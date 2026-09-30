Η Αθήνα συναντά τη σύγχρονη τέχνη στην έκθεση «Οστρακισμός – Όστρακο ΙΙ» με 40 σύγχρονους καλλιτέχνες στο Επιγραφικό Μουσείο

Όταν η σύγχρονη τέχνη εισέρχεται μέσα στην Ιστορία

Ο Διευθυντής του Επιγραφικού Μουσείου, Αθανάσιος Θέμος, κατά τον χαιρετισμό του στα εγκαίνια της έκθεσης «Οστρακισμός – Όστρακο ΙΙ».

Η ανακαινισμένη αίθουσα (Αίθουσα 9 / Κυανή Αίθουσα) του Επιγραφικού Μουσείου στην Αθήνα με τα εκτεθέντα έργα και τα μόνιμα εκθέματα του μουσείου.

Σε πρώτο πλάνο το έργο του Άγγελου Αντωνόπουλου, στο βάθος, η Γοργόνα της Αγγελικής Λόη.

Από τον Κλεισθένη στο «cancel»

Η περίπτωση του «Plutocracy»

Ένα μουσείο που δεν φυλάσσει απλώς το παρελθόν

Στοεγκαινιάστηκε η έκθεση «Οστρακισμός – Όστρακο ΙΙ: Από την αρχαία Αθήνα στις σύγχρονες μορφές αποκλεισμού», μια διοργάνωση του Επιγραφικού Μουσείου σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών, υπό την επιμέλεια της εικαστικού και επιμελήτριας Μάιρας Στέφου. Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.Τα εγκαίνια προλόγισε η Γενική Γραμματέας Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού, Δρ Ολυμπία Βικάτου, ενώ στον θεσμικό χαρακτήρα και στη σημασία της διοργάνωσης αναφέρθηκε και ο Δρ Αθανάσιος Θέμος, Διευθυντής του Επιγραφικού Μουσείου.Η επιλογή του συγκεκριμένου μουσείου δεν λειτουργεί απλώς ως σκηνογραφικό πλαίσιο. Το Επιγραφικό Μουσείο είναι μοναδικό στο είδος του στην Ελλάδα και διαθέτει τη μεγαλύτερη παγκοσμίως συλλογή αρχαίων ελληνικών επιγραφών σε λίθο, τεκμηρίων που αποτελούν άμεσες πηγές για την πολιτική, κοινωνική, οικονομική, θρησκευτική και πολιτιστική ζωή της αρχαιότητας. Η ιδιαιτερότητα αυτή προσδίδει στη σύγχρονη εικαστική παρέμβαση ένα ειδικό βάρος: τα έργα δεν παρουσιάζονται απομονωμένα σε έναν ουδέτερο «λευκό κύβο», αλλά εισέρχονται στον ίδιο χώρο με τα υλικά ίχνη της Ιστορίας.Σαράντα σύγχρονοι καλλιτέχνες, ανάμεσά τους αναγνωρισμένες προσωπικότητες της ελληνικής εικαστικής σκηνής, πανεπιστημιακοί δάσκαλοι και καλλιτέχνες με μακρά παρουσία στα εικαστικά πράγματα, κλήθηκαν να τοποθετήσουν τα έργα τους σε άμεσο διάλογο με αρχαίες επιγραφές και αυθεντικά όστρακα οστρακισμούοι Άγγελος Αντωνόπουλος, Κωστής Βελώνης, Μπάμπης Βενετόπουλος, Ανδρέας Βούσουρας, Βασίλης Γεροδήμος, Βαγγέλης Γκόκας, Γιώργος Γυπαράκης, Χαράλαμπος Δερμάτης, Σοφία Ζαράρη, Ανέστης Ιωάννου, Γιώργος Καζάζης, Νίκος Κανόγλου, Ιάσων Καραΐνδρος, Λεωνίδας Καραμπίνης, Άρης Κατσιλάκης, Παναγιώτης