Ποιους καλύπτει η νέα ρύθμιση των 120 δόσεων για παλαιές οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία: Το επιτόκιο και οι κρίσιμες ημερομηνίες

Αυστηρότερα τα όρια για τους servicers - Αν παραβιαστεί συμφωνημένη ρύθμιση, τότε η πράξη θα ακυρώνεται και θα επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ ενώ αυτόματα ο πολίτης θα πιστώνεται με 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας

όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.



Στόχος της νέας ρύθμισης, όπως εξηγούν αρμόδιες πηγές, είναι να δοθεί μεγαλύτερη ανάσα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις διευκολύνοντας την επιστροφή τους στη συνέπεια.







(α) Ο μέγιστος αριθμός δόσεων αυξάνεται σε



(β) Μπορούν να συμπεριληφθούν







(δ) Πολίτες που έχουν υπαχθεί στην ρύθμιση των 72 δόσεων, μπορούν να υπαχθούν με αίτησή τους στη ρύθμιση των 120 δόσεων.



Σημειώνεται ότι τρέχουσες οφειλές (μετά τις 1/1/2025), δηλαδή κάτω των 2 ετών, ρυθμίζονται με τη πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων.



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Σημειώνεται ότι το επιτόκιο της πάγιας ρύθμισης έχει παραμείνει παγωμένο με διαδοχικές νομοθετικές ρυθμίσεις, έτσι ώστε να μην επαυξηθεί από τις αυξήσεις των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.



Η παρέμβαση για τους servicers Εκτός από τις 120 δόσεις, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε και αυστηρότερους όρους στους



Έτσι, αν ένας servicer παραβιάσει μία συμφωνημένη ρύθμιση, τότε η πράξη του θα ακυρώνεται και θα του επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ ενώ αυτόματα ο πολίτης θα πιστώνεται με 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας.



Αυξάνονται σε 120 (από 72 που ίσχυε έως σήμερα) οι δόσεις για παλαιές οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία Στόχος της νέας ρύθμισης, όπως εξηγούν αρμόδιες πηγές, είναι να δοθεί μεγαλύτερη ανάσα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις διευκολύνοντας την επιστροφή τους στη συνέπεια.Ειδικότερα:(α) Ο μέγιστος αριθμός δόσεων αυξάνεται σε 120 δόσεις (έναντι 72 προηγουμένως) με ελάχιστο ποσό καταβολής τα 30 ευρώ.(β) Μπορούν να συμπεριληφθούν οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και την 31/12/2024 (έναντι έως 31/12/2023 προηγουμένως) και δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης στις 30/09/2026 (έναντι έως 20/04/2026 προηγουμένως).(γ) Η αίτηση ένταξης στη ρύθμιση μπορεί να υποβληθεί έως 30/06/2027 (έναντι έως 31/12/2026 προηγουμένως).(δ) Πολίτες που έχουν υπαχθεί στην ρύθμιση των 72 δόσεων, μπορούν να υπαχθούν με αίτησή τους στη ρύθμιση των 120 δόσεων.Σημειώνεται ότι τρέχουσες οφειλές (μετά τις 1/1/2025), δηλαδή κάτω των 2 ετών, ρυθμίζονται με τη πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων.Ειδικά για το επιτόκιο της ρύθμισης των 120 δόσεων διευκρινίζεται πως είναι το ίδιο με αυτό της πάγιας ρύθμισης των 24 δόσεων (5,84%), λαμβάνοντας υπόψη την ίση μεταχείριση μεταξύ των πολιτών που έχουν ρυθμίσει τα χρέη τους με την πάγια ρύθμιση και όσων εντάσσονται στις 120 δόσεις.Σημειώνεται ότι το επιτόκιο της πάγιας ρύθμισης έχει παραμείνει παγωμένο με διαδοχικές νομοθετικές ρυθμίσεις, έτσι ώστε να μην επαυξηθεί από τις αυξήσεις των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.Εκτός από τις 120 δόσεις, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε και αυστηρότερους όρους στους servicers προκειμένου να προστατευτεί ο συνεπής οφειλέτης από πλειστηριασμό ή κατάσχεση.Έτσι, αν ένας servicer παραβιάσει μία συμφωνημένη ρύθμιση, τότε η πράξη του θα ακυρώνεται και θα του επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ ενώ αυτόματα ο πολίτης θα πιστώνεται με 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας.

Παράλληλα μια μη δεσμευτική διαδικασία απευθείας διαπραγμάτευσης μετατρέπεται σε σαφές πλαίσιο, με κανόνες και προθεσμίες απαντησης του servicer, καθώς και τεκμηριωμένη πρόταση ρύθμισης. Σε αυτήν θα υπάρχει πλαφόν 15% στην προκαταβολή αντί της ελεύθερης κρίσης του πιστωτή, όπως ισχύει τώρα. Κι αν ο πολίτης δεν λάβει πλήρη εικόνα της οφειλής του εντός 45 ημερών, τότε θα παγώνουν οι τόκοι.



Υπενθυμίζεται πως από τις 21 Σεπτεμβρίου ξεκίνησε η προστασία πρώτης κατοικίας μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, δίνοντας τη δυνατότητα αποπληρωμής διατήρησης της πρωτης κατοικιας. Με αυτόν τον τρόπο, χιλιάδες δικαιούχοι έχουν μια δεύτερη ευκαιρία να διευθετήσουν τις υποχρεώσεις τους ανασαίνοντας από το βάρος των προσαυξήσεων.