Βλαχοδήμος: Ούτε λεπτό από τον Γιοβάνοβιτς – Οι Ισπανοί θεωρούν δεδομένη την επιστροφή του στην ενδεκάδα

Στην περίπτωση του Οδυσσέα Βλαχοδήμου και στον… περιορισμένο ρόλο του στην Εθνική Ελλάδας κατά τη διάρκεια της διακοπής των συλλογικών υποχρεώσεων αναφέρεται δημοσίευμα της ισπανικής ABC, το οποίο στέκεται στο γεγονός ότι ο Έλληνας τερματοφύλακας δεν αγωνίστηκε ούτε λεπτό