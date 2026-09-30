Λήξη συναγερμού στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, φάρσα το τηλεφώνημα για βόμβα

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Έληξε ο συναγερμός που σήμανε νωρίτερα στη Θεσσαλονίκη, μετά από απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα, το οποίο αποδείχτηκε φάρσα.Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπήρξε τηλεφώνημα στα Δικαστήρια μέσω του οποίου αναφέρθηκε πως έχει τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός σε χώρο του Μεγάρου.Στην περιοχή έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις καθώς και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.Ο χώρος των δικαστηρίων εκκενώθηκε και στο σημείο έφτασε και κλιμάκιο του ΤΕΕΜ με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο που ερεύνησε τους χώρους, χωρίς ωστόσο να εντοπίσει κάτι.