το δικό μας παιχνίδι, ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει στα ριμπάουντ και από τις συνθήκες της αναμέτρησης. Το σημαντικό είναι να ξεκινήσουμε σωστά το παιχνίδι. Όταν αντιμετωπίζεις μια νεανική και γρήγορη ομάδα, πρέπει να είσαι προετοιμασμένος ανεξάρτητα από το πώς θα εξελιχθεί το ξεκίνημα. Χρειάζεται να μπούμε στο παρκέ επιθετικά, με τη σωστή ενέργεια και την κατάλληλη νοοτροπία από το πρώτο λεπτό. Κατά τη διάρκεια του αγώνα θα υπάρχουν διαφορετικές πεντάδες και διαφορετικά σχήματα, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να διατηρήσουμε την ένταση και τη συγκέντρωσή μας»
Για το ποιο θα ήταν το ιδανικό για τον Παναθηναϊκό απέναντι σε μια τόσο γρήγορη ομάδα; «Πρέπει να επιβάλουμε εμείς τον ρυθμό μας. Θέλουμε να περάσουμε τη δική μας φιλοσοφία στο παιχνίδι και να κάνουμε τον αντίπαλο να ακολουθήσει τον δικό μας τρόπο παιχνιδιού. Θέλουμε να καθορίσουμε εμείς τον τόνο της αναμέτρησης, τόσο μέσα από την ταχύτητα όσο και μέσα από την ενέργεια και τη σωματική δύναμη που θα βγάλουμε στο παρκέ»
Για το πόση αυτοπεποίθηση παίρνει όταν αγωνίζεται στο παρκέ μαζί με τους Χουάντσο και Χέις - Ντέιβις: «Ανεξάρτητα από το ποιοι συμπαίκτες μου βρίσκονται στο παρκέ, έχω πάντα αυτοπεποίθηση. Σε μια ομάδα με το βάθος και την ποιότητα που διαθέτουμε, νιώθεις μεγάλη σιγουριά, όποιοι κι αν είναι οι παίκτες που αγωνίζονται κάθε φορά»
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