Άρης: Σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών ο Μάνου Γκαρθία
SPORTS
Μανού Γκαρθία Άρης

Άρης: Σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών ο Μάνου Γκαρθία

Ο Μάνου Γκαρθία του Άρη ταλαιπωρείται από σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών

Άρης: Σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών ο Μάνου Γκαρθία
Επιστροφή στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του Άρη, έπειτα από το τετραήμερο ρεπό που είχε δώσει ο Μιχάλης Γρηγορίου. Η προπόνηση της Δευτέρας (28/9) ήταν απογευματινή, έγινε στις προπονητικές εγκαταστάσεις του Δασυγένειου Αθλητικού Κέντρου και επεφύλασσε μια δυσάρεστη έκπληξη.

Ο Μάνου Γκαρθία, ο οποίος τις προηγούμενες μέρες αισθάνθηκε ενοχλήσεις, υποβλήθηκε σε εξετάσεις και σύμφωνα με τα αποτελέσματά τους ταλαιπωρείται από σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών. Ο 28χρονος Ισπανός μέσος ξεκίνησε πρόγραμμα θεραπείας το οποίο σημαίνει πως θα μείνει εκτός δράσης για, τουλάχιστον, δύο εβδομάδες.

Αύριο, Τρίτη (29/9), οι «κίτρινοι» θα προπονηθούν το πρωί.

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