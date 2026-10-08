Η Toyota εξελίσσεται εδώ και 6 δεκαετίες μαζί με την ελληνική αγορά και τις ανάγκες των οδηγών, διαμορφώνοντας παράλληλα τη δική της πρόταση για το μέλλον της βιώσιμης αυτοκίνησης.
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα το μεγάλο ματς Παναθηναϊκός - Φενέρμπαχτσε
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα το μεγάλο ματς Παναθηναϊκός - Φενέρμπαχτσε
Αρκετά παιχνίδια στο σημερινό πρόγραμμα για τους λάτρεις του μπάσκετ
Πέμπτη σήμερα (08/10) και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας περιορίζεται κυρίως στο μπάσκετ και την Euroleague.
Η δράση ξεκινάει στις 19:00, με την Μακάμπι Τελ Αβίβ να υποδέχεται την Αρμάνι Μιλάνο (Nova Sports Start) και την ίδια ώρα η Ντουμπάι BC τον Ερυθρό Αστέρα (Nova Sports 4).
Λίγο αργότερα στις 21:00, η Μπάγερν Μονάχου θα φιλοξενήσει τη Βίρτους Μπολόνια (Nova Sports 5), ενώ στις 21:15 ο Παναθηναϊκός τη Φενέρμπαχτσε (Nova Sports Prime).
Στις 21:30 η Βαλένθια θα αναμετρηθεί με την Χάποελ Τελ Αβίβ (Nova Sports 6) και στις 21:45 η Ρεάλ Μαδρίτης με την Παρτίζαν (Nova Sports 4).
Δείτε τις σημερινές αθλητικές μεταδόσεις:
10:30: Magenta Sport 6 | ATP Masters 1000 Σανγκάη
14:00: Novasports 6HD | WTA 1000 Πεκίνο
14:30: Magenta Sport 6 | ATP Masters 1000 Σανγκάη
19:00: Novasports Start | Μακάμπι Τελ Αβίβ – Αρμάνι Μιλάνο (EuroLeague)
19:00: Novasports 4HD | Ντουμπάι – Ερυθρός Αστέρας (EuroLeague)
21:00: Novasports 5HD | Μπάγερν Μονάχου – Βίρτους Μπολόνια (EuroLeague)
21:15: Novasports Prime | Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε (EuroLeague)
Η δράση ξεκινάει στις 19:00, με την Μακάμπι Τελ Αβίβ να υποδέχεται την Αρμάνι Μιλάνο (Nova Sports Start) και την ίδια ώρα η Ντουμπάι BC τον Ερυθρό Αστέρα (Nova Sports 4).
Λίγο αργότερα στις 21:00, η Μπάγερν Μονάχου θα φιλοξενήσει τη Βίρτους Μπολόνια (Nova Sports 5), ενώ στις 21:15 ο Παναθηναϊκός τη Φενέρμπαχτσε (Nova Sports Prime).
Στις 21:30 η Βαλένθια θα αναμετρηθεί με την Χάποελ Τελ Αβίβ (Nova Sports 6) και στις 21:45 η Ρεάλ Μαδρίτης με την Παρτίζαν (Nova Sports 4).
Δείτε τις σημερινές αθλητικές μεταδόσεις:
Οι αθλητικές μεταδόσεις σήμερα
10:30: Magenta Sport 6 | ATP Masters 1000 Σανγκάη
14:00: Novasports 6HD | WTA 1000 Πεκίνο
14:30: Magenta Sport 6 | ATP Masters 1000 Σανγκάη
19:00: Novasports Start | Μακάμπι Τελ Αβίβ – Αρμάνι Μιλάνο (EuroLeague)
19:00: Novasports 4HD | Ντουμπάι – Ερυθρός Αστέρας (EuroLeague)
21:00: Novasports 5HD | Μπάγερν Μονάχου – Βίρτους Μπολόνια (EuroLeague)
21:15: Novasports Prime | Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε (EuroLeague)
21:30: Novasports 6HD | Βαλένθια – Χάποελ Τελ Αβίβ (EuroLeague)
21:45: Novasports 4HD | Ρεάλ Μαδρίτης – Παρτίζαν (EuroLeague)
21:45: Novasports 4HD | Ρεάλ Μαδρίτης – Παρτίζαν (EuroLeague)
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