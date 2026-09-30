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Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ για ισχυρές βροχές και καταιγίδες σήμερα και αύριο σε Κρήτη και Εύβοια
Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ για ισχυρές βροχές και καταιγίδες σήμερα και αύριο σε Κρήτη και Εύβοια
Ισχυροί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο - Στην Κρήτη τα φαινόμενα μπορεί να συνεχιστούν μέχρι την Κυριακή
Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού και «κόκκινο συναγερμό» για επικίνδυνα φαινόμενα σε Κρήτη και Εύβοια για τις επόμενες 48 ώρες εξέδωσε η ΕΜΥ.
Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες καθώς και οι θυελλώδεις άνεμοι που θα φτάνουν σε ένταση τα 8-9 μποφόρ στο Αιγαίο.
Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από σήμερα Τετάρτη (30-09-2026) στα ανατολικά και νότια της χώρας με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Κρήτη, καθώς και πολύ θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο.
Πιο συγκεκριμένα,
1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
α) Στην Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) από τις βραδινές ώρες σήμερα Τετάρτη (30-09-2026) καθώς και την Πέμπτη (01-10-2026). Επισημαίνεται ότι τα έντονα φαινόμενα, κατά διαστήματα, πιθανόν να συνεχιστούν έως το πρωί της Κυριακής (04-10-2026).
β) Πρόσκαιρα στην Εύβοια σήμερα Τετάρτη (30-09-2026) έως τις απογευματινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση)
2. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα Τετάρτη (30-09-2026) και αύριο Πέμπτη (01-10-2026).
Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες καθώς και οι θυελλώδεις άνεμοι που θα φτάνουν σε ένταση τα 8-9 μποφόρ στο Αιγαίο.
Το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ
Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από σήμερα Τετάρτη (30-09-2026) στα ανατολικά και νότια της χώρας με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Κρήτη, καθώς και πολύ θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο.
Πιο συγκεκριμένα,
1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
α) Στην Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) από τις βραδινές ώρες σήμερα Τετάρτη (30-09-2026) καθώς και την Πέμπτη (01-10-2026). Επισημαίνεται ότι τα έντονα φαινόμενα, κατά διαστήματα, πιθανόν να συνεχιστούν έως το πρωί της Κυριακής (04-10-2026).
β) Πρόσκαιρα στην Εύβοια σήμερα Τετάρτη (30-09-2026) έως τις απογευματινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση)
2. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα Τετάρτη (30-09-2026) και αύριο Πέμπτη (01-10-2026).
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