Κεφαλάς, Αγγελική Λόη, Δημήτρης Μαστορόπουλος, Ιωάννης Μελανίτης, Μανώλης Μεραμπελιώτης, Μάρω Μιχαλακάκου, Σταυρούλα Μιχαλοπούλου, Κυριάκος Μορταράκος, Παναγιώτης Νέζης, Άγγελος Παπαδημητρίου, Νίκος Παπαδημητρίου, Σπυριδούλα Πολίτη, Άρτεμις Ποταμιάνου, Τάσος Σαργέντης, Νίκος Σεπετζόγλου, Παναγιώτης Σιάγκρης, Ματίνα Σταυροπούλου, Μάιρα Στέφου, Μαριτάσα Τσιμπλάκη, Κώστας Τσώλης, Μαργαρίτα Τσουλουχά, Δημήτρης Φραγκάκης, Νίκος Χαραλαμπίδης, Κώστας Χριστόπουλος και Διονύσης Χριστοφιλογιάννης.Εδώ βρίσκεται και η ουσιαστικότερη μουσειολογική χειρονομία της έκθεσης: το αρχαιολογικό εύρημα δεν αντιμετωπίζεται αποκλειστικά ως αντικείμενο ενός περατωμένου παρελθόντος, αλλά ως συνομιλητής του παρόντος. Το αρχαίο όστρακο και το σύγχρονο έργο τέχνης συνυπάρχουν στον ίδιο οπτικό χώρο, δημιουργώντας μια χρονική τομή ανάμεσα στην πολιτική κοινότητα της αρχαίας πόλης και στις κοινωνίες της ύστερης ψηφιακής νεωτερικότητας.: η δυνατότητα της αθηναϊκής πολιτικής κοινότητας να απομακρύνει προσωρινά έναν πολίτη όταν η ισχύς ή η παρουσία του θεωρούνταν δυνητικά επικίνδυνη για την ισορροπία της πόλης. Στην έκθεση παρουσιάζονται αυθεντικά όστρακα που φέρουν ονόματα ιστορικών προσωπικοτήτων, μεταξύ των οποίων ο Θεμιστοκλής, ο Αριστείδης, ο Κίμων, ο Νικίας και ο Αλκιβιάδης.Η επιμελητική πρόταση, ωστόσο, μεταφέρει το ερώτημα στο σήμερα. Τι σημαίνει να εξορίζεται κανείς όταν η δημόσια σφαίρα δεν είναι πλέον μόνο η πόλη αλλά και η ψηφιακή πλατφόρμα; Ποιος αποφασίζει ποιος παραμένει ορατός και ποιος εξαφανίζεται; Και πόσο διαφορετικές είναι, τελικά, οι σύγχρονες πρακτικές του cancelling, του blocking, του ghosting ή του διαδικτυακού εκφοβισμού από την αρχέγονη ανθρώπινη ανάγκη να καθορίζεται ποιος βρίσκεται εντός και ποιος εκτός μιας κοινότητας;Ανάμεσα στις διαφορετικές, οσυμμετέχει με το έργο «ΑΣΤΑΚΟΣ / PLUTOCRACY», ένα σχέδιο με σκόνη γραφίτη σε βαμβακερό χαρτί BFK, διαστάσεων 70 × 100 εκ., μεταφέροντας το ζήτημα του αποκλεισμού από το πεδίο της απουσίας σε εκείνο της οικονομικής και κοινωνικής ισχύος. Ο αστακός —οργανισμός που αναπτύσσεται αποβάλλοντας περιοδικά το προστατευτικό του κέλυφος και παραμένοντας, κατά τη μετάβαση, εκτεθειμένος— μετατρέπεται εδώ σε αμφίσημο σύμβολο ευαλωτότητας αλλά και κοινωνικής πολυτέλειας. Ο τίτλος Plutocracy μετατοπίζει αποφασιστικά την ανάγνωση προς τη σχέση πλούτου, προνομίου και εξουσίας: ποιος διαθέτει την ισχύ να παραμένει εντός του κοινωνικού σώματος και ποιος εξωθείται στην περιφέρειά του; Έτσι, το έργο συνομιλεί με τον κεντρικό άξονα της έκθεσης όχι εικονογραφώντας κυριολεκτικά τον αρχαίο οστρακισμό, αλλά εξετάζοντας έναν από τους σύγχρονους μηχανισμούς που παράγουν ορατούς και αόρατους αποκλεισμούς.