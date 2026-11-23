Στον Σαρωνικό κόλπο επικρατούσε πολύ δυνατός αέρας και, τελικά, μετά από αρκετές αναβολές δεν έγιναν καθόλου κούρσες στις υπόλοιπες ολυμπιακές κατηγορίες (ILCA 6, ILCA 7, 49er) που ταυτόχρονα είναι και πανελλήνια πρωταθλήματα





Στον Σαρωνικό κόλπο επικρατούσε πολύ δυνατός αέρας και, τελικά, μετά από αρκετές αναβολές δεν έγιναν καθόλου κούρσες στις υπόλοιπες ολυμπιακές κατηγορίες (ILCA 6, ILCA 7, 49er) που ταυτόχρονα είναι και πανελλήνια πρωταθλήματα.







Συνολικά στη διοργάνωση θα πάρουν μέρος 647 αθλητές και αθλήτριες από 20 χώρες!



Τα πρώτα αποτελέσματα είναι:



IQFOiLανδρών και U19 ανδρών (15 σκάφη, 4 ιστιοδρομίες)



2. Α. Κοκκινάκης 9

3. Ι. Δεσκές 10



Κλείσιμο

1. Σ. Κάντορ Ισραήλ 5

2. Σ. Ουλέμπ ολλανδια 9

3. Τ. Στέινμπεργκ 10



Με 4 ιστιοδρομίες στα iQFOiL, που φιλοξενούνται στις εγκαταστάσεις του Ν.Α.Ο, ξεκίνησε σήμερα η δεύτερη φάση της «35ης Athens International Sailing Week 2026» που διοργανώνει η Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία σε συνεργασία με τον Ν.Α.Ο. Βούλας και τον Ν.Ο.Π. Φαλήρου.Στον Σαρωνικό κόλπο επικρατούσε πολύ δυνατός αέρας και, τελικά, μετά από αρκετές αναβολές δεν έγιναν καθόλου κούρσες στις υπόλοιπες ολυμπιακές κατηγορίες (ILCA 6, ILCA 7, 49er) που ταυτόχρονα είναι και πανελλήνια πρωταθλήματα.Στη δεύτερη φάση συμμετέχουν 106 Έλληνες και ξένοι ιστιοπλόοι.Συνολικά στη διοργάνωση θα πάρουν μέρος 647 αθλητές και αθλήτριες από 20 χώρες!IQFOiLανδρών και U19 ανδρών (15 σκάφη, 4 ιστιοδρομίες)1. Λ. Τσορτανίδης 32. Α. Κοκκινάκης 93. Ι. Δεσκές 10iQFOil γυναικών και U19 γυναικών (24 σκάφη, 4 ιστιοδρομίες)1. Σ. Κάντορ Ισραήλ 52. Σ. Ουλέμπ ολλανδια 93. Τ. Στέινμπεργκ 10

iQFOiL U17 και U15 (10 σκάφη, 4 ιστιοδρομίες)



1. Ν. Ροδίτης 3

2. Η. Παναγή 6

3. Γ. Κανελλόπουλος 10





ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΟ ΜΟΥΝΤΙΑΛ ΤΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ!



Ανατροπή για την ελληνική ομάδα στην τέταρτη και τελευταία ιστιοδρομία της προκριματικής φάσης του «Star Sailors league Gold Cup», του Μουντιάλ της ιστιοπλοΐας, που διεξάγεται στη Βραζιλία με τη συμμετοχή 40 ομάδων από ολόκληρο τον κόσμο.



Η «Team Greece Odyssey» τερμάτισε τελευταία στον όμιλό της και επειδή σε αυτή την κούρσα η βαθμολογία ήταν διπλή αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης.



Μάλιστα, της αφαιρέθηκε κι ένας επιπλέον βαθμός (δεν της κόστισε στην τελική βαθμολογία), διότι το πρωί της χθεσινής τελευταίας κούρσας δεν πήρε μέρος στο καθιερωμένο registration που δηλώνονται πιθανές αλλαγές στο πλήρωμα.



Να σημειωθεί ότι μέχρι και την τρίτη ιστιοδρομία η Ελλάδα ήταν πρώτη στη βαθμολογία και πολύ κοντά στην πρόκριση που, τελικά, την πήραν η Λιθουανία και η Ταϊλάνδη συγκεντρώνοντας 14 βαθμούς.



Η ομάδα μας τερμάτισε τρίτη με 12 βαθμούς και τελευταία ήταν η Ν. Κορέα με 6.



Αν μη τι άλλο έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια στην παρθενική συμμετοχή μας σε Μουντιάλ ιστιοπλοΐας και σχολιάστηκε με τα καλύτερα λόγια το γεγονός ότι η Ελλάδα ήταν η μοναδική ομάδα που παρουσίασε τρεις γυναίκες στο πλήρωμα του σκάφους.



Την ομάδα μας αποτελούσαν οι Αφροδίτη Ζέιχερς, Φίλιππος Κουλούρης, Γιώργος Καββάς, Χρύσα Μαρίνου, Αντώνης Μπουγιούρης, Στέλιος Νούτσος, Έλσα Ασωνίτου, Αθανάσιος Χατζηνικολιδάκης και Γεώργιος Παναγιωτίδης.