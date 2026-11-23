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Φέργκιουσον και Νταλγκλίς έκλεψαν την παράσταση για χάρη μιας σοκολάτας, βίντεο
Φέργκιουσον και Νταλγκλίς έκλεψαν την παράσταση για χάρη μιας σοκολάτας, βίντεο
Οι δύο θρύλοι του αγγλικού ποδοσφαίρου έγιναν viral λίγο πριν από τη σέντρα του ντέρμπι ανάμεσα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τη Λίβερπουλ
Μια απολαυστική στιγμή ανάμεσα σε δύο θρύλους του παγκόσμιου ποδοσφαίρου έκλεψε τις εντυπώσεις πριν από τη μεγάλη αναμέτρηση της Λίβερπουλ με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Άνφιλντ.
Ο σερ Άλεξ Φέργκιουσον και ο σερ Κένι Νταλγκλίς πρωταγωνίστησαν σε ένα χαριτωμένο στιγμιότυπο, το οποίο έγινε θέμα συζήτησης στα social media, αποδεικνύοντας πως η μεγάλη ποδοσφαιρική αντιπαλότητα δεν αποκλείει την αμοιβαία εκτίμηση και τη φιλία.
Ο 84χρονος πρώην προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρέθηκε στις εξέδρες του Άνφιλντ για να παρακολουθήσει το μεγάλο ντέρμπι και κάποια στιγμή εντόπισε τον παλιό του αντίπαλο, τον 75χρονο θρύλο της Λίβερπουλ.
Τότε, ο Φέργκιουσον αποφάσισε να του προσφέρει ένα σοκολατένιο κουφετάκι. Η απάντηση του Νταλγκλίς, ωστόσο, ήταν απολαυστική, καθώς αρνήθηκε την προσφορά δείχνοντάς του πως είχε ήδη τη δική του συσκευασία.
Οι δύο άνδρες ξέσπασαν σε γέλια, με τον Νταλγκλίς να ακουμπά τη συσκευασία του σε εκείνη του Φέργκιουσον, πριν κατευθυνθεί στη θέση του.
Το στιγμιότυπο έγινε γρήγορα viral, με τους φίλους του ποδοσφαίρου να αποθεώνουν την αυθόρμητη αυτή στιγμή ανάμεσα σε δύο εμβληματικές προσωπικότητες, οι οποίες για χρόνια βρέθηκαν σε αντίπαλα στρατόπεδα.
Ο σερ Άλεξ Φέργκιουσον και ο σερ Κένι Νταλγκλίς πρωταγωνίστησαν σε ένα χαριτωμένο στιγμιότυπο, το οποίο έγινε θέμα συζήτησης στα social media, αποδεικνύοντας πως η μεγάλη ποδοσφαιρική αντιπαλότητα δεν αποκλείει την αμοιβαία εκτίμηση και τη φιλία.
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Ο 84χρονος πρώην προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρέθηκε στις εξέδρες του Άνφιλντ για να παρακολουθήσει το μεγάλο ντέρμπι και κάποια στιγμή εντόπισε τον παλιό του αντίπαλο, τον 75χρονο θρύλο της Λίβερπουλ.
Τότε, ο Φέργκιουσον αποφάσισε να του προσφέρει ένα σοκολατένιο κουφετάκι. Η απάντηση του Νταλγκλίς, ωστόσο, ήταν απολαυστική, καθώς αρνήθηκε την προσφορά δείχνοντάς του πως είχε ήδη τη δική του συσκευασία.
Οι δύο άνδρες ξέσπασαν σε γέλια, με τον Νταλγκλίς να ακουμπά τη συσκευασία του σε εκείνη του Φέργκιουσον, πριν κατευθυνθεί στη θέση του.
Το στιγμιότυπο έγινε γρήγορα viral, με τους φίλους του ποδοσφαίρου να αποθεώνουν την αυθόρμητη αυτή στιγμή ανάμεσα σε δύο εμβληματικές προσωπικότητες, οι οποίες για χρόνια βρέθηκαν σε αντίπαλα στρατόπεδα.
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