Η έκθεση δεν επιχειρεί —και αυτό αποτελεί κρίσιμη διάκριση— να εξισώσει τον θεσμικό οστρακισμό της αρχαίας αθηναϊκής δημοκρατίας με τα φαινόμενα της σημερινής κοινωνικής και ψηφιακής ζωής. Αντιθέτως, σύμφωνα με το επιμελητικό της σκεπτικό, αναζητεί τις εντάσεις και τις αναλογίες μεταξύ διαφορετικών εποχών, θέτοντας στο επίκεντρο τη σχέση εξουσίας, κοινότητας και αποκλεισμού.Υπάρχει, μάλιστα, μια ενδιαφέρουσα ιστορική αντιστροφή: στην αρχαία Αθήνα η υπερβολική πολιτική ισχύς και προβολή μπορούσαν να καταστήσουν κάποιον υποψήφιο προς οστρακισμό· στον σύγχρονο ψηφιακό κόσμο, αντιθέτως, η έλλειψη ορατότητας, κοινωνικής δικτύωσης ή «ακολούθων» μπορεί να βιώνεται ως μια νέα μορφή περιθωριοποίησης.Η σημασία της έκθεσης βρίσκεται ίσως ακριβώς σε αυτή τη μετατόπιση. Ένα αρχαιολογικό μουσείο δεν καλείται μόνο να προστατεύσει και να ερμηνεύσει ό,τι έχει ήδη συμβεί. Μπορεί να λειτουργήσει ως ενεργός τόπος δημόσιου διαλόγου, όπου η αρχαιολογική μνήμη αποκτά τη δυνατότητα να θέτει ερωτήματα στο παρόν.Και το Επιγραφικό Μουσείο αποτελεί σχεδόν ιδανικό πεδίο για μια τέτοια συνάντηση. Οι επιγραφές που φυλάσσει δεν είναι απλώς αρχαιολογικά αντικείμενα· αποτελούν εγγραφές ανθρώπινων αποφάσεων πάνω στην ύλη: νόμοι, ψηφίσματα, ονόματα, τιμές, απαγορεύσεις, δημόσιες πράξεις. Το ίδιο το Μουσείο υπογραμμίζει ότι οι συλλογές του φωτίζουν άμεσα την πολιτική και κοινωνική ζωή του αρχαίου κόσμου.Δίπλα σε αυτά τα τεκμήρια, η σύγχρονη τέχνη εισάγει τη δική της γλώσσα — άλλοτε πολιτική, άλλοτε υπαινικτική, σωματική ή ποιητική — και επαναφέρει ένα ερώτημα που διατρέχει αιώνες ανθρώπινης οργάνωσης:Ποιος έχει το δικαίωμα να ανήκει; Ποιος αποφασίζει τον αποκλεισμό; Και τι απομένει από έναν άνθρωπο όταν η κοινότητα αποφασίσει να τον καταστήσει αόρατο;Ακριβώς εκεί η έκθεση «Οστρακισμός – Όστρακο ΙΙ» υπερβαίνει τα όρια μιας συμβατικής ομαδικής παρουσίασης. Μετατρέπει τη συνύπαρξη αρχαιολογικού τεκμηρίου και σύγχρονου έργου σε πεδίο προβληματισμού και εντάσσει το Επιγραφικό Μουσείο σε μια σύγχρονη αντίληψη πολιτιστικής διάχυσης: το μουσείο όχι ως αποθήκη της μνήμης, αλλά ως τόπο όπου το παρελθόν εξακολουθεί να παράγει ερωτήματα για το παρόν.Η έκθεση «Οστρακισμός – Όστρακο ΙΙ: Από την αρχαία Αθήνα στις σύγχρονες μορφές αποκλεισμού» παρουσιάζεται στο Επιγραφικό Μουσείο, Τοσίτσα 1, Αθήνα, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.