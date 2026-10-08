Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα το μεγάλο ματς Παναθηναϊκός - Φενέρμπαχτσε
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Αθλητικές μεταδόσεις Euroleague Παναθηναϊκός

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα το μεγάλο ματς Παναθηναϊκός - Φενέρμπαχτσε

Αρκετά παιχνίδια στο σημερινό πρόγραμμα για τους λάτρεις του μπάσκετ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα το μεγάλο ματς Παναθηναϊκός - Φενέρμπαχτσε
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Πέμπτη σήμερα (08/10) και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας περιορίζεται κυρίως στο μπάσκετ και την Euroleague. 

Η δράση ξεκινάει στις 19:00, με την Μακάμπι Τελ Αβίβ να υποδέχεται την Αρμάνι Μιλάνο (Nova Sports Start) και την ίδια ώρα η Ντουμπάι BC τον Ερυθρό Αστέρα (Nova Sports 4).

Λίγο αργότερα στις 21:00, η Μπάγερν Μονάχου θα φιλοξενήσει τη Βίρτους Μπολόνια (Nova Sports 5), ενώ στις 21:15 ο Παναθηναϊκός τη Φενέρμπαχτσε (Nova Sports Prime).

Στις 21:30 η Βαλένθια θα αναμετρηθεί με την Χάποελ Τελ Αβίβ (Nova Sports 6) και στις 21:45 η Ρεάλ Μαδρίτης με την Παρτίζαν (Nova Sports 4).


Οι αθλητικές μεταδόσεις σήμερα

Δείτε τις σημερινές αθλητικές μεταδόσεις: 

10:30: Magenta Sport 6 | ATP Masters 1000 Σανγκάη

14:00: Novasports 6HD | WTA 1000 Πεκίνο

14:30: Magenta Sport 6 | ATP Masters 1000 Σανγκάη

Κλείσιμο
19:00: Novasports Start | Μακάμπι Τελ Αβίβ – Αρμάνι Μιλάνο (EuroLeague)

19:00: Novasports 4HD | Ντουμπάι – Ερυθρός Αστέρας (EuroLeague)

21:00: Novasports 5HD | Μπάγερν Μονάχου – Βίρτους Μπολόνια (EuroLeague)

21:15: Novasports Prime | Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε (EuroLeague)

21:30: Novasports 6HD | Βαλένθια – Χάποελ Τελ Αβίβ (EuroLeague)

21:45: Novasports 4HD | Ρεάλ Μαδρίτης – Παρτίζαν (EuroLeague)
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