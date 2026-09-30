Δώρο ζωής από 72χρονο δότη κερατοειδών στο νοσοκομείο Παπανικολάου
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη ΑΧΕΠΑ Δωρεά Οργάνων

Δώρο ζωής από 72χρονο δότη κερατοειδών στο νοσοκομείο Παπανικολάου

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η λήψη των μοσχευμάτων και η μεταφορά τους στην Τράπεζα Μοσχευμάτων Κερατοειδούς του ΑΧΕΠΑ

Δώρο ζωής από 72χρονο δότη κερατοειδών στο νοσοκομείο Παπανικολάου
Σε μια σημαντική απόφαση προσφοράς προχώρησε η οικογένεια ενός 72χρονου που νοσηλευόταν στην Α΄ Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Γεώργιος Παπανικολάου» στη Θεσσαλονίκη, δωρίζοντας τους κερατοειδείς του και προσφέροντας με αυτόν τον τρόπο την προοπτική αποκατάστασης της όρασης σε άλλους ανθρώπους.

Τη διαδικασία λήψης των κερατοειδών πραγματοποίησε με επιτυχία εξειδικευμένη χειρουργική ομάδα της Οφθαλμολογικής Κλινικής του νοσοκομείου «Παπαγεωργίου».

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της επέμβασης, τα μοσχεύματα μεταφέρθηκαν στην Τράπεζα Μοσχευμάτων Κερατοειδούς του ΑΧΕΠΑ, μέσα από μια συντονισμένη επιχείρηση του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, στην οποία συνέδραμε και το ΕΚΑΒ.

Η διοίκηση του νοσοκομείου «Γεώργιος Παπανικολάου» εξέφρασε τις ευχαριστίες της προς την οικογένεια του 72χρονου για την απόφαση να προχωρήσει στη δωρεά, καθώς και προς τους γιατρούς και τους νοσηλευτές όλων των φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία.

Παράλληλα, από το νοσοκομείο επισημαίνεται ότι η δωρεά οργάνων αποτελεί κορυφαία πράξη προσφοράς και αλληλεγγύης προς τον συνάνθρωπο, με το «Παπανικολάου» να δηλώνει ότι συνεχίζει να στηρίζει και να προωθεί την ιδέα των μεταμοσχεύσεων.

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