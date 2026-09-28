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Άρης: Σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών ο Μάνου Γκαρθία
Άρης: Σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών ο Μάνου Γκαρθία
Ο Μάνου Γκαρθία του Άρη ταλαιπωρείται από σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών
Επιστροφή στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του Άρη, έπειτα από το τετραήμερο ρεπό που είχε δώσει ο Μιχάλης Γρηγορίου. Η προπόνηση της Δευτέρας (28/9) ήταν απογευματινή, έγινε στις προπονητικές εγκαταστάσεις του Δασυγένειου Αθλητικού Κέντρου και επεφύλασσε μια δυσάρεστη έκπληξη.
Ο Μάνου Γκαρθία, ο οποίος τις προηγούμενες μέρες αισθάνθηκε ενοχλήσεις, υποβλήθηκε σε εξετάσεις και σύμφωνα με τα αποτελέσματά τους ταλαιπωρείται από σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών. Ο 28χρονος Ισπανός μέσος ξεκίνησε πρόγραμμα θεραπείας το οποίο σημαίνει πως θα μείνει εκτός δράσης για, τουλάχιστον, δύο εβδομάδες.
Αύριο, Τρίτη (29/9), οι «κίτρινοι» θα προπονηθούν το πρωί.
Ο Μάνου Γκαρθία, ο οποίος τις προηγούμενες μέρες αισθάνθηκε ενοχλήσεις, υποβλήθηκε σε εξετάσεις και σύμφωνα με τα αποτελέσματά τους ταλαιπωρείται από σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών. Ο 28χρονος Ισπανός μέσος ξεκίνησε πρόγραμμα θεραπείας το οποίο σημαίνει πως θα μείνει εκτός δράσης για, τουλάχιστον, δύο εβδομάδες.
Αύριο, Τρίτη (29/9), οι «κίτρινοι» θα προπονηθούν το πρωί.
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