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Περιπολικό στην Ρώμη παρασύρει αστυνομικό την ώρα της σύλληψης, δείτε βίντεο
Περιπολικό στην Ρώμη παρασύρει αστυνομικό την ώρα της σύλληψης, δείτε βίντεο
Η στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο στη Via della Conciliazione – Ο αστυνομικός σηκώθηκε λίγα δευτερόλεπτα μετά την πρόσκρουση
Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε στη Ρώμη, όταν περιπολικό των Καραμπινιέρη χτύπησε κατά λάθος αστυνομικό την ώρα που εκείνος προσπαθούσε να ακινητοποιήσει έναν άνδρα.
Το περιστατικό καταγράφηκε από τουρίστα στη Via della Conciliazione, κοντά στο Βατικανό. Στο βίντεο φαίνεται ο αστυνομικός να βρίσκεται πάνω στη διάβαση και να προσπαθεί να κρατήσει έναν άνδρα, όταν το περιπολικό που φτάνει στο σημείο τον παρασύρει.
Από την πρόσκρουση, ο αστυνομικός πέφτει στο οδόστρωμα μαζί με τον άνδρα που επιχειρούσε να συλλάβει. Το περιπολικό σταματά αμέσως μετά το χτύπημα, ενώ οι υπόλοιποι Καραμπινιέροι σπεύδουν να βοηθήσουν τον συνάδελφό τους και να συνεχίσουν τη διαδικασία της σύλληψης. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο αστυνομικός καταφέρνει να σηκωθεί και να απομακρυνθεί από το σημείο.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές επίσημες πληροφορίες για σοβαρό τραυματισμό του αστυνομικού. Παράλληλα, παραμένουν άγνωστες οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η σύλληψη, καθώς και ο λόγος για τον οποίο οι Καραμπινιέροι είχαν προχωρήσει στην ακινητοποίηση του άνδρα.
Το βίντεο του περιστατικού καταγράφηκε από περαστικό και δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταγράφοντας τη στιγμή της σύγκρουσης και την άμεση αντίδραση των αστυνομικών.
Το περιστατικό καταγράφηκε από τουρίστα στη Via della Conciliazione, κοντά στο Βατικανό. Στο βίντεο φαίνεται ο αστυνομικός να βρίσκεται πάνω στη διάβαση και να προσπαθεί να κρατήσει έναν άνδρα, όταν το περιπολικό που φτάνει στο σημείο τον παρασύρει.
Από την πρόσκρουση, ο αστυνομικός πέφτει στο οδόστρωμα μαζί με τον άνδρα που επιχειρούσε να συλλάβει. Το περιπολικό σταματά αμέσως μετά το χτύπημα, ενώ οι υπόλοιποι Καραμπινιέροι σπεύδουν να βοηθήσουν τον συνάδελφό τους και να συνεχίσουν τη διαδικασία της σύλληψης. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο αστυνομικός καταφέρνει να σηκωθεί και να απομακρυνθεί από το σημείο.
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Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές επίσημες πληροφορίες για σοβαρό τραυματισμό του αστυνομικού. Παράλληλα, παραμένουν άγνωστες οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η σύλληψη, καθώς και ο λόγος για τον οποίο οι Καραμπινιέροι είχαν προχωρήσει στην ακινητοποίηση του άνδρα.
Το βίντεο του περιστατικού καταγράφηκε από περαστικό και δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταγράφοντας τη στιγμή της σύγκρουσης και την άμεση αντίδραση των αστυνομικών.
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