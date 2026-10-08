Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα το μεγάλο ματς Παναθηναϊκός - Φενέρμπαχτσε

Η πρώτη παρουσία της ΕΚΟ, μέλος του Ομίλου HELLENiQ ENERGY, στην κορυφαία διεθνή έκθεση superyachts στο Μονακό ενισχύει περαιτέρω τη θέση της ως κορυφαίος προμηθευτής καυσίμων για το Marine και το yachting στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.