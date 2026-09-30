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Αυτοκίνητο παρέσυρε 72χρονο ποδηλάτη στην Κατερίνη, νοσηλεύεται με κακώσεις στο κεφάλι
Αυτοκίνητο παρέσυρε 72χρονο ποδηλάτη στην Κατερίνη, νοσηλεύεται με κακώσεις στο κεφάλι
Ο άνδρας κινούνταν στον παράδρομο από την Παραλία προς την Κατερίνη όταν χτυπήθηκε από όχημα που ακολουθούσε
Στο Νοσοκομείο Κατερίνης μεταφέρθηκε ένας 72χρονος ποδηλάτης, ο οποίος τραυματίστηκε όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο αργά το απόγευμα της Τρίτης, στον παράδρομο - αγροτικό δρόμο που συνδέει την Κατερίνη με την Παραλία.
Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο 72χρονος κινούνταν με το ποδήλατό του από την Παραλία προς την Κατερίνη, όταν αυτοκίνητο που ερχόταν από πίσω τον χτύπησε.
Σύμφωνα με το odelalis.gr, ο ποδηλάτης είχε φωτάκι στο ποδήλατό του, όπως προβλέπεται, ωστόσο παρασύρθηκε από το διερχόμενο όχημα.
Μετά το ατύχημα, ο 72χρονος διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου παραμένει νοσηλευόμενος έχοντας υποστεί κακώσεις στο κεφάλι.
Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο 72χρονος κινούνταν με το ποδήλατό του από την Παραλία προς την Κατερίνη, όταν αυτοκίνητο που ερχόταν από πίσω τον χτύπησε.
Σύμφωνα με το odelalis.gr, ο ποδηλάτης είχε φωτάκι στο ποδήλατό του, όπως προβλέπεται, ωστόσο παρασύρθηκε από το διερχόμενο όχημα.
Μετά το ατύχημα, ο 72χρονος διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου παραμένει νοσηλευόμενος έχοντας υποστεί κακώσεις στο κεφάλι.
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