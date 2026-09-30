Interbeton: Υπήρξε διαρροή νερού με κατεύθυνση προς τον Κηφισό και τη διακόψαμε με άμεσες ενέργειες

Όπως υπογραμμίζει στην ανακοίνωσή της η εταιρεία, έχει ξεκινήσει εσωτερικό έλεγχο για τη διερεύνηση των αιτιών του περιστατικού