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Superbet League 2: Ο Πύργος έκοψε βαθμούς από τη Μαρκό (0-0), ανέβηκε στη 2η θέση η Νίκη Βόλου, βίντεο
Superbet League 2: Ο Πύργος έκοψε βαθμούς από τη Μαρκό (0-0), ανέβηκε στη 2η θέση η Νίκη Βόλου, βίντεο
Ισόπαλο 0-0 ολοκληρώθηκε το παιχνίδι του Πύργου με την πρωτοπόρο Μαρκό, ενώ η Νίκη Βόλου επικράτησε του ΠΑΟΚ Β' με 1-0, χάρη σε γκολ του Πολέτο στο 23ο λεπτό
Την τρίτη απώλεια βαθμών της στην τρέχουσα σεζόν της Superbet League 2 υπέστη σήμερα (23/11) η πρωτοπόρος Μαρκό. Η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου αναδείχθηκε ισόπαλη χωρίς τέρματα (0-0) εκτός έδρας με τον Πύργο, σε ένα αποτέλεσμα που ήταν η τρίτη φετινή ισοπαλία για τη Μαρκό (9-3-0), η οποία, παρ' όλα αυτά, διατηρεί προβάδισμα επτά βαθμών στην κατάταξη σε σχέση με τους διώκτες της.
Στο μεταξύ, την πέμπτη σερί νίκη της πανηγύρισε η Νίκη Βόλου, επικρατώντας 1-0 του ΠΑΟΚ Β΄ στο γήπεδο του Απόλλωνα Καλαμαριάς, στη συνάντηση με την οποία ολοκληρώθηκε η 12η αγωνιστική. Το γκολ που χάρισε το «τρίποντο» στους Θεσσαλούς, οι οποίοι «έπιασαν» την ΑΕΛ στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, σημείωσε ο Πολέτο στο 23ο λεπτό.
Τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής:
ΑΕΛ Novibet - Αστέρας Β' AKTOR 2-1
Νέστος Χρυσούπολης - Ελλάς Σύρου 2-0
Πανθρακικός - Πανιώνιος 0-0
Αν. Καρδίτσας - Athens Kallithea 0-0
Ζάκυνθος - Πανσερραϊκός 1-6
Ολυμπιακός Β' - Απ. Καλαμαριάς 1-1
ΠΑΣ Πύργος - Μαρκό 0-0
ΠΑΟΚ Β' - Νίκη Βόλου 0-1
Η βαθμολογία
Στο μεταξύ, την πέμπτη σερί νίκη της πανηγύρισε η Νίκη Βόλου, επικρατώντας 1-0 του ΠΑΟΚ Β΄ στο γήπεδο του Απόλλωνα Καλαμαριάς, στη συνάντηση με την οποία ολοκληρώθηκε η 12η αγωνιστική. Το γκολ που χάρισε το «τρίποντο» στους Θεσσαλούς, οι οποίοι «έπιασαν» την ΑΕΛ στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, σημείωσε ο Πολέτο στο 23ο λεπτό.
Τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής:
ΑΕΛ Novibet - Αστέρας Β' AKTOR 2-1
Νέστος Χρυσούπολης - Ελλάς Σύρου 2-0
Πανθρακικός - Πανιώνιος 0-0
Αν. Καρδίτσας - Athens Kallithea 0-0
Ζάκυνθος - Πανσερραϊκός 1-6
Ολυμπιακός Β' - Απ. Καλαμαριάς 1-1
ΠΑΣ Πύργος - Μαρκό 0-0
ΠΑΟΚ Β' - Νίκη Βόλου 0-1
Η βαθμολογία
Μαρκό 30
ΑΕΛ Novibet 23
-----------------------
Νίκη Βόλου 23
Athens Kallithea 21
Πανιώνιος 21
Πανσερραϊκός 19
Ελλάς Σύρου 19
Πανσερραϊκός 16
Αστέρας Β' AKTOR 16
Πανθρακικός 14
Αναγ. Καρδίτσας 12
ΠΑΟΚ Β' 12
Νέστος Χρυσ. 12
----------------------
Απ. Καλαμαριάς 10
ΠΑΣ Πύργος 10
Ολυμπιακός Β' 7
Ζάκυνθος 4
* Ο Πανσερραϊκός έχει αφαίρεση 4 βαθμών.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΕΛ Novibet 23
-----------------------
Νίκη Βόλου 23
Athens Kallithea 21
Πανιώνιος 21
Πανσερραϊκός 19
Ελλάς Σύρου 19
Πανσερραϊκός 16
Αστέρας Β' AKTOR 16
Πανθρακικός 14
Αναγ. Καρδίτσας 12
ΠΑΟΚ Β' 12
Νέστος Χρυσ. 12
----------------------
Απ. Καλαμαριάς 10
ΠΑΣ Πύργος 10
Ολυμπιακός Β' 7
Ζάκυνθος 4
* Ο Πανσερραϊκός έχει αφαίρεση 4 βαθμών.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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