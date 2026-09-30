«Μαύρο χειμώνα» για την Ευρώπη προβλέπει Βέλγος υπουργός λόγω των ρωσικών ενεργειών δολιοφθοράς
«Μαύρο χειμώνα» για την Ευρώπη προβλέπει Βέλγος υπουργός λόγω των ρωσικών ενεργειών δολιοφθοράς
«Χρειάζεται να αυξήσουμε την αντιαεροπορική άμυνά μας και χρειάζεται να έχουμε περισσότερα αποθέματα» δήλωσε ο Τέο Φράνκεν
Η Ευρώπη θα πρέπει να βελτιώσει γρήγορα την αντιαεροπορική άμυνά της καθώς η Ρωσία θα συνεχίσει τις υβριδικές ενέργειές της τους ερχόμενους μήνες, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας του Βελγίου Τέο Φράνκεν.
«Θα υπάρξουν περισσότερες υβριδικές απειλητικές ενέργειες τους ερχόμενους μήνες. Θα είναι ένας μαύρος χειμώνας για την Ευρώπη», είπε ο Φράνκεν, στη σύνοδο Defence & Space Summit που διοργανώνει το Euronews και πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες.
«Χρειάζεται να αυξήσουμε την αντιαεροπορική άμυνά μας και χρειάζεται να έχουμε περισσότερα αποθέματα, να αυξήσουμε την παραγωγή. Όλα πρέπει να κινηθούν πιο γρήγορα», πρόσθεσε.
«Θα υπάρξουν περισσότερες υβριδικές απειλητικές ενέργειες τους ερχόμενους μήνες. Θα είναι ένας μαύρος χειμώνας για την Ευρώπη», είπε ο Φράνκεν, στη σύνοδο Defence & Space Summit που διοργανώνει το Euronews και πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες.
«Χρειάζεται να αυξήσουμε την αντιαεροπορική άμυνά μας και χρειάζεται να έχουμε περισσότερα αποθέματα, να αυξήσουμε την παραγωγή. Όλα πρέπει να κινηθούν πιο γρήγορα», πρόσθεσε.
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