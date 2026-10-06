Με στρατηγικό όραμα και σταθερά ανοδική πορεία, ο Όμιλος Revoil κινείται ταυτόχρονα σε τρεις διαφορετικούς αλλά συμπληρωματικούς άξονες που έχουν ως κοινό σημείο αναφοράς την ενέργεια.
Βλαχοδήμος: Ούτε λεπτό από τον Γιοβάνοβιτς – Οι Ισπανοί θεωρούν δεδομένη την επιστροφή του στην ενδεκάδα
Βλαχοδήμος: Ούτε λεπτό από τον Γιοβάνοβιτς – Οι Ισπανοί θεωρούν δεδομένη την επιστροφή του στην ενδεκάδα
Στην περίπτωση του Οδυσσέα Βλαχοδήμου και στον… περιορισμένο ρόλο του στην Εθνική Ελλάδας κατά τη διάρκεια της διακοπής των συλλογικών υποχρεώσεων αναφέρεται δημοσίευμα της ισπανικής ABC, το οποίο στέκεται στο γεγονός ότι ο Έλληνας τερματοφύλακας δεν αγωνίστηκε ούτε λεπτό
Ο γκολκίπερ της Σεβίλλης παρέμεινε στον πάγκο και στην τελευταία αναμέτρηση της «γαλανόλευκης», με τη Γερμανία, καθώς ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει επιλέξει να δώσει τα γάντια του βασικού στον Κωνσταντίνο Τζολάκη.
Όπως επισημαίνει το ισπανικό μέσο, ο Βλαχοδήμος έχει χάσει τη θέση του στην αρχική ενδεκάδα της Εθνικής, με τον Τζολάκη να αποτελεί πλέον την πρώτη επιλογή του ομοσπονδιακού τεχνικού κάτω από τα δοκάρια.
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
Όπως επισημαίνει το ισπανικό μέσο, ο Βλαχοδήμος έχει χάσει τη θέση του στην αρχική ενδεκάδα της Εθνικής, με τον Τζολάκη να αποτελεί πλέον την πρώτη επιλογή του ομοσπονδιακού τεχνικού κάτω από τα δοκάρια.
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
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