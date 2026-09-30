Θρήνος στην κηδεία του 16χρονου ποδοσφαιριστή που έχασε τη ζωή του μετά τον τραυματισμό του σε αγώνα στη Θάσο
ΕΛΛΑΔΑ
Κηδεία Ανήλικος Ποδοσφαιριστής Καβάλα

Θρήνος στην κηδεία του 16χρονου ποδοσφαιριστή που έχασε τη ζωή του μετά τον τραυματισμό του σε αγώνα στη Θάσο

Έρευνα για τον θάνατό του νεαρού ποδοσφαιριστή

Θρήνος στην κηδεία του 16χρονου ποδοσφαιριστή που έχασε τη ζωή του μετά τον τραυματισμό του σε αγώνα στη Θάσο
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Σε κλίμα βαθιάς οδύνης συγγενείς, φίλοι και συμπαίκτες είπαν σήμερα το τελευταίο «αντίο» στον 16χρονο Gjana Allan ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά τον τραυματισμό του κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στο γήπεδο της Παναγίας στη Θάσο.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή, μόλις στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο 16χρονος συμμετείχε σε διεκδίκηση της μπάλας κοντά στη γραμμή του πλάγιου άουτ, όταν έχασε την ισορροπία του και έπεσε χτυπώντας στο πίσω μέρος του κεφαλιού του στην περίφραξη του γηπέδου. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής έχασε τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Καβάλας, όπου άφησε την τελευταία του πνοή το πρωί της Τρίτης (29/9).

Πέρα από τις ακριβείς συνθήκες του τραυματισμού, οι έρευνες επικεντρώνονται πλέον και στην καταλληλότητα της αθλητικής εγκατάστασης όπου διεξαγόταν ο αγώνας. Οι αστυνομικοί του τμήματος Θάσου, σε συνεννόηση με την Εισαγγελία Καβάλας, εξετάζουν εάν στο συγκεκριμένο γήπεδο τηρούνταν οι προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας και εάν η εγκατάσταση διέθετε όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για τη διεξαγωγή αγώνων, στους οποίους μάλιστα συμμετέχουν ανήλικοι αθλητές.

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