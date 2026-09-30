Interbeton: Υπήρξε διαρροή νερού με κατεύθυνση προς τον Κηφισό και τη διακόψαμε με άμεσες ενέργειες
Interbeton: Υπήρξε διαρροή νερού με κατεύθυνση προς τον Κηφισό και τη διακόψαμε με άμεσες ενέργειες
Όπως υπογραμμίζει στην ανακοίνωσή της η εταιρεία, έχει ξεκινήσει εσωτερικό έλεγχο για τη διερεύνηση των αιτιών του περιστατικού
Διαρροή νερού προς τον Κηφισό από το σύστημα συλλογής και καθίζησης υδάτων πλύσης οχημάτων μεταφοράς σκυροδέματος εντοπίστηκε στη μονάδα παραγωγής σκυροδέματος της Interbeton στη Μεταμόρφωση, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.
Όπως αναφέρει η Interbeton, μετά τον έλεγχο των αρμόδιων υπηρεσιών, προχώρησε άμεσα στις απαραίτητες τεχνικές παρεμβάσεις για τη διακοπή της διαρροής, οι οποίες έχουν ήδη ολοκληρωθεί.
Παράλληλα, η εταιρεία έχει ξεκινήσει εσωτερικό έλεγχο για τη διερεύνηση των αιτιών του περιστατικού, ενώ τα αποτελέσματα των ερευνών και των εργαστηριακών αναλύσεων θα αξιολογηθούν, προκειμένου να ληφθούν, εφόσον απαιτηθεί, πρόσθετα μέτρα.
Η Interbeton σημειώνει ότι συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές, παρέχοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία στο πλαίσιο των διαδικασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας:
«Η Interbeton ενημερώνει ότι κατά τον έλεγχο που διενήργησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες στη μονάδα παραγωγής σκυροδέματος στη Μεταμόρφωση, εντοπίστηκε διαρροή νερού με κατεύθυνση προς τον Κηφισό από το σύστημα συλλογής και καθίζησης υδάτων πλύσης οχημάτων μεταφοράς σκυροδέματος.
Η εταιρεία προχώρησε αμέσως στις απαιτούμενες τεχνικές εργασίες για τη διακοπή της διαρροής, οι οποίες και ολοκληρώθηκαν.
Παράλληλα, διενεργεί εσωτερικό έλεγχο για τη διερεύνηση των αιτιών του συμβάντος με τη δέουσα σοβαρότητα. Τα αποτελέσματα των ερευνών και των εργαστηριακών αναλύσεων θα αξιολογηθούν, ώστε να εφαρμοστεί κάθε πρόσθετο μέτρο που θα κριθεί αναγκαίο.
Η Interbeton συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές, παρέχοντας κάθε αναγκαία πληροφορία και συνδρομή στο πλαίσιο των προβλεπόμενων διαδικασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη».
Όπως αναφέρει η Interbeton, μετά τον έλεγχο των αρμόδιων υπηρεσιών, προχώρησε άμεσα στις απαραίτητες τεχνικές παρεμβάσεις για τη διακοπή της διαρροής, οι οποίες έχουν ήδη ολοκληρωθεί.
Παράλληλα, η εταιρεία έχει ξεκινήσει εσωτερικό έλεγχο για τη διερεύνηση των αιτιών του περιστατικού, ενώ τα αποτελέσματα των ερευνών και των εργαστηριακών αναλύσεων θα αξιολογηθούν, προκειμένου να ληφθούν, εφόσον απαιτηθεί, πρόσθετα μέτρα.
Η Interbeton σημειώνει ότι συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές, παρέχοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία στο πλαίσιο των διαδικασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας:
«Η Interbeton ενημερώνει ότι κατά τον έλεγχο που διενήργησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες στη μονάδα παραγωγής σκυροδέματος στη Μεταμόρφωση, εντοπίστηκε διαρροή νερού με κατεύθυνση προς τον Κηφισό από το σύστημα συλλογής και καθίζησης υδάτων πλύσης οχημάτων μεταφοράς σκυροδέματος.
Η εταιρεία προχώρησε αμέσως στις απαιτούμενες τεχνικές εργασίες για τη διακοπή της διαρροής, οι οποίες και ολοκληρώθηκαν.
Παράλληλα, διενεργεί εσωτερικό έλεγχο για τη διερεύνηση των αιτιών του συμβάντος με τη δέουσα σοβαρότητα. Τα αποτελέσματα των ερευνών και των εργαστηριακών αναλύσεων θα αξιολογηθούν, ώστε να εφαρμοστεί κάθε πρόσθετο μέτρο που θα κριθεί αναγκαίο.
Η Interbeton συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές, παρέχοντας κάθε αναγκαία πληροφορία και συνδρομή στο πλαίσιο των προβλεπόμενων διαδικασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη».
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