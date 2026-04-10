Η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι ο απόλυτος one-stop προορισμός των πασχαλινών αγορών, με γευστικές και οικονομικές επιλογές για κάθε νοικοκυριό. Από το αρνί και το κατσίκι μέχρι τα τσουρέκια, τα σοκολατένια αυγά και τα κρασιά προσφέρονται επιλογές τόσο online όσο και στα supermarket ΑΒ Βασιλόπουλος για ένα ολοκληρωμένο πασχαλινό τραπέζι με ποιότητα, ποικιλία και προσφορές.
H FIFA επέβαλε ban για τρεις μεταγραφικές περιόδους στην Μπορντό, προσφεύγει στο CAS η ομάδα
Η Μπορντό βρίσκεται εν μέσω μιας σοβαρής κρίσης, καθώς η FIFA επέβαλε στον ιστορικό γαλλικό σύλλογο ποινή απαγόρευσης μεταγραφών για τις επόμενες τρεις μεταγραφικές περιόδους.
Η κύρωση, που τέθηκε σε ισχύ στις 27 Μαρτίου 2026, οφείλεται στην αποτυχία της ομάδας να διευθετήσει τις οικονομικές της εκκρεμότητες από τη μεταγραφή του Πέδρο Ντίαζ το 2023.
Παρά τη δεινή θέση στην οποία έχει περιέλθει, η διοίκηση υπό τον Ρίο Μαβουμπά δεν προτίθεται να καταθέσει εύκολα τα όπλα σε αυτήν την υπόθεση. Μετά την ανακοίνωση του ban, o σύλλογος έκανε γνωστό πως θα προσφυγεί στο CAS για να άρει την απαγόρευση.
Σύμφωνα μάλιστα με τα γαλλικά Μέσα, η ομάδα της Ligue 2 θα αναζητήσει το δίκιο της και στα εθνικά δικαστήρια, προκειμένου να μπορέσει να ολοκληρώσει άμεσα μεταγραφές.
Πηγή: www.gazzetta.gr
🚨 𝗟𝗘𝗦 𝗚𝗜𝗥𝗢𝗡𝗗𝗜𝗡𝗦 𝗗𝗘 𝗕𝗢𝗥𝗗𝗘𝗔𝗨𝗫 𝗦𝗢𝗡𝗧 𝗜𝗡𝗧𝗘𝗥𝗗𝗜𝗧𝗦 𝗗𝗘 𝗥𝗘𝗖𝗥𝗨𝗧𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗟𝗘𝗦 𝟯 𝗣𝗥𝗢𝗖𝗛𝗔𝗜𝗡𝗦 𝗠𝗘𝗥𝗖𝗔𝗧𝗢𝗦 ! ❌— Actu Foot (@ActuFoot_) April 10, 2026
Une sanction est 𝗲𝗻 𝘃𝗶𝗴𝘂𝗲𝘂𝗿 𝗱𝗲𝗽𝘂𝗶𝘀 𝗹𝗲 𝟮𝟳 𝗺𝗮𝗿𝘀 et fait suite à une procédure lancée par… pic.twitter.com/gDmYSnGcrf
