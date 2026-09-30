Αυτοκίνητο παρέσυρε 72χρονο ποδηλάτη στην Κατερίνη, νοσηλεύεται με κακώσεις στο κεφάλι
ΕΛΛΑΔΑ
Κατερίνη Τροχαίο Ποδήλατο

Αυτοκίνητο παρέσυρε 72χρονο ποδηλάτη στην Κατερίνη, νοσηλεύεται με κακώσεις στο κεφάλι

Ο άνδρας κινούνταν στον παράδρομο από την Παραλία προς την Κατερίνη όταν χτυπήθηκε από όχημα που ακολουθούσε

Αυτοκίνητο παρέσυρε 72χρονο ποδηλάτη στην Κατερίνη, νοσηλεύεται με κακώσεις στο κεφάλι
Στο Νοσοκομείο Κατερίνης μεταφέρθηκε ένας 72χρονος ποδηλάτης, ο οποίος τραυματίστηκε όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο αργά το απόγευμα της Τρίτης, στον παράδρομο - αγροτικό δρόμο που συνδέει την Κατερίνη με την Παραλία.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο 72χρονος κινούνταν με το ποδήλατό του από την Παραλία προς την Κατερίνη, όταν αυτοκίνητο που ερχόταν από πίσω τον χτύπησε.

Σύμφωνα με το odelalis.gr, ο ποδηλάτης είχε φωτάκι στο ποδήλατό του, όπως προβλέπεται, ωστόσο παρασύρθηκε από το διερχόμενο όχημα.

Μετά το ατύχημα, ο 72χρονος διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου παραμένει νοσηλευόμενος έχοντας υποστεί κακώσεις στο κεφάλι.